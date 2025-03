Nadšenec si vlastníma rukama staví skrytou podzemní garáž pod svým domem, naráží na pozoruhodné problémy včera | Petr Prokopec

Tušíme, že by vás asi nenapadlo pustit se vlastníma rukama do budování podzemní garáže pod vlastním domem. Colin Furze se ale přesně do takového projektu pustil. A blíží se dokončení útočiště, které by mu mohl závidět i Batman.

Pod pojmem „mancave“ se skrývá pánské útočiště, povětšinou pak speciálně vybavená garáž, separovaná místnost v suterénu nebo třeba i domek na stromě. Touží po něm snad každý muž i proto, že zbytek domova obsadila jeho drahá polovička s dětmi. Málokdo však své sny může realizovat, ostatně třeba v takovém činžáku můžete přikročit leda k pronájmu druhého bytu. V té chvíli byste se ale nejspíše finančně vyčerpali natolik, že byste si svou „pánskou jeskyni“ stejně moc neužili.

Britský nadšenec Colin Furze má nicméně to štěstí, že neobývá třeba 14. patro paneláku, nýbrž vlastní dům. A jelikož si evidentně řekl, že útočiště v podobě tajné luxusní garáže nemusí být vyhrazeno jen těm nejbohatším, pustil se s pomocí několika málo přátel do díla vlastníma rukama. Ze zahrady se tak během pár měsíců stala obrovská jáma, kde se velmi působivá mancave začíná rodit. S domem je propojena tunelem, zatímco auta by z ní na povrch měl dostat výtah. Takové řešení sebou ale nese mnohé komplikace.

Colin totiž narazil mj. na problém, který je pro Velkou Británii typický, a sice na počasí. V zemi totiž velmi často prší, většinou skoro každý druhý den v roce. Obvykle navíc nejde jen o pár kapek, ale spíš o prudký liják, který i z malého potoku udělá řeku. Něco takového si ale moc netyká s podzemními místnostmi, které nejsou uzavřeny, jako je tomu třeba u sklepení, které obalíte ze všech stran izolací. A jak jsme zmínili, Colinova garáž taková není, část jejího stropu bude s oním výtahem pohyblivá.

Na nadšence tak čekal rébus v podobě speciální kanalizace. Ten se mu nejspíš s pomocí čerpadla a cirkulačního systému povedlo rozlousknout, jakkoli jeho funkčnost prověří teprve praxe a čas. Stačí totiž, aby se do okruhu dostalo více bahna, a Colin rázem nebude mít podzemní garáž, nýbrž podzemní bazén. K tomu ale snad nedojde, neboť jeho mancave je opravdu působivá a svými rozměry překonává i samotný dům. Pročež je otázkou, zda mu ji následně rodina nezabere.

Můžeme už jen dodat, že jeho dílo je nemalou inspirací asi pro každého, kdo má k dispozici alespoň menší pozemek. Na Česko navíc připadá menší počet deštivých dnů, tudíž dost možná nebude třeba řešit speciální kanalizaci. Na druhé straně vás však bude čekat boj s úředním šimlem, který u nás dovede hodně kopat. Pokud byste tedy chtěli začít stavět třeba příští rok, raději začněte na potřebné dokumentaci pracovat již letos, veškeré politické sliby o digitalizaci a urychlení se zatím míjejí účinkem.

Podzemní garáže jsou obvykle výsadou velmi bohatých lidí, Colin Furze se však rozhodl, že si jednu takovou jako na těchto fotkách vybuduje vlastní svépomocí. Přitom ale narazil na problém v podobě typického britského počasí. Ilustrační foto: Molecule architechture & interior design, tiskové materiály

