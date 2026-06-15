„Nebuďte slušnej, řekněte jméno!” Čínská značka tvrdí, že její novinku navrhl bývalý designér Ferrari. Ferrari říká: Tak povídejte, kdo to byl

Máme pocit, že odpověď dobře velmi známe, tu ale Číňané nevytáhnou, i kdyby je na jejich velkou zeď na 6 hodin přibili. Tak či onak tato novinka skutečně jako by Ferrari ze světla vypadla, nepřepokládáme ovšem, že by s ní kdokoli z Ferrari měl cokoli přímo do činění.

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„Nebuďte slušnej, řekněte jméno!” Čínská značka tvrdí, že její novinku navrhl bývalý designér Ferrari. Ferrari říká: Tak povídejte, kdo to byl

před 9 hodinami | Petr Miler

„Nebuďte slušnej, řekněte jméno!” Čínská značka tvrdí, že její novinku navrhl bývalý designér Ferrari. Ferrari říká: Tak povídejte, kdo to byl

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Foto: Huawei a Chery

Máme pocit, že odpověď dobře velmi známe, tu ale Číňané nevytáhnou, i kdyby je na jejich velkou zeď na 6 hodin přibili. Tak či onak tato novinka skutečně jako by Ferrari ze světla vypadla, nepřepokládáme ovšem, že by s ní kdokoli z Ferrari měl cokoli přímo do činění.

I když proti čínským autům v zásadě nic nemáme, neměli bychom zapomínat, z čeho jejich současná sláva vzešla. Jít si Číňané svou cestou, pravděpodobně jim bude trvat ještě dekády, než postaví první kloudné auto. Protože se ale vydali cestou bezskrupulózního kopírovaní cizích vzorů, které bylo ještě dekádu a zpět v plném proudu, jak jsme tehdy obšírně zdokumentovali, šlo jim to od ruky docela rychle.

Když si projdete odkazovaný článek, budete si chvíli vytírat zrak, protože zjistíte třeba to, že dnešní největší jednotlivý akcionář Mercedesu jen chvíli předtím vlastnil leda fabriku na ledničky, ve které se rozhodl kopírovat tehdejší Mercedesy. Onen článek pojednával primárně o tom, jak se Číňané skrze efektivní vykrádání know-how zahraničních firem stávají později vlastníky přesně těch firem, jež vykrádali, čímž mohou své předchozí aktivity pěkně zahladit. To se i v případě Mercedesu skutečně stalo a už jen čekáme na den, kdy dorazí předžalobní upomínka od automobilky požadující, abychom články na toto téma stáhli, i když svého času Mercedes v podstatě bránily. Dnes říkají primárně nepříjemnou pravdu o tom, kdo tuto firmu aktuálně do značné míry ovládá. Časy se mění.

Někteří říkají, že se i Číňané změnili a každý holt nějak začínal. Budiž, něco pravdy na tom je, spousta automobilových novinek z Říše středu ale pořád nápadně připomíná auta, která už známe. A takové Ferrari Purosangue patří k oblíbeným vzorům. Stoprocentní kopii nikdo z Číňanů nepostavil a nepostaví, to už si nikdo významnější nedovolí, ale takové Xiaomi YU7? Inspirace „Čistou krví” je zcela nepopiratelná.

Není už dnes jediné a do party brzy přibude další takový vůz. Na plné odhalení totiž čeká Luxeed RX s „originálním” jménem, kterém najdete všechno od Lucidu Air po Lexus RX. Není to projekt žádné garážovky, ale automobilové značky stvořené firmami Huawei a Chery, dvou technologických molochů světového významu. Takové firmy by mohly vytáhnout z „kešeně pár juanů a zacálovat” třeba Pininfarinovi za pěkný design, ne? No mohly. A prý něco takového udělaly, jenže...

Jak uvádí Car News China, přímo výkonný ředitel Luxeedu Zhao Changjiang se ještě před kompletní premiérou RX pochlubil tím, že vůz navrhl „bývalý šéfdesignér Ferrari”. To zní jako slušná reference, v zásadě férový přístup a vysvětlilo by to i podobnost se skutečným Ferrari. Problém? Žádný „bývalý šéfdesignér Ferrari”, který by pro Luxeed mohl pracovat, neexistuje.

Ferrari totiž dekády žádného vlastního designéra nemělo. A když si v roce 2010 začalo zakládat vlastní Centro Stile, přijalo na pozici šéfa Flavia Manzoniho, respektovaného architekta a průmyslového designéra se zkušenostmi od Volkswagenu, který nikdy předtím pro žádnou čínskou značku nepracoval. A design Ferrari vede dodnes.

Na prohlášení Zhaa tak na sociálních sítích záhy reagovala Ingrid Sun, PR ředitelka čínského Ferrari, se skoro babišovskými slovy: „Chtěla jsem se zeptat, jak se jmenuje ten bývalý šéfdesignér Ferrari?” Také by se to hodilo do Kulového blesku: „Zaměstnáváte našeho bývalého šéfdesignéra? A mohla bych ho vidět?” Pobaví, odpověď by nás hodně zajímala.

Než ovšem Ingrid stačila Huawei a Chery ztrapnit, otázku odstranila, protože... Čína. Chery je z víc než 38 procent státní podnik a dráždit v Číně státní struktury se nevyplatí ani Ferrari. Nakonec z toho tedy nebude nic, i když pravda je nejspíš velmi jednoduchá - Chery a Huawei prostě „opajcli” Purosangue hotovo dvacet, žádná další spojitost není. Ten „bývalý šéfdesignér” se tedy jmenuje Flavio Manzoni a problém je „jen” v tom, že pro Číňany „pracoval” bez vlastního vědomí, když okopírovali jeho nápady. A nové je zde jen to, že tentokrát byli ještě tak drzí, že se referenci na své vlastní plagiátorství rozhodli předkládat jako image budující spojitost. Zvrácené.

Že to tak je, dosvědčuje i kategorizace vozu, kterému Ferrari říká FUV - Ferrari Utility Vehicle. Luxeed tomu svému také říká FUV - Fashion Utility Vehicle. Je to trapné a směšné a docela nás mrzí, že Ingrid Sun nebylo dovoleno v tom Číňany pořádně vykoupat, nic jiného si nezasloužili.

Ani to byl ale nezměnilo nic na tom, že 5 020 mm dlouhé, 2 007 mm široké a 1 585 mm vysoké auto s rozvorem 3 000 mm dorazí do prodeje s výkony od 372 do 586 koní a za zlomek ceny Purosangue se bude prodávat násobně lépe než Ferrari. Naštěstí je to ale všechno náhoda nebo omyl a Čína je samozřejmě skvělá, to jen pro úplnost...


„Nebuďte slušnej, řekněte jméno!” Čínská značka tvrdí, že její novinku navrhl bývalý designér Ferrari. Ferrari říká: Tak povídejte, kdo to byl - 1 - Luxeed RX vs Ferrari Purosange design designer 2026 spor 01„Nebuďte slušnej, řekněte jméno!” Čínská značka tvrdí, že její novinku navrhl bývalý designér Ferrari. Ferrari říká: Tak povídejte, kdo to byl - 2 - Luxeed RX vs Ferrari Purosange design designer 2026 spor 02
„Nebuďte slušnej, řekněte jméno!” Čínská značka tvrdí, že její novinku navrhl bývalý designér Ferrari. Ferrari říká: Tak povídejte, kdo to byl - 3 - Luxeed RX vs Ferrari Purosange design designer 2026 spor 03„Nebuďte slušnej, řekněte jméno!” Čínská značka tvrdí, že její novinku navrhl bývalý designér Ferrari. Ferrari říká: Tak povídejte, kdo to byl - 4 - Luxeed RX vs Ferrari Purosange design designer 2026 spor 04
„Nebuďte slušnej, řekněte jméno!” Čínská značka tvrdí, že její novinku navrhl bývalý designér Ferrari. Ferrari říká: Tak povídejte, kdo to byl - 5 - Luxeed RX vs Ferrari Purosange design designer 2026 spor 05„Nebuďte slušnej, řekněte jméno!” Čínská značka tvrdí, že její novinku navrhl bývalý designér Ferrari. Ferrari říká: Tak povídejte, kdo to byl - 6 - Luxeed RX vs Ferrari Purosange design designer 2026 spor 06
„Nebuďte slušnej, řekněte jméno!” Čínská značka tvrdí, že její novinku navrhl bývalý designér Ferrari. Ferrari říká: Tak povídejte, kdo to byl - 7 - Luxeed RX vs Ferrari Purosange design designer 2026 spor 07„Nebuďte slušnej, řekněte jméno!” Čínská značka tvrdí, že její novinku navrhl bývalý designér Ferrari. Ferrari říká: Tak povídejte, kdo to byl - 8 - Luxeed RX vs Ferrari Purosange design designer 2026 spor 08
„Nebuďte slušnej, řekněte jméno!” Čínská značka tvrdí, že její novinku navrhl bývalý designér Ferrari. Ferrari říká: Tak povídejte, kdo to byl - 9 - Luxeed RX vs Ferrari Purosange design designer 2026 spor 09„Nebuďte slušnej, řekněte jméno!” Čínská značka tvrdí, že její novinku navrhl bývalý designér Ferrari. Ferrari říká: Tak povídejte, kdo to byl - 10 - Luxeed RX vs Ferrari Purosange design designer 2026 spor 10
Kopie Ferrari od Luxeedu? Ale co vás nemá, Luxeed RX navrhl bývalý šéfdesignér Ferrari! Jen... Jen... Jen nikdo takový neexistuje. Foto: Huawei a Chery/Ferrari

Zdroje: Car News China, Autoforum.cz

Petr Miler

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