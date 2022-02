Našel se skoro nejetý původní Ford Mustang. Úžasný stroj času ve fascinujícím stavu je na prodej před 3 hodinami | Petr Prokopec

Něco takového jsme už dlouho neviděli - dokonale původní Mustang první generace ve stavu, pro který nad ním musel dekády držet ochrannou ruku snad sám bůh. A možná ano, auto patřilo knězi, který s ním sotvakdy jezdil. A když už, nikdy ne v dešti.

Z moderních aut řada lidí není nadšená. Ano, jsou rychlejší, výkonnější, komfortnější, úspornější i bezpečnější, ale schází jim duše. Ta se z pohledu ryzího pragmatika může zdát zbytečná, ovšem pro někoho, kdo si chce za volantem užívat, jde o zásadní věc. Plně tak chápeme každého, kdo touží po stroji času, s jehož pomocí by se mohl vrátit do let, kdy z výrobních linek sjížděla třeba první generace Fordu Mustang. A jakkoliv něco takového se zdá být možné jen ve filmech, momentálně svitla šance i takovou pohádku realizovat.

Na prodej je legendární pony car z roku 1970, který za posledních dvaapadesát let najel pouhopouhých 24 tisíc mil (38 616 km). To je méně, než řada lidí zvládne za rok. Není tak překvapivé, že auto skutečně vypadá, jako kdyby před nedávnem opustilo továrnu. Ostatně prodávající udává, že Mustang má původní baterii, pneumatiky či veškeré hadičky. Na zadních sedadlech pak nikdo nikdo neseděl, pročež jsou pásy dokonce ještě zabalené v igelitu, který měl kdysi před předáním sundat dealer značky.

Vůz původně patřil katolickému knězi z kanadského Ontaria, což zní skutečně kuriózně. Máme tu tak trochu „ďáblův stroj v rukou služebníka božího“, který si ovšem oblíbil snad i sám všemohoucí. A nebo se duchovní o Mustang staral snad s ještě větší láskou než o věřící, jak naznačuje současný prodávající. Nikdy s nim totiž nevyjel za špatného počasí, dokonce ani za lehčího deště. Špinavý tedy není ani motorový prostor, zatímco boky pneumatik stále zdobí kdysi populární nápisy. A v interiéru je tak čisto, že si budete zouvat boty, abyste neušpinili originální koberečky.

Právě díky pečlivé péči prvního majitele nemusel být Mustang nikdy renovován, vše je tedy opravdu původní. Platí to i o motoru, který je dost možná jedinou vadou na kráse. Small Block doplněný dvoukomorovým karburátorem byl totiž základním osmiválcem, jenž majiteli i přes 4,9litrový objem nabízel „pouze“ 213 koní. Na trhání asfaltu tedy rovnou zapomeňte, v takovém případě spíše zapátrejte třeba po verzi Boss se stejně objemnou jednotkou, ovšem se čtyřkomorovým karburátorem a 294 koňmi.

Na druhou stranu se dá předpokládat, že kdokoliv si tento kousek koupí, jej postaví na čestné místo v garáži, a do provozu s ním už moc vyrážet nebude. Nejde tu jen o cenu, která rozhodně vyšplhá nad 65 tisíc dolarů (1 386 000 Kč), na kterých začínají příhozy. Podstatný je právě stav vozu a autenticita všech jeho částí. Druhý takový exemplář se totiž již nikdy nemusí v prodeji objevit.

Ford Mustang se v roce 1970 vrátil k dvojici čelních světlometů, jak ji můžete vidět na dobových snímcích. Velmi podobné auto - a nakonec i ve velmi podobném stavu - si nyní můžete koupit, bylo nalezeno skoro nejeté. Ilustrační foto: Ford

