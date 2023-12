Ne všechny Němce konec dotací na elektromobily zklamal. „Měly skončit dávno, teď je čas srovnat daně,” píše Focus před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Volkswagen

Rozčarování či přinejmenším trpké pocity z náhlého a poněkud oportunisticky ohlášeného konce, to jsou typické pocity Němců z víkendového úplného ukončení přidělování jakýchkoli dotací na elektrická auta. Někteří to ale vidí docela jinak.

Přišlo to jako blesk z čistého nebe. Německo o víkendu náhle ukončilo přidělování všech velkorysých dotací na elektrická auta. A byť se po předchozích krocích dalo čekat, že jejich konec přijde dříve, snad nikoho nenapadlo, že by k němu mohlo dojít až takto brzy. Ale stalo se to a spoustu Němců to nepotěšilo.

Problém není jen konec dotací samotný, ale hlavně způsob jeho provedení. Ačkoli vláda už v polovině minulého týdne věděla, že program finanční podpory koupě elektrických aut s okamžitou platností ukončí, neboť na něj jednoduše došly peníze, ministerstvo hospodářství čekalo se zveřejněním této informace až na sobotní ráno, aby lidé na poslední chvíli nezahltili úřady žádostmi. To je vzhledem k přidělování dotací až v momentě dodání vozu trochu pod pás, neboť až desítky tisíc těch, kteří s podporou počítali, nakonec budou muset zaplatit za auto víc, než čekali.

Nadšení pochopitelně nejsou ani „kazatelé zelené pravdy” a automobilky, pro které jde o velkou čáru přes rozpočet. A to dokonce dvojitou, neboť nejenže konec dotací bude znamenat snížení prodejů elektrických aut (experti jako Ferdinand Dudenhöffer očekávání kvůli tomuto kroku „neprodej” 200 tisíc elektromobilů v roce 2024, to je celoevropsky významné číslo), od kterých si tolik slibovali, ale některým nezbude než dotace dosavadním kupcům krátkodobě kompenzovat ze svého, neboť jinak mohou být kontrakty rušeny. A víme, že to některé značky chystají, budeme se tomu věnovat v jiném článku. Přesto jsou někteří i za tento vývoj rádi.

„Fanoušci elektromobilů jsou zděšeni Habeckovým (německý ministr hospodářství, pozn. red.) sundáním nohy z plynu dotací. Tento krok byl ale dávno očekávaný a neměl by být tím posledním,” uvádí ve svém komentáři k této události německý magazín Focus. A konstatuje, že z dotací se stal hlavně nástroj subvencování nákupů zbytných a ne až tak ekologických aut hlavně bohatými lidmi, která i po jejich konci požívají spoustu výhod. Navíc ani po tomto kroku není důvod, aby se zastánci vnitřního spalování radovali.

„Ve většině případů byly nákupní prémie vypláceny lidem, kteří si mohou dovolit koupit drahé auto i bez ostatních peněz daňových poplatníků. Protože kupující elektromobilů jsou často dobře situovaní, jak zjistila studie Deutsche Bank,” připomíná Focus a přidává další argumenty. „Vzhledem k zákazu spalovacích motorů od roku 2035 už automobilky plánují pro evropské trhy stejně pouze elektromobily. Mnoho výrobců jako VW prodávalo mnohem dříve ve velkém auta na baterie. Bylo a je zcela nesmyslné finančně podporovat technologii, jejíž alternativy jsou stejně zakázané,” pokračuje magazín a říká, že celé financování je obzvlášť nesmyslné, když v ekologické rovině prakticky nic neřeší.

„Argument, že elektromobily jsou mnohem šetrnější k životnímu prostředí než spalovací motory, a proto je třeba je propagovat - EU oficiálně počítá s každým elektromobilem jako s vozem emitujícím nula (!) gramů CO2 - byl při poctivém pohledu na věc vždy lží. Rozsáhlá studie VDI právě prokázala, že elektromobil musí ujet téměř 100 000 kilometrů, než vůbec dožene spalovací motor z hlediska celkových emisí. (...) Argumenty ve prospěch elektromobility v očekávání budoucnosti šetrnější ke klimatu byly vždy extrémně slabé,” říká také Focus.

A zachází ještě dál, neboť připomíná, že elektromobily nejsou zdaleka subvencovány jen pomoci viditelných dotací, existuje tisíc a jeden mechanismus, který uměle zdražuje spalovací auta a uměle zvýhodňuje ta elektrická, aniž by kdokoli dostal korunu dotace. Mohu posloužit příkladem z mého druhého domova v Nizozemsku, kde jsou přímé dotace elektromobilů velmi omezené. Spalovací auta jsou ale zatížena vysokými registračními daněmi, vysokými silničními daněmi, cenou fosilních paliv vyhnaných opět daněmi na nejvyšší úroveň v Evropě, komplikovanějším nákladováním pro firmy atd. V Německu jsou všechny tyto mechanismy v menším přítomné též a Focus volá po jejich zrušení.

„Význam nákupní prémie je dávno přeceňován, protože majitelé elektromobilů si zachovávají mnoho jiných výsad. Zatímco řidiči benzínu a nafty musí při tankování platit stále vyšší ceny (z nichž velkou část tvoří daně), elektromobily jsou od daně osvobozeny, přestože využívají silniční a dopravní infrastrukturu a opotřebovávají ji ještě víc. S každým dnem, kdy třítunová elektrická SUV požívají takových privilegií, se finanční škody pro širokou veřejnost zvyšují. Místo dalších a dalších privilegií by již dlouho bylo na denním pořádku zdanění řidičů elektromobilů; už jen proto, aby se zapojili do rozšiřování dobíjecí infrastruktury,” uvádí doslova.

I proto Němci připomínají, že se zastánci spalovacích aut nemají z čeho radovat, stejně si elektrickou revoluci zaplatí, i když se jí dobrovolně nezúčastní. A může být hůř: „Vyrovnání sazby daně u benzínu a nafty by rázem masivně zdražilo naftu. Takzvaný systém bonus-malus by drasticky zvýšil daň z vozidel pro spalovací motory, ale dále by zvýhodnil elektromobily. A nové sankční daně se nemusí vztahovat jen na nově registrovaná auta se spalovacími motory, mohou zatížit celý stávající vozový park,” upřesňuje Focus další možné kroky německé vlády, které by opět pomohly elektromobilům na úkor spalovacích aut

Pikantní navíc je, že i když by zmizely politické tlaky, velký byznys zůstává na iracionální vlně a dál tlačí povinnou elektromobilitu pro všechny, i když mu nikdo nebrání na ni přejít. „V bruselských kruzích se už diskutuje - zvláště pak některými velmi zelenými společnostmi, jako jsou Coca-Cola, Unilever, Uber, SAP nebo Ikea - o úplnému zákazu služebních aut s benzínovými, naftovými a hybridními motory,” připomíná Focus březnovou iniciativu nejen zmíněných společností. To by pak většina prodávaných aut musela být elektrická stůj co stůj.

Žádné světlé zítřky nás tedy stále nečekají, jsme nadále vystaveni masivní manipulaci s trhem ve prospěch řešení, které se nedokáže na trhu prosadit samo pro své nepřehlédnutelné faktické slabiny. Konec německých dotací je dobrá zpráva, jak ale říká Focus - ve své podstatě neřeší nic velkého, umělé zvýhodňování a vnucování elektromobilů je v „systému” zakořeněné mnohem hlouběji. A nejen Německo by muselo udělat o hodně víc, aby vyrovnalo hru.

VW ID.Buzz je jedno z opravdu nesmyslných elektrických aut. Ani na to už v Německu dotaci nedostanete, Focus k tomu ale říká: Pozdě a málo. Dotace měly padnout dřív, teď je čas na eliminaci dalších umělých výhod. Foto: Volkswagen

Zdroj: Focus

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.