Nadšenec ukázal, proč je „Sennova” Honda taková ikona. Se supersportem najel 21 tisíc km jako nic, byl až za Polárním kruhem

Petr ProkopecSupersportovní auta jsou nezřídka křehké květinky, jež sice dokážou na okruhu odevzdat excelentní časy, pořádnou zátěž v běžném provozu ale příliš nezvládají. Honda NSX byla od začátku z jiného těsta. A čas z její mimořádnosti zjevně mnoho neukrajuje.
před 6 hodinami | Petr Prokopec
Supersportovní auta jsou nezřídka křehké květinky, jež sice dokážou na okruhu odevzdat excelentní časy, pořádnou zátěž v běžném provozu ale příliš nezvládají. Honda NSX byla od začátku z jiného těsta. A čas z její mimořádnosti zjevně mnoho neukrajuje.
Hondu NSX má na vrcholu svého nákupního seznamu zařazenou spousta nadšenců. Většina z nich pak doufá, že pokud se jim jednoho dne povede nějaký exemplář koupit, budou ho nejen hýčkat, ale rovněž pravidelně usedat za volant. Jenže ceny zachovaných kousků v posledních letech vzrostly tak vysoko, že když už dojde na změnu majitele, ten nový se sveze maximálně tak pár metrů, aby vůz z přívěsu přeparkoval do garáže. Následně se pak na japonské kupé chodí spíše jen koukat, neboť hodnota vozu bude s každým ujetým kilometrem pochopitelně klesat.
I proto se John Lange z Ashville v Severní Karolíně tak vymyká současným konvencím. Za poslední roky vlastnil hned několik exemplářů NSX, aktuálně mu v garáži trůní hned tři. S jednou z těchto ikon proslavenou také Ayrtonem Sennou pak vyrazil na cestu, k jaké by se odhodlal jen málokdo. A teď tu nemluvíme vlastně jen o majitelích NSX. Lange se totiž vypravil z Key West na Floridě až na Aljašku za Polární kruh. Od 5. srpna se tak nájezd jeho bíle lakovaného kupé zvednul o 21 000 km.
Původně se chtěl jen jen vydat do Tacomy ve Washingtonu, kde se konal pravidelný každoroční sjezd majitelů NSX. „Začal jsem přemýšlet o tom, že v Seattlu se žádná taková akce nebude konat po dalších 20 let. Pročež bych tedy měl jet i dále do Kanady. A poté mně napadlo, že když už budu v Kanadě, měl bych zvážit i výlet na Aljašku a k Polárnímu kruhu,“ rozpovídal se americký nadšenec o důvodech, které k jeho cestě vedly.
„Poté jsem si říkal, že když už jsem čtyři hodiny od pobřeží Jižní Karolíny, mohl bych sjet dolů k Atlantiku a svou cestu odstartovat právě tam. Následně jsem si ovšem uvědomil, že jediný způsob, jak dosáhnout toho, aby takový výlet opravdu stál za to, je zajet do Key West a začít až tam,“ dodal dále. A jak si usmyslel, tak i udělal. Po cestě pak musel řešit i drobné technické potíže, kvůli kterým na pár dnů zůstal trčet v Asheville, ale jinak ukázal, proč je tahle „Sennova” Honda taková ikona - ač je to supersport konkurující Ferrari, můžete jej používat jako obyčejné auto pro každý den. To málokterý sporťák zvládá se ctí.
Nakonec Lange dorazil do cíle, přičemž na Aljašce se svým způsobem stal celebritou. „Zastavil u mě chlapík v CRV a začali jsme klábosit. Vedl místní skupinu nadšenců na Facebooku, načež pořídil pár fotek mého auta. A příspěvek se po Aljašce začal šířit jako lavina. Když jsem byl v Anchorage, šel jsem jedno ráno do Walmartu. Jeden kluk mi řekl, že viděl příspěvek a že mně viděl na Daltonově dálnici, tak jsem si s ním popovídal.“
„Když jsem pak Walmart opouštěl a šel jsem zpátky ke svému autu, viděl jsem, jak vedle něj stojí starší WRX. Pár, který v něm přijel, také vidět příspěvek. A také si chtěl pokecat, tak jsem s nimi strávil dalších asi 10 nebo 15 minut,“ vzpomíná na své zážitky Lange. Ten je v tuto chvíli na zpáteční cestě, ovšem se zastávkou na západním pobřeží USA. A teprve poté se on a bílá Honda NSX vydají domů. A my jen závidíme.
NSX první generace je zcela mimořádné legendou, čemuž odpovídají i ceny zachovalých kousků. Většina lidí s nimi tedy nejezdí, John Lange je ale čestná výjimka ukazující původní smysl tohoto auta - supersportů pro každý den mnoho nevzniklo. Ilustrační foto: Honda
Zdroje: nsxplore@Instagram, The Autopian
