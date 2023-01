Návrat legendárního Orient Expressu se odkládá o rok, s rezervací lístků přesto není radno váhat před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Orient Express, tiskové materiály

Možná nejslavnější vlak dějin se na scénu vrátí dokonce hned dvakrát. Novodobou verzi s přídomkem La Dolce Vita uvidíme v akci příští rok, následně se ale vrátí i restaurovaný originál. To bude teprve něco.

V roce 2017 oživil britský herec a režisér Kenneth Branagh klasickou detektivku inspirovanou romány Agathy Christie. Novodobá Vražda v Orient Expressu zabodovala u kritiků i u diváků, kteří v pokladnách kin zanechali sedminásobek rozpočtu. Odklepnuto tak bylo pokračování, jež na plátna zamířilo loni. Z našeho pohledu příznivců dopravních prostředků všeho druhu byl ale podstatnější byl znovu vyvolaný zájem o legendární vlak. Toho využila společnost Accor, která se rozhodla superluxus na kolejích vrátit světu i v reálu.

Bylo tedy oznámeno, že Orient Express se vrátí do provozu. Aby nicméně došlo k odlišení od originálu, dostala souprava jedenácti vagónů přídomek La Dolce Vita, navíc se bude pohybovat pouze po apeninském poloostrově. Cestujícím má zároveň přiblížit zlatá šedesátá léta, která byla právě v Itálii považována za období „sladkého života“. Novodobý Orient Express měl na první cestu vyrazit již letos, do hry zřejmě zasáhl koronavirus. První cestující do něj tak nastoupí až příští rok.

Lístky je nicméně možné rezervovat již nyní, přičemž zájemci se musí stát tzv. Prioritními cestovateli. Znamená to tedy, že na účet společnosti složí zálohu ve výši 500 Eur (cca 12 000 Kč). Ta je pochopitelně vratná, přičemž o její výši bude snížena finální cena lístku. Ta startuje na 2 000 Eur (48 200 Kč) za osobu a noc. Prozatím se počítá s jedno- a dvoudenními výlety, nabídka se nicméně rozšíří, jakmile Accor v roce 2024 dostaví hotely v Římě a Benátkách.

Orient Expess La Minerva a Orient Expres Palazzo Dona Giovannelli přitom budou vyvedeny ve stejném duchu jako samotný vlak. Ten pak bude rozdělen na 12 luxusních kabin, 18 základních apartmánů a jeden speciální zvaný nepřekvapivě La Dolce Vita. Mimo to bude možné počítat s restaurací, stejně jako s pětihvězdičkovou péčí. Jak na kolejích, tak v Rímě i Benátkách si přitom cestující budou moci vychutnat tradiční italskou gastronomii a nejlepší tamní vína.

Bližší informace budou známy během letošního roku, kdy má dojít také na upřesnění termínů jednotlivých výletů. Kromě těch standardních naplánovaných ovšem Accor hodlá milovníkům luxusu dopřát naprostou volnost - zapotřebí nicméně je, aby si vlak zarezervovali komplet celý. Jaká v takové chvíli bude cena, se raději ani neodvažujeme odhadovat. Ostatně i při složení zmiňované zálohy nemáte nic jisté a musíte vyčkat, než se vám firma ozve zpátky.

Vedle nového Orient Expessu má nicméně začít znovu fungovat i ten původní. V roce 2015 byly totiž objeveny původní vagóny. Ty nadále prochází opravdu důkladným restauračním procesem, koneckonců se pomalu jedná o nadnárodní poklad. Z toho důvodu, a nejspíše i proto, aby originál nelezl do zelí „sladkému životu“, se ovšem s prvními cestujícími počítá až v roce 2025. Je pak takřka stoprocentní, že ceny lístků budou ještě v jiné dimenzi.

Orient Express La Dolce Vita se bude soustředit na luxusní cesty napříč Itálií. První cestující přivítá v příštím roce, přičemž ceny startují na 12 tisících Kč za osobu a noc. Foto: Orient Express, tiskové materiály

Zdroj: Orient Express

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.