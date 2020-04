Našel se další z velkých průšvihů dějin aut, který přes nucený výkup a šrotování unikl lisu před 3 hodinami | Petr Prokopec

Automobilky jsou obvykle rády, když nějaký vůz prodají, pokud jde ale o auto tak problematické, že jeho další existence stojí více než opak, raději jej nechají zmizet z povrchu země. GM byl v případě EV1 velmi důsledný, pár kousků ale přežilo.

Masově vyráběné elektromobily byly na trhu již v době, kdy Elon Musk se svým bratrem Kibalem teprve zakládal softwarovou společnost Zip2, díky jejímuž prodeji se stal milionářem. S jedním z takových přišel v roce 1996 koncern General Motors, pro který byl model EV1 pojízdnou laboratoří. I proto vůz vlastně nebylo možné koupit, pouze pronajmout. Automobilka primárně chtěla zjistit, jak se s alternativním pohonem žije běžnému publiku a zda vůbec o něco takového má zájem.

EV1 vyšlo z prototypu PrEView, jenž v roce 1994 dorazil v padesáti ručně vyrobených exemplářích. Lidem byl půjčován na jeden až dva týdny, přičemž GM očekávalo maximálně osmdesátku žádostí. Nicméně ve chvíli, kdy v Los Angeles počet zájemců překročil deset tisíc, automobilka odstřihla telefonní linku. Totéž udělala také v New Yorku, kde se ozvalo dokonce čtrnáct tisíc lidí. Projektu byla dána zelená, načež se o dva roky objevil již produkční model. Ovšem jak jsme již zmínili, ani ten nebyl zákazníkům k dispozici standardním způsobem.

V roce 1999 pak GM přišlo s druhou generací, která původní olověné baterie nahradila nikl-metal-hydridovými. Zlepšila se tím jak jízdní dynamika, tak dojezd, vzhledem k nákladům na další udržování těchto aut v provozu a strachu ze ztráty renomé se ale Američané nakonec rozhodli program pronájmu vozů ukončit a od nájemců stáhnout všech 1 117 exemplářů. Jejich osud měl být docela smutný, mířily do šrotu. Není tedy divu, že se řada lidí koncernu ozvala s nabídkou možného odkup, mnozí pak rovnou i poslali šek, GM ale všechny nabídky odmítalo.

Zajímavé přitom je, že právě tento krok měl vést k založení Tesly, alespoň dle pozdějších slov Muska. Ten uvedl, že úspěch EV1 jednoznačně naznačil, že i Amerika je otevřená alternativnímu pohonu a nikoliv pouze velkoobjemovým benzinovým jednotkám. Zpět ale k GM, které 40 aut nechalo lisu uniknout - věnovalo je muzeím, univerzitám a vědeckým institutům, avšak vždy s deaktivovaným motorem, jež neměly již nikdy zamířit do provozu.

Proti tomuto záměru jde ale evidentně společnost Beata, která se zabývá sbíráním původních elektromobilů a vším, co se kolem alternativního pohonu točí. Nedávno od univerzity v Cincinnati odkoupila jeden exemplář za 23 662,10 USD (cca 585 tisíc Kč). To není malá suma, zvláště za situace, kdy EV1 vypadá, jako by bylo nalezeno na šrotišti. Jde totiž víceméně jen o skelet bez agregátu, dveří či interiéru.

Na první pohled by se tak mohlo zdát, že firma Beata utratila majlant pro nic za nic, ovšem její plán je jednoznačný - skutečně vrátit EV1 na silnici. Na tomto projektu se již pracuje nějakou dobu, neboť společnost již kdysi jeden exemplář pořídila. Šlo rovněž o nepojízdnou verzi, které řada dílů chyběla. Ty jsou však postupně dokupovány, přičemž momentálně je vůz hotov na 80 procent a vychází z 50 různých zdrojů.

Dá st tedy předpokládat, že nyní Beata bude moci učinit další krok k plnému dokončení a možná vrátit alespoň jeden EV1 na silnice. Pro fanoušky elektromobility by to jistě byl velké zadostiučinění.

Jeden z 1 117 kusů EV1 se dočkal alespoň o trochu lepšího konce než většina ostatních. Nyní poslouží jako dárce komponentů pro projekt firmy Beata, která se snaží elektromobil GM vrátit na silnice

Zdroj: Govdeals přes Autoblog

Petr Prokopec