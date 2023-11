Nečekané výsledky voleb v Nizozemsku mohou změnit směřování celé EU, vítěz chce zastavit zelené šílení v zemi před 10 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Parlamentní volby v Nizozemsku ovládla pravice a má spolu s několika dalšími stranami šanci sestavit vládu, která bude chtít v mnohém dělat úplný opak toho, co dělalo dosavadní vedení země. Mimo jiné zrušit plánovaný zákaz prodeje spalovacích motorů. Co to udělá s celou EU?

Pokud nás nesledujete pravidelně, raději připomenu, že z pracovních důvodů trávím asi polovinu svého života v Nizozemsku. Dění v této zemi mám tedy doslova na talíři a musím říci, že způsob prezentace výsledků středečních parlamentních voleb v zemi ze strany některých médií mi přijde značně odtržený od reality. Padají slova jako „šok” či „tsunami”, která jsou podobně realistická jako nálepky typu „populisté” či „krajní pravice”.

Ve volbách zvítězila tamní PVV alias Partij voor de Vrijheid, doslova Strana svobody, která v zásadě nevolá po ničem jiném než po oné svobodě. Staví se ostře ke kontroverzním tématům typu migrace, což jí jistě zajišťuje pozornost a je to dnes obecně dobrý marketing, když se ale začtete do jejího programu, zjistíte, že to není žádná „krajní pravice”. Je to svobodomyslně smýšlející strana, která chce v zásadě to, co ve společnosti rezonuje stále více.

Byť míru jejího úspěchu lze označit za nečekanou (a je zjevně velmi nečekaná pro zbytek Evropy), o šoku bych skutečně nemluvil. Mnohokrát jsem na našem webu mluvil o tom, že obraz Nizozemska vytvářený vedením země zejména v posledních letech se silně vzdaluje od pocitu, který si uděláte z pohybu v tamní společnosti. Většina Nizozemců jsou velmi racionální, šetřiví lidé, kteří nežijí v souladu s žádnou ideologií. Jistě se mezi nimi najdou takoví, kteří vám budou tvrdit něco v tom smyslu - a to berte s nadsázkou -, že planeta hoří a vyřešíme to inkluzí dětí palestinských imigrantů svážených do škol elektrickými autobusy. A jistě jich bude víc než u nás. Pořád je to ale značná menšina společnosti.

Když ta svými „zelenými” nápady začala šikanovat většinu a soustavně jí zdražovat a komplikovat život, ona většina prostě řekla ne. PVV Geerta Wilderse tak jasně ovládla volby a získala 37 mandátů ve 150členném parlamentu, dalších 24 křesel získala též pravicová (mimochodem dřívější Wildersova strana) VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, Strana svobody a demokracie), 20 křesel má nová strana NSC Pietera Omtzigta. A ta též nebude mít problém najít shodu s PVV na řadě nápadů, byť pravicová není. Nechci vás zatěžovat rozborem nizozemské politické scény, je poměrně roztříštěná, volby ale daly těmto a dalším menším stranám (zejména pak farmářské BBB) poměrně silný mandát změnit dosavadní směřování země. A to může změnit směřování celé EU, neboť Nizozemsko je sílou, kterou nelze ignorovat, nemluvě o tom, že výsledky tamních voleb musí být pro zelené socialisty ze zbytku Evropy velkým varováním.

Sestavení vládnoucí koalice bude obtížné, už PVV, NSC, VVD a BBB by ale daly dohromady 86 mandátů, tedy jasnou většinu. A budeme-li se soustředit na jejich automobilovou agendu a průsečíky záměrů jednotlivých stran, pak se nám tu rýsuje slušné zastání pro konzervativně uvažující motoristy.

Vítězná PVV je v toto ohledu nejrozhodnější, chce zastavit to, čemu říká zelené šílení a vše, co mu nahrává. Chce tedy okamžitě snížit spotřební daně z pohonných hmot, které jsou kvůli nim nejdražší v EU, a zvýšit maximální rychlost na silnicích. Místo dnešní denní stovky na dálnicích se má jezdit 140 km/h. Chtějí zrušit zákaz prodeje spalovacích motorů plánovaný na příští dekádu a zrušit ekologické zóny ve městech.

U VVD s tím nenarazí - nižší spotřební daně má v programu též, na dálnici chce minimálně 130 km/h. NSC též chce spotřební daně nejvýše na úrovni okolních států. Chtějí také zrušit silniční daň účtovanou podle ujetých kilometrů a odstranit preferenci elektromobilů právě skrze nižší spotřební daně. Farmářská BBB vzniklá kolem odporu k zeleným nápadům dosavadního kabinetu pak nebude mít problém s ničím z toho, ani ona nechce nové daně uvalené na motoristy, nechce šikanování kupců ani majitelů spalovacích aut, chce zpátky 130 na dálnici...

Z Nizozemska by se tím jistě nestal motoristický ráj, kterým kdysi bývalo, rozhodně by ale zdaleka - zdaleka - přestalo být rájem elektrických aut, jímž se stávalo doteď. Zákazy jiných řešení a preference elektrického pohonu chce zrušit zejména vítězná PVV a nezdá se, že by jí v tom potenciální koaliční partneři měli odporovat. Pokud se takováto změna odehraje v Nizozemsku, bude jí moci zbytek EU nečinně přihlížet? To si nemyslím.

Samozřejmě je pořád otázkou, zda se vůbec odehraje, podobně jako u nás se může proti vítězi voleb spojit většina ostatních stran a Frans Timmermans se stane novým nejnenáviděnějším premiérem Evropy. Lidé ale ve volbách jasně řekli, že tohle nechtějí. A opravdu to není něco, co byste od nich už nějaký ten pátek neslyšeli den co den...

Auta jako Škoda Enyaq mají dnes v Nizozemsku na růžích ustláno, stejně jako další produkty zelené ideologie. Letošní parlamentní volby zavelely k obratu a může to změnit nejen Nizozemsko, ale i celou EU. Foto: Škoda Auto

Zdroje: Autoforum, De Telegraaf

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.