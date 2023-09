Náklaďáky bez řidiče se budou moci volně pohybovat v provozu bez dozoru, politik vetoval zákon vyžadující opak před 2 hodinami | Petr Prokopec

Není neuvěřitelné, co všechno si lidé nechají líbit? Na jednu stranu mlčky snáší bezpečnostní totalitu vyžadující tisíc preventivních opatření při banálních aktivitách. A na druhou stranu mlčky přihlíží tomu, jak politici odmítají elementární opatření mající omezit riziko potenciálně velmi nebezpečné praxe.

Protože věřím, že karma je zdarma a vše, co děláme, se nám jednou nějakým způsobem vrátí, nic nikomu zlého nepřeji. Při pohledu na řadu politických nápadů z poslední doby si ovšem čas od času říkám, že by možná nebylo na škodu, kdyby následky přehmatů dotyčných dopadly právě na ně samotné. Třeba kdyby politici skončili někde v polích v jimi protežovaném elektromobilu bez šťávy. A stejně tak by na ně mohla dopadnout ruka „autonomní spravedlnosti“, zvláště pak na guvernéra Kalifornie Gavina Newsoma.

Z amerického státu se totiž začíná stávat testovací areál pro výrobce autonomních technologií. Ty byly dosud spojovány hlavně s osobními vozy, v nemalé míře se však s autopilotem počítá také u těch nákladních. Unie dopravců v zájmu minimalizace rizik spojených s takovým testováním požadovala, aby hlavně v těch nejtěžších zůstal fyzicky přítomný trénovaný řidič jako pojistka. A zákonodárci byli pro, načež přijali zákon, který by něco takového vyžadoval. Newsom však usoudil, že něco takového je zbytečné, a proto zákon vetoval.

„Když vezmu v potaz existující legislativu, není tento zákon třeba, neboť vše týkající se této konkrétní technologie je pokryto,“ uvedl kalifornský guvernér ve svém zdůvodnění. Odpůrci zákona pak ještě dodali, že autonomní auta jsou již na kalifornských silnicích přítomna a je s nimi spojeno menší množství nehod než s lidmi. Hlavně robotické taxíky firmy Cruise nám ale pravidelně dokládají, jak moc nespolehlivé takové řešení je a že dálkový dohled už kvůli komplikacím s dostupností mobilního signálu nestačí. Navíc se bavíme jen o pomalém provozu relativně malých a lehkých aut ve městě, tady se budou podstatně rychleji prohánět náklaďáky vážící desítky tuny prakticky kudykoli.

Na poslední z řady incidentů došlo před pár dny v Austinu v Texasu, kde tucet autonomních aut způsobil nevídanou zácpu. Mimo jiné i proto, že v sedadle řidiče nikdo neseděl, vzdálení operátoři byli bezradní a ani ti přivolaní na místo si s auty nevěděli rady. Při této události sice naštěstí nedošlo na žádná zranění či materiální újmu, nicméně opravdu je nutné dráždit hada bosou nohou? Co když se neovladatelným stane 40tunový náklaďák kdesi na dálnici?

To je otázka, na níž bych rád znal Newsomovu odpověď ve chvíli, kdy bude týmž místem projíždět, nebo bude stát v koloně před neovladatelným kamionem. Protože jde ale stejně jako v případě většiny dalších politiků o člověka, který o fungování těchto věcí nemá ponětí, nepředpokládám, že by z jeho úst vyšlo cokoli moudrého. Což ostatně dokázal oním vetem, které tak dává výrobcům prostor k ohrožování všech výměnou za jejich úsporu nákladů, o nic jiného tu nejde.

V době, kdy politici regulují již několikrát zregulované, působí nápad pustit autonomní kamiony do ulic bez řidičů sloužících jako „nouzová brzda“ jako naprostý nesmysl. Ilustrační foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Reuters

