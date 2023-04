Nadšenec zkusil vrátit život 27 let starému, 8 let odstavenému Passatu B4, ukázal, jaký je to držák včera | Petr Miler

Passat se nestal automobilovou ikonou pro nic za nic, o jeho odolnosti se vypráví legendy. A zjevně nepřehání, ani skoro 30 let staré auto nemusí být definitivně po smrti, i když 8 let stálo na vrakovišti.

Jako nadšenci nejsme zrovna typickými zákazníky Volkswagenu, to ale neznamená, že nedokážeme ocenit přednosti jeho aut. Tedy přinejmenším těch klasicky střižených, elektrické modely ID se zdají být ušité podle docela jiného kopyta.

Zejména modely Golf a Passat se staly legendami kvůli své skoro nekonečně univerzální použitelnosti a mimořádné technické promyšlenosti. Kupte si normální Golf 2,0 TDI, rozjeďte ho z kopce na 230 až 240 km/h, pusťte si stěrače a pochopíte, na co všechno konstruktéři VW mysleli. V tomhle autě funguje v podstatě vždy všechno, tedy i stěrače za takových, docela absurdních okolností. Auta naprosté většiny konkurenčních mainstreamových značek si o tom mohou nechat jen zdát.

To je ale krátkodobý projev technické promyšlenosti, ten dlouhodobý je ještě trochu jiný. Nebudeme říkat, že každý Golf a Passat vydrží věky, poznali jsme jich ale dost v rozličných generacích se stovkami tisíc kilometrů, abychom mohli oprávněně žasnout nad jejich odolností. Statistiky tomu dávají zapravdu, zejména Passat patří mezi největší držáky bez ohledu na třídu a cenu vozu. A přiložené video tomu dává zapravdu též.

Je z dílny youtubera, který si říká Flexiny, a soustředí se na vracení života starým autům. Tentokrát si vzal na paškál lahůdku svého druhu - Passat Variant generace B4 z roku 1996, který je nejen takto starý, ale posledních 8 let strávil odstavený na vrakovišti. Vypadá podle toho, však se na něj mrkněte sami. Tohle je prostě vrak - pobitý, orezlý, špinavý, s chybějícími díly někdy uskladněnými uvnitř... Neřekli byste, že tento vůz někdy ještě pojede.

Flexiny ale není žádný žabař, a tak se precizním postupem dostal k tomu, že 27 let starý bílý kombík znovu ožil. A nejen to, tento nadšenec jej dokázal vrátit do provozuschopného stavu a podniknout testovací jízdu ne úplně lehkým stylem a v ne úplně příznivých podmínkách. Je těžké nad tím nežasnout.

Passat tak znovu ukázal, jaký držák to je, už po mnoho generací. Dodejme, že aktuální osmé provedení má na kahánku a ještě letos dorazí devátá generace. Ta bude znovu střižena podle tradičního receptu, pak děj se vůle boží. Nebo bruselská? To pro dnešek raději nechme být...

Passatů B4 už se na silnicích moc nevidí, auto z videa níže už skončilo na vrakovišti. I z něj ale může vést cesta zpět, je to vážně skoro nezničitelný vůz. Ilustrační foto: Volkswagen

