Náhradní karbonový monokok na Ferrari přijde na 24,3 milionu Kč, přejeme hodně zdaru při uzavírání pojistky před 8 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Ferrari

Že náhradní díly na výjimečná auta nejsou levné, není nic nového, ale tohle je vážně extrém svého druhu. Uvážíme-li původní cenu vozu, pak její valnou většinu tvoří jeden jediný díl.

Vlastnit výjimečné superauto a jezdit s ním nemusí být vůbec drahé, pokud tedy jednou dáte dohromady jeho pořizovací cenu. Hodnota těchto vozů často neklesá, pokud dokonce neroste. A co stojí benzin do něj vedle pořizovací ceny v řádu klidně desítek milionů korun? Ani běžný servis nemusí být nutně drahý, k takovým Ferrari dávno dostanete balíček předplacených servisních úkonu na mnoho let dopředu. Takže pohoda jazz? Ne až tak docela.

Pokles hodnoty problém být nemusí a servisní náklady též ne, minimálně dvě potíže tu ale jsou. A vlastně spolu souvisí - tu první by šlo shrnout slovy „než se ucho utrhne”, tu druhou tím, že rizikům na tomto poli předejít jde. Ale znamená to beztak obrovský průběžný výdaj.

Prostě se nesmí nic pokazit, protože jakmile vám mimo záruku něco odejde, stojí to okamžitě majlant. Kolega mi nedávno vyprávěl o tom, že mu na docela obyčejné (berte to s nadsázkou, ale nebavíme se o žádné limitce) 911 Turbo odešlo... turbo a infotainment a stálo to přes 200 tisíc korun. Záruku naštěstí pořád má, jinak by to ale i na poměry takového auta byla pořádná „soda”. Když pak nabouráte, do statisíců jde každá prkotina. A když chcete zabránit tomuto riziku, potřebujete havarijní pojištění, jehož roční cena jde do statisíců též. „Chose your destiny,” chce se říci jako v Mortal Kombatu.

Vlastnictví 911 Turbo je ale očividně selanka vedle toho, co majitelům může nadělit vlastnictví mnohem výjimečnějšího Ferrari LaFerrari. Jedno z nejvzácnějších a nejcennějších moderních Ferrari vzniklo v asi 500 kusech a jako nové stálo něco přes 30 milionů Kč, oprava jakékoli větší nehody ale může stát klidně znovu tolik. Kolegové z Motor1 informují, že jakmile dojde k vážnějšímu poškození monokoku z uhlíkových vláken, potřebujete nový. A ten přijde na - počkejte si na to - 1 072 655,17 USD, tedy asi 24,3 milionu Kč. Jen ten.

To ale může být jen začátek cesty k bankrotu. Pokud budete muset vyměnit další díly, třeba střecha vás vyjde na 140 645,13 USD (3,2 milionu Kč), přepážka mezi motorovým prostorem a kabinou na 28 295,18 USD (641 tisíc Kč) a tak by šlo pokračovat dlouho. Stačí pár dílů a jde na milionech. A pozor, budete je muset spojit s pomocí desítek titanových šroubů, z nichž každý stojí 71,40 USD (přes 1 600 Kč). To jsou rány.

Jasně, pojištění případně řeší vše, ale kolik bude stát? Pokud se u 911 Turbo bavíme o statisících Kč, pak u LaFerrari půjde skoro jistě o víc jak 1 milion Kč ročně, cena tohoto auta dnes šplhá je 100 milionům za kus. A to bude znovu nutit člověka přemýšlet, zda místo 100 tisíc zaplacených každý měsíc raději neriskovat opravdu za desítky „mega”. Už chápete, proč většina majitelů těchto aut s nimi více nejezdí než naopak?

S autem jako Ferrari LaFerrari bychom vám důrazně doporučili nebourat, ceny náhradních dílů jsou naprosto šílené. Foto: Ferrari

Zdroj: [https://www.scuderiacarparts.com/part-finder/ferrari/laferrari/oe/174/2504/48359 Scuderia Parts] přes Motor1

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.