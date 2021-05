Na těchto autech zámožní sběratelé prodělali i miliony, ne každá ikona na ceně roste před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Porsche

Vypadá to jako zaručená cesta k zisku peněz - kupte si starší slavné auto, na pár let jej uložte v garáži a pak jej znovu prodejte. Jenže tak jednoduché to není, i věhlasné modely někdy na ceně rychle padají.

Popravdě řečeno nejsme příznivci automobilového sběratelství, auta byla podle nás stvořena k tomu, aby jezdila. A byť se na ně rádi i jen podíváme a naprosto chápeme, že se někdo vyžívá tím, že se prochází vlastními rozhlehlými garážemi a kochá se pohledem na desítky naleštěných klasiků, ono ježdění by u toho nikdy nemělo chybět.

Bohužel ale často chybí a chybí tím spíš, čím jsou tyto vozy hodnotnější. I jinak fandům do řízení je často líto cenné stroje venčit, protože jsou si vědomi toho, že každých pár set kilometrů na tachometru navíc citelně snižuje jejich hodnotu. A třebaže musí být pro nadšence krásné s takovým strojem vyjet, co když to představuje ztrátu na ceně třeba o stovky tisíc? To už si rozmyslí skoro každý.

Právě až chorobné sběratelství a růst hodnoty cen výjimečných aut minulosti vyhání tyto vozy ze silnic a to se nám nelíbí. Zvnějšku se může zdát, že podobné nárůsty cen se týkají prakticky všech starších aut, která svého času něco znamenala či si slávu získala později, jak ale upozorňují experti na ceny takových strojů z německé firmy Classic Data, není to zdaleka vždy ten případ. Řada starých modelů v rámci jakési vlny zájmu rychle vystřelí na ceně a pak jí postupně ztratí bez známek návratu k někdejším výšinám.

Jako příklad jsou udávány tři modely, které opravdu jsou opravdu velmi slavné a člověk by čekal, že budou vždy jen více a více vyhledávané. Tím možná vůbec nejpřekvapivějším je původní Porsche 911 z 60. let, matka stále žijící ikony. Jeho ceny vystřelily v roce 2015 až přes 220 tisíc euro, dnes se ale tytéž vozy prodávají okolo 130 tisíc. To je 90tisícový ztráta během 6 let, v přepočtu asi 2,3 milionu Kč. To bude bolavé i pro velmi zámožné sběratele.

Další případ je překvapivý jen o málo méně. Jaguar E-Type pro změnu platí za jedno z nejkrásnějších aut všech dob a pravou ikonu britských sporťáků, jenže i ten jde s cenou léta jen dolů. V polovině minulé dekády se za pěkné kusy platilo i přes 200 tisíc euro, dnes je to o 30 procent méně. To je 60 tisíc euro dolů, tedy přes 1,5 milionu korun, opět spousta peněz.

Ubráněny podobnému vývoji ale nejsou ani obyčejnější stroje. Původní busík od VW, tzv. Samba-Bus odvozený z originálního T1, se v roce 2016 prodával za ceny přesahující 150 tisíc euro, samozřejmě v bezvadném stavu. Dnes je skoro o 20 procent níže, což jsou znovu vysoké statisíce korun.

Na jednu stranu litujeme všech, kteří na takových investicích přišli o peníze, na tu druhou je ale pokles cen hodnoty takových strojů to jediné, co je vysvobodí z klimatizovaných garáží. Protože když už vůz na ceně ztrácí, proč si s ním aspoň nesjet? V tomto kontextu ovšem bohužel platí, že výše zmíněné vozy jsou spíše výjimkou, nikoli pravidlem vývoje cen podobných ikon.

Původní Porsche 911, zde ve verzi R, vypadá jako nesmrtelná ikona, která na ceně bude jen stoupat. Ani to ale nemusí být pravda. Foto: Porsche



O Jaguaru E-Type by šlo říci totéž, i ten ale zažívá strmý pád. Možná za to mohou i novodobé navazující série od samotné automobilky, jako je tato. Foto: Jaguar



Také původní VW T1 Samba-Bus šel s cenou dolů, v jeho případě se ale popravdě řečeno až tak nedivíme. Foto: Volkswagen

Zdroj: Classic Data

Petr Miler