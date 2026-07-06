Náhle zakázaná drahá auta začal výrobce doprodávat se slevami až 530 tisíc, i za cenu Octavie jsou ale pro lidi zdrojem frustrace
Petr MilerNa první pohled jsou to lákavé nabídky, sleva ale nepřichází pro nic za nic. Pokud nějaká značka na trhu končí, znamená to spoustu problémů do budoucna, které se tím snaží zastřít. Masivní slevy navíc rozčilují všechny, kteří si ta samá auta koupili nedávno za plné ceny.
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Náhle zakázaná drahá auta začal výrobce doprodávat se slevami až 530 tisíc, i za cenu Octavie jsou ale pro lidi zdrojem frustrace
před 3 hodinami | Petr Miler
Na první pohled jsou to lákavé nabídky, sleva ale nepřichází pro nic za nic. Pokud nějaká značka na trhu končí, znamená to spoustu problémů do budoucna, které se tím snaží zastřít. Masivní slevy navíc rozčilují všechny, kteří si ta samá auta koupili nedávno za plné ceny.
Není obvyklé, aby automobilová značka vlastněná relativně silným automobilovým koncernem najednou opustila jeden z klíčových světových trhů, a přitom dál existovala jinde. Přesně to je ale aktuálně osud Polestaru. A má to dalekosáhlé dopady.
Jak jsme vás před pár dny informovali, firmu stihl zákaz prodeje nových aut ve Spojených státech počínaje vozy modelového roku 2027. Důvodem je nevyhovění novým pravidlům Úřadu pro průmysl a bezpečnost amerického ministerstva obchodu, které omezuje dovoz a prodej soustavně připojených vozů, pokud využívají hardware a software původem několika problematických zemí, především z Číny a Ruska. Není to tedy přímý zákaz a jak mateřské Geely ukazuje na příkladu Volva, které pravidlům vyhovět dokázalo, mohlo i Polestary v americkém prodeji udržet. Ale zjevně nechtělo.
Spíš než o americký zákaz jde tak o využití situace ze strany Geely, které vidí, že výlučně elektrické modely značky v Americe ve velkém stejně prodávat nebude. A tohle je cesta, jak odchod ze země svést na něco jiného než obyčejný obchodní nezdar. Opuštění USA je totiž problematická věc, neboť za sebou nechá hromadu nespokojených zákazníků. A pak také pár těch, kteří udělají zdánlivě dobrý obchod, jež se ale zase tak dobrým po pár letech jevit stejně nemusí.
Vidina budoucí oficiální nepřítomnosti Polestaru v USA totiž logicky tlačí dolů ceny existujících vozů, čemuž navíc nově pomáhá i sám Polestar. Ten se snaží rozprodat své vlastní zásoby, dokud může, a tak nabízí obrovské slevy ve výši až 25 000 dolarů z ceníkových cen všem, kteří bez otálení sáhnou po některém ze skladových aut.
Slevy se týkají obou modelů, jež značka v zemi prodává, tedy Polestarů 3 a 4. A jsou to auta, která se draho prodávají i v Evropě. V USA platí, že nové masivní slevy snižují cenu Polestaru 3 z ceníkových 79 400 dolarů na 56 400 dolarů, tedy asi na 1,2 milionu Kč. Prodat za skoro jeden a čtvrt milionu auto bez perspektivy bude pořád složité, jakkoli jde o vůz s kapacitou baterií 111 kWh, jež samy o sobě nebudou mít svou cenou k takové cifře daleko. Přesto se zajímavější nabídkou jeví být levnější Polestar 4.
Ten lze nyní koupit od 31 400 dolarů místo ceníkových 56 400 dolarů. Bavíme se tedy o slevě 25 000 USD, asi 530 tisíc korun, a pádu ceny až na nějakých 660 tisíc Kč - to je dnes cena skoro základní Škody Octavia. Tady dostanete přece jen víc, auto má výkon až 272 koní, zvládá zrychlení z 0 na 100 km/h za 6,9 sekundy a jeho maximální rychlost činí 200 km/h. Není to zázrak, ale za 660 tisíc to není špatné.
Auto je tak rázem jedním z nejdostupnějších elektromobilů vůbec, přesto je otázkou, jestli se jeho koupě může vyplatit. Majitelé Polestarů se obávají, že po odchodu značky z amerického trhu přijde něco podobného jako po krachu Fiskeru, kdy zůstatkové ceny existujících aut klesly až k nule. Geely silce slibuje, že bude majitelům dál poskytovat podporu skrze servisy jiných značek, ale nemusí to tak být.
Buď jak buď, je to smutný konec jednoho amerického snu, který tedy nikdy nezačal být pořádně americký. Polestar vtrhl do USA s velkými ambicemi, ničeho velkého ale nedosáhl navzdory lokální výrobě. A teď Státy celkem potupně opouští. Po cestě mu pak spílají hlavně ti, kteří si ta samá auta koupili dříve a najednou přišli o hromadu peněz, pro ty jsou zdrojem opravdu velké frustrace.
Polestar 4 se dosud proslavil hlavně absencí zadního okna, což z něj miláčka davů neudělalo. Teď se proslavuje náhlým výprodejem. Ani to nezní moc pozitivně, že? Foto: Polestar
Zdroj: Polestar
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