Našlo se mimořádně zachovalé Audi RS4 B5, jednu z matek splašených kombíků dosud držel první majitel

/ Foto: Classic and Sportscars, publikováno se souhlasem

Je to novodobá německá legenda a i když bylo snad od počátku jasné, že jednoho dne půjde o vyhledávaný youngtimer, většina se dneška dožila v dost opotřebeném stavu. Ne tak tento kousek, ten první majitel opatroval v malé vesnici u středozemního moře.

Na sklonku loňského léta jsme psali o krásném osmiválcovém Audi RS4 na prodej, protože takové auto s manuálem a točivou atmosférickou V8 v zachovalém stavu je dnes skutečně unikátní kombinace. A pokud čekáte rodinu, Audi bylo vždy místem, kam člověk mohl vyrazit pro rychlý sedan nebo ještě spíše kombík. Není to ale jediná cesta, kterou se vydat, pakliže chcete starší, ale zachovalé Audi RS4 s ručním řazením.

Příběh jména RS4 začal ještě dříve, generací B5. Tehdy vzniklo první Audi RS4 Avant, nástupce modelu RS2, který se též vyráběl jen s manuální převodovkou. Pod kapotou ale byl 2,7litrový vidlicový šestiválec se dvěma turbodmychadly. Nebude mít možná tak rychlou odezvu na plyn a má trochu nižší výkon, ale 380 koní a 400 Nm jsou stále krásné hodnoty. Je to další vývojový stupeň motoru v Audi S4 té doby a vznikl v Británii u firmy Cosworth. Zrychlení na stovku je působivé ještě dnes - 4,9 sekundy.

Motor spolupracuje s manuálním šestikvaltem a se systémem quattro, který využívá středový diferenciál Torsen se základním rozložením výkonu v poměru 50:50 na jednotlivé nápravy. Brzdy si tentokrát Audi vyvinulo samo, nepřibralo na pomoc Porsche jako u RS2, a použilo vpředu 360mm kotouče a dvoupístkové třmeny. Vzadu byly kotouče o průměru 312 mm a klasické jednopístkové třmeny.

Tohle všechno si ale můžete přečíst v knihách. Co tam nenajdete, je opravdu pěkný kus na prodej. Je to dnes 20 a více let staré auto, které naprostá většina majitelů používala... jako auto. Vůz, který vám ukážeme dnes, se ale běžné nabídce vymyká. První majitel si jej pořídil v roce 2000 ve Španělsku a dalších 21 let jej více nepoužíval než používal v okolí svého bydliště - vesničky Mont-Ras (má asi 1 200 obyvatel) poblíž středozemního moře. Není divu, že tohle auto skoro nepoznalo špatné počasí a málokdy poznalo něco jiného než garáž. Přímo u majitele jej loni našli hledači podobných „pokladů” z belgické firmy Classic and Sportscars a dostali jej zpět do oběhu.

Vůz má dodnes najeto pouze 70 327 kilometrů. To znamená méně než 2 200 km ročně, skutečně skoro nic na tak dravý cestovní stroj. Stav tomu odpovídá, všechno je v originální a zřetelně velmi dobré kondici. Výbavy je tu plno, měnič CD je samozřejmostí, stejně jako kožené sedačky a navigace. Prodávající dodává, že díky pečlivému skladování a používání za pěkného počasí auto nepůsobí sešle v žádném směru. A dá se tomu věřit, však se podívejte třeba do motorového prostoru - obvykle zežloutlé plasty tu stále září novotou.

Je to jedna z nejzachovalejších RS4 B5, které jsme v poslední době viděli, podle toho ale také stojí. Vůz je nabízen za neskromných 74 950 euro, tedy asi 1,86 milionu korun. Za brzy 22 let staré auto to není málo, jenže tento kus je opravdu pěkný. Jestli za tak velké peníze stojí, je otázkou, do této ceny se snadno vejde pár let stará RS4 poslední generace B9 s 450 koňmi a spoustou moderní elektroniky. Přeplňovanou V6 bude mít v útrobách též, na manuál ale musíte zapomenout...

Tahle RS4 Avant B5 moc nejezdila a dneška se dožila ve velmi pěkném a originálním stavu. Může být vaše, ovšem ne levně. Foto: Classic and Sportscars, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

