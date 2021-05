Návštěva Ronalda u Ferrari kvůli převzetí nového auta naštvala zbytek Juventusu před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Ferrari

Na první pohled šlo o banální a zcela pochopitelnou marketingovou akci, detaily ale ukazují, že nebyla úplně dokonale promyšlená. A u dalších hráčů Juve probouzí závist.

Auta značky Ferrari si kupuje spousta slavných fotbalistů, marně ale v paměti pátráme po případu, kdy by se tím sama automobilka chlubila. Obvykle si dává pozor na to, s kým spojuje své jméno, a protože fotbalisté bývají poněkud nevyzpytatelné elementy, udržuje vztahy s nimi spíše v obchodní rovině. Nyní ale udělalo jednu velkou výjimku.

Minulý týden se automobilka pochlubila tím, že její továrnu navštívil sám velký Cristiano Ronaldo, jeden z nejlepších fotbalistů historie a snad ještě větší marketingový magnet. To je samo o sobě neobvyklé, navíc je třeba dodat, že jej továrnou provázel John Elkann. Jde o nejvyššího šéfa Exoru, aktuálně 28. největšího průmyslového konglomerátu světa ovládajícího kde co od samotného Ferrari přes výrobce náklaďáků Iveco až po velkou část koncernu Stellantis (slepenec FCA a PSA) či několik velkých vydavatelství. Tušíme, že kdyby se do továrny Ferrari vydal z jakéhokoli důvodu vydal český prezident, John Elkann do ní kvůli tomu cestu vážit nebude.

Důvod je ale prostý, Exor kontroluje nejen zmíněné industriální entity, ale také fotbalový klub Juventus Turín, za který Ronaldo hraje. Do továrny, kde na něj čekali i piloti F1 Sainz s Leclercem, se s ním tedy vydal i šéf klubu Andrea Agnelli, a to údajně s cílem, aby si po prohlídce fabriky převzal své Ferrari Monza SP2. Už tak vzácný stroj určený jen pro vybrané zákazníky měl Ronaldo dostat ve „velmi zvláštní” červené, kterou Ferrari auta lakuje též jen klientům, které samo zvolí. Tak či onak marketingová „slezina” skrz naskrz, ne každý ji tak ovšem vnímal.

Medializovaná akce naštvala zbylé hráče Juventusu, neboť byla naplánována na moment, kdy se oni museli zúčastnit tréninku, kde dostávali zabrat po prohraném zápasu s Milánem. Zatímco tedy zbytek klubu se lopotil na hřišti, Ronaldo si s prezidentem klubu po boku multimiliardáře Johna Elkanna zašel pro nové auto a podepsal dres pilotům F1. Ano, je to dětinské, ale přesto není těžké pochopit, že tohle ostatní hráče zvedlo ze židle a stěžují si, že s Ronaldem je v Juve zacházeno úplně jinak.

Nevíme, co z toho ještě vzejde, přijde nám to ale celé trochu „italsky nepromyšlené” - jako by byl problém uspořádat Ronaldovu návštěvu jindy. Nebo raději přeložit celý trénink, když je to tak důležitá událost a třeba i kvůli Johnu Elkannovi a pilotům F1 bylo složité ji zorganizovat. Toto bylo zkrátka naběhnutí si na vidle - ostatní hráči Juventusu jsou si jistě vědomi toho, že nikdo z nich není jako Ronaldo, protože nikdo není jako on. Ale jedna věc je, když s takovou myšlenkou žijete a jiná, když vám tento stav někdo dává takto okatě najevo.

Cristiano Ronaldo minulý týden navštívil továrnu Ferrari a byla to velká sláva - přítomen byl šéf Exoru, vedle něj Andrea Agnelli nebo i piloti F1 Ferrari. Hráče Juventusu to ale nenadchlo - oni museli tou dobou trénovat po prohraném západe. Foto: Ferrari



Ronaldo si přitom údajně šel vyzvednout své Ferrari SP2 Monza ve speciální červené - na oficiálních fotkách jej vidíme v černé. Ilustrační foto: Ferrari

Zdroj: AS

Petr Miler