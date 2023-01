Nadšenec postavil dokonalou zmenšeninu skutečného dealerství Mercedesu, detaily i cena berou dech před 10 hodinami | Petr Prokopec

Třícípá hvězda chce s dealery do značné míry skoncovat, přinejmenším s těmi nezávislými. Zmenšený showroom tak lze brát jako memento časů pomalu končících. Při pohledu na částky, které je třeba dát jen za autíčka, jde o memento velmi drahé.

Automobilkám se dosavadní způsob prodeje, kdy se zákazníky nekomunikují napřímo, začíná vadit. Důvod je jednoduchý, už se nechtějí dělit o marže. Stejně jako ostatní zboží, i auta se dnes z velké části vybírají online a nezřídka se tak i kupují. Rozsah nutné komunikace dále omezují všechny možné online nástroje, a tak se nezávislí prodejci v očích automobilek stávají drahým luxusem.

Z tohoto úhlu pohledu lze pochopit záměr automobilek se jich zbavit, zákazníci to ale asi neuvítají. Jakkoli se automobilky zaklínají tím, že na prvním místě jsou právě oni a že budou z celé změny jen profitovat, realita je samozřejmě složitější. Hlavně pro soukromé osoby je nákup vozu stále velkou událostí, kterou si chtějí patřičně užít. A konkurence mezi nezávislými prodejci vede jak k tlaku na kvalitu poskytovaných služeb, tak současně na výši marží. Jakmile budou fixní podle představ automobilek, lidé zaplatí jen víc.

Jak to ostatně dopadne, když se prodejci zcela zruší, ukazuje Tesla. V případě reklamace si lidé musí stěžovat přímo jí, ovšem v takové chvíli narazí na pomalu neprodyšnou hradbu odmítnutí. Automobilka jim totiž víceméně sdělí, že vše je pouze jejich chyba, a pokud s tím nesouhlasí, mohou jít k soudu. Ve Státech ovšem žalobu musí podat u toho arbitrážního, což celý proces prodlužuje a běžná klientela si jej ani nemůže finančně dovolit.

V případě cen můžeme pro změnu poukázat na Mercedes-Benz, který především v Austrálii předvedl ukázkový vývoj. Třícípá hvězda sice na nejmenším kontinentu nepostavila dealery mimo hru, udělala z nich ale už spíše jen předávající firmy. Veškerý prodej je realizován online, navíc za fixní ceny. Ty jsou přitom citelně vyšší, než tomu bylo před zavedením této strategie. Automobilka navíc chce tímto způsobem do roku 2025 prodávat 80 procent svých aut, jen Austrálií to tedy nekončí.

Klasická dealerství třícípé hvězdy se tím do jisté míry stanou přežitkem, tak nám je časem asi bude připomínat nová kreace Nishchaye Sharmy, který na YouTube provozuje kanál Miniature Automobiles. Automobilový nadšenec vytvořil showroom Mercedesu, ovšem v měřítku 1:18. Zašel do nejmenších detailů, načež uvnitř nechybí ani vzorkovnice barev. To je ale jen třešinka na dortu, ve zmenšeném dealerství totiž najdete vše jako v tom reálném, včetně funkčních světel.

Samozřejmostí jsou automobily v měřítku 1:18, přičemž Sharma sáhnul po oficiálních produktech značky. To ovšem znamená, že diorama jej vyšlo pomalu na stejnou sumu, za jakou by si mohl pořídit i slušnou ojetinu třícípé hvězdy. Kupříkladu Mercedes-Maybach GLS 600, který ve zmenšeném showroomu taktéž nechybí, totiž stojí 4 048 Kč. Na podobné peníze pak vyjdou i další moderní vozy, zatímco třeba monopost W25 z roku 1935 již stojí pomalu dvojnásobek.

Zmenšené dealerství postavené nadšeným youtuberem vypadá jako to skutečné. Mimo jiné i díky tomu, že vyšlo v podstatě na stejné peníze, za jaké byste si mohli pořídit slušnou ojetinu značky.

