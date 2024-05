Nechcete sedan s motorem Ferrari? Jediný prodejce jich nabízí hned pět, všech pět v zemi včera | Petr Miler

/ Foto: Emile Bakker Autos, publikováno se souhlasem

Tohle auto je nejen mimořádně zajímavé, je také mimořádně vzácné, vzniklo jen v pár tisících kusech. Vidět jich hned pět v nabídce jediného dealera je něco jako houbařův ráj automobilového světa, zvlášť když jde o všechny tyto vozy, které jsou na prodej v celé zemi.

Ferrari jsou výjimečná sportovní auta a takové vozy musely být po léta nutně kupé nebo roadstery, nanejvýš kabriolety. Dnes už to neplatí, také italská automobilky přišla s vlastním SUV, sedan ale nikdy nenabídla. A vzhledem k současnému stavu věcí si troufneme říci, že ani hned tak nenabídne. Vzácnou výjimkou je unikát, který ale nelze označit za sériový model, čemuž odpovídá i cena za něj svého času požadovaná - 20 milionů korun.

Přesto existuje cesta, jak se k tak trochu sedanu Ferrari dostat. A není zdaleka tak drahá, třebaže za levnou ji neoznačíme. Slova „tak trochu” používáme proto, že nejde o Ferrari, jde ale o vůz s technikou Ferrari. Nejedná se ale o žádnou domácí stavbu, kdy někdo vzal motor z havarovaného „férra” a nacpal jej třeba pod kapotu Škody Fabia. Je to Lancia s ryze tovární technikou.

Tato značka svého času vyráběla model Thema 8.32, vpravdě ujetý stroj, který měl za cíl konkurovat vozům jako je BMW M5. A Italy tehdy nenapadlo nic moudřejšího, než vzít Themu, motor V8 od Ferrari a obojí to spojit dohromady. Není to „něco jako”, tento vůz má skutečnou techniku Ferrari a otevřeně se tím chlubí.

Tohle auto vzniklo v 3 971 exemplářích, což není zase tak málo, většina ale byla používána tak, jak je u sedanů obvyklé. A navíc všechny vznikly na konci 80. let. Netroufneme si odhadovat, kolik jich mohlo dožít dneška, tušíme ale, že to budou nanejvýš nižší desítky procent. Třeba z nizozemského registru lze vyčíst, že v této zemi je jich dnes přihlášeno 64 a v inzerci jich najdete 5. Pikantní pak je, že všech pět je na prodej u jedné a té samé firmy, prostě se na tohle auto zaměřuje.

Popravdě řečeno nemá v nabídce ani jednu „pecku”, myslíme nějakou vyloženou časovou kapsli, přesto jsou to hezké kousky s nájezdy mezi 100 a 200 tisíci km často s jasnou historií a v pěkném stavu. Ten na fotkách níže je asi nejhezčí s nájezdem přijatelných 113 tisíc km v rukou dvou majitelů. Prodejce říká, že je v mimořádně dobrém technickém stavu a nestojí nijak nesmyslné peníze - 21 950 euro je asi 543 tisíc Kč. Není to málo, ale není to zase tak moc, ne na takovou vzácnost v takovém stavu.

Ať už ale na cenu hledíte jakkoli, jsou to zajímavé a výjimečné stroje. Přiznejme, že zrychlení na stovku za 6,8 sekundy a maximální rychlost 240 km/h už nezní moc „ferraristicky” a dnes asi nikoho ze židle nezvedne. Zvuk by ale mohl a na rovinu - kdo jiný si s vámi bude moci tykat, až řeknete, že jezdíte sedanem s motorem Ferrari?

Třeba tohle auto nyní může být vaše, prodejce z Nizozemska má ale v nabídce hned pět takových aut. Všech pět, která se nyní dají koupit v celé zemi, pozoruhodné. Foto: Emile Bakker Auto's, publikováno se souhlasem

Zdroje: Emile Bakker Auto's@Autoscout24

Petr Miler

