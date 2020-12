Nikdy nejetý, špičkově vybavený Mercedes za zlomek původní ceny je výjimečná nabídka před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Mechatronik GmbH, publikováno se souhlasem

Něco takového se opravdu nevídá, neboť existuje jen minimum lidí, kteří si podobné auto naspecifikují k obrazu svému, nikdy s ním nevyjedou a pak jej o 9 let později prodají. Majitel tohoto vozu ale přesně to udělal.

Pokud se ptáte, proč si někdo koupí nové auto, zavře jej do garáže, nikdy s ním nevyjede a pak jej v určitém momentě ve stejném stavu prodá, pak narovinu říkáme, že nemáme nejmenší tušení. A už vůbec nevíme, proč to dělá znovu a znovu. „Protože může?” To je patrně ta nejlepší odpověď, ke které se dopídíme.

Jakkoli to může znít neuvěřitelně, takový člověk skutečně existuje a není to poprvé, co o něm píšeme. Už letos v létě se objevilo v prodeji několik nikdy nejetých Mercedesů z různých momentů tohoto století, které byly k mání tu po 14, tu po 17 letech - jako třeba tento kombík E63 od AMG. Všechny pocházely od zámožného Kvajťana, který má ve zvyku sbírat auta, která nepoužívá. A pak je zase prodat. Obvykle tak činí přes německou firmu Mechatronik, která nás informovala o tom, že se ji čerstvě dostalo do rukou další takové, snad ještě zajímavější auto.

Dříve skloňované vozy z této kolekce byly sice bez výjimky nejeté, obvykle ale pocházely z hloubi minulé dekády. Dnes tu máme jen 9 let starý vůz, špičkové provedení Mercedesu třídy S, které stihl tentýž osud. A navzdory relativně malému stáří je k mání za stejnou cenu jako zmíněné ostré Éčko.

Jedná se o osmiválcovou, prodlouženou verzi S 500 L generace W221 ve špičkovém provedení a neobvyklé barevné kombinaci s bílou barvou zvenčí a béžovou kůží uvnitř. Když si někdo kupuje podobná auta jen proto, aby je měl, pochopitelně nešetří na jejich výbavě, takže uvnitř najdete vše, na co jen pomyslíte - od paketu AMG přes elektricky dovírané dveře až po zábavní systém či ledničku vzadu. Cena tohoto vozu jako nového činila přes 155 tisíc Eur, tedy více jak 4 miliony Kč. Dnes je k mání za o dost méně než polovinu této sumy.

Mechatronik tyto vozy nabízí obvykle za 69 484 Eur a ten na fotkách níže není výjimkou. V přepočtu asi 1,8 milionu Kč není málo peněz, ale jde pořád o nové auto nabušené výbavou, už s motorem 4,7 V8 biturbo s 435 koňmi a 700 Nm. Uvážíme-li, že ojeté W221 koupíte s mnoha desítkami tisíc km klidně za vysoké statisíce Kč, navíc zdaleka ne v tak rozmarné specifikaci, je to snad i výhodná koupě. Nemluvě o tom, že současný nový Mercedes třídy S nedostanete za tuto sumu ani s šestiválcovým dieselem v úplném základu.

Ať už se ale na výhodnost této nabídky díváte jakkoli, je to zcela ojedinělá šance dostat se k novému a přece 9 let starému Mercedesu, který za 106 km o 2,2 milionu Kč ze své původní ceny. Něco takového se jinak může poštěstit snad jedině u auta z muzea a tentokrát trochu žertovně můžeme dodat, že každý ujetý km stál majitele skoro 21 tisíc Kč. Tušíme ale, že tohoto to netrápilo ani v nejmenším - autem jezdit neplánoval a nejspíše s ním ani nikdy nejel.

Tyto km byly najety jen během dodání do Kuvajtu, servisování a návratu do Německa. Jak marnotratné? Ano, nebudeme odporovat. Jako nadšenci se ale současně nebudeme zlobit, že díky tomuto nesmyslnému zacházení se objevilo v prodeji další nové auto, které by jinak nové koupit dávno nešlo.

Kuvajtský generátor nikdy nejetých Mercedesů let dávno minulých funguje dál, toto eSko je snad i výhodná nabídka. Foto: Mechatronik GmbH, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mechatronik

Petr Miler