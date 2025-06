Nakládání Izraelců s elektromobily během konfliktu s Íránem připomíná další z jejich přehlížených rizik včera | Petr Miler

/ Foto: Kia

Existuje řada důvodů, proč k zamýšlenému masovému rozšíření elektrických aut v jejich současné podobě přistupovat velmi obezřetně. Ale jakmile jednou něco prohlásíte za svaté, na negativa se nehledí. Museli to být až do konfliktů po uši namočení Izraelci, kteří na jedno z nich důrazně upozornili.

Nevzpomínáme si, že by někdy v historii tohoto světa potírání svobodné diskuze a vnucování jedné „pravdy” vedlo k něčemu dobrému, opravdu ne. Přesto to někteří s údajně ušlechtilými úmysly dokola dělají, v Česku to nyní můžeme vnímat velmi intenzivně. Po dlouhém období relativní svobody jsou nyní lidé dokonce soudně trestáni za některé své pohledy na věc - možná hloupé, možná obtížně ospravedlnitelné, ale pořád pohledy na věc. To je ale nakonec jen ten nejviditelnější a nejméně nebezpečný projev atmosféry, která tu zavládla.

Tyto případy jsou aspoň vidět, můžete se soudit - možná marně, ale můžete -, vše je vystaveno alespoň určité veřejné kontrole a veřejnost si nikdy nenechá líbit vše. Horší jsou potírání svobodné diskuze, která vidět nejsou - existuje dnes řada věcí, které se nesmí říkat, jinak vám hrozí veřejná ostrakizace, problémy v práci, rozvázání obchodních kontraktů, cokoli z toho ranku. O takové válce na Ukrajině si můžete myslet jednu věc, jinak jste automaticky špatní a proruští, i když nejste ani jedno.

Tyto věci se stanou párkrát a ještě nějak vidět jsou, ostatní je ale vnímají a raději se stejným problémům předem vyhýbají tím, že neříkají, co si myslí. Stará „dobrá” autocenzura je dnes normou. Ani to ale není vše, tohle je pořád následek něčeho, co aspoň jednou řečeno bylo, o některých věcech už se dnes skoro vůbec nedá šířit.

Pokud si například myslíte, že po sociálních sítích se vaše příspěvky budou u známých zobrazovat s nějakou racionální intenzitou odpovídající vaší dříve naznačené blízkosti, projevenému zájmu o nějaké téma apod., jste na omylu - tak to bývalo, už není. Šíření spousty věcí je uměle algoritmicky s přímým či nepřímým přispěním různých „pachatelů dobra” omezováno. A vsadím se, že váš známý se zájmem o auta mnohem spíš uvidí vaši fotku náhodně zachyceného psa, i když ho psi vůbec nezajímají, než fotku hořícího elektromobilu, i když to by ho zajímalo velmi.

Šíření informací o negativních aspektech elektrických aut prostě není v módě, ač jsou sebevěcnější nebo sebevíc fakticky správná, protože by to mohlo ohrožovat jejich „svatou misi”. Nikdo tak například ani v době, kdy se tak moc mluví o válčení, nemluví o rizicích pro vůbec akceschopnost nějakého národa při obraně nebo dokonce využití těchto aut útočníky. Jako by to nebylo. Přitom všichni asi dobře víme, že při blackoutu způsobeném útokem na infrastrukturu asi tak 99 % průběžně používaných elektromobilů nadobro dojezdí v řádu hodin. Ke spalovacímu autu si stačí hodit do sklepa 10 plných kanystrů benzinu nebo nafty a jezdit můžete klidně měsíce.

Je tu ale ještě jeden aspekt, který má blíž k oněm požárům. Jak už tisíckrát zaznělo, současné baterie elektromobilů jsou hotový sud střelného prachu, stačí velmi málo, aby se staly téměř neuhasitelným zdrojem obrovského žáru. Ani spalovací auta v tomto směru nejsou bez rizik, ale jsou podstatně menší (benzin - a už vůbec ne nafta - za normálního tlaku a teploty neexplodují, to se děje jen ve filmu) a dají se omezit už tím, že v nich palivo nenecháte. Baterie elektroaut jsou hotovou bombou na kolech bez ohledu na stav nabití, stačí dobře trefit.

Také o tom se musí mlčet, až nyní na to uprostřed konfliktu s Íránem upozornili Izraelci. Mezi oběma stranami snad už zase zavládlo příměří, ale než se tak stalo, byli izraelské bezpečnostní složky vystrašeny z přítomnosti většího množství elektrických aut poblíž objektů kritické infrastruktury. Kdyby jich Íránci využili, způsobí s relativně malým útočným kašpárkem pořádně explozivní divadlo.

Jak informuje Maritime Executive, izrealská Správa lodní dopravy a přístavů nařídila dovozcům automobilů, aby připravili evakuaci všech elektrických vozidel z izraelských námořních přístavů. Úřady si nepřejí vidět vysokou koncentraci elektroaut hlavně v klíčových přístavech Haifa a Ašdod. Smyslem opatření je přemístit tyto vozy v menší koncentraci na odlehlá parkoviště, kde se nemohou stát zdrojem rychle nenapravitelných škod oslabujících infrastrukturu země.

Přístavem Haifa dnech prochází téměř 20 milionů tun nákladu ročně a je skutečně kritickým místem pro zásobení židovského státu. Jeho zničení za pomoci přítomných elektroaut by tedy Izraelce bolelo - podle správy přístavu existuje obava, že by zasažení elektrických vozidel s pomocí íránské rakety vyřadilo části přístavu z činnosti na nepřijatelně dlouhou dobu.

Kvůli tomu pochopitelně neříkáme nic ve stylu: Tak a teď se na elektromobily vykašleme, protože také může jednou být válka. To ne. Říkáme jen, že to je další z nespočtu zcela ignorovaných negativních aspektů, které je třeba brát v potaz, pokud děláme nějakou „elektrickou revoluci”. A rozhodně další dobrý důvod, proč na elektrický pohon nepřecházet se vším a všude. Těmto problémům se dá předejít, stačí se o nich... bavit. Je to ale možné stále komplikovaněji, bohužel.

I na partičky Enyaqů jde v izraelských přístavech narazit. Teď tam nejsou vítány a není to nic proti elektrickým autům. Vlastně naopak. Foto: Škoda Auto

Zdroje: Maritime Executive, Autoforum.cz

Petr Miler

