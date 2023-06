Nechtěný VW Arteon dnes po pár letech koupíte ve špičkové verzi s 280 koňmi levněji než základní Golf před hodinou | Petr Miler

Měl to být hit, atraktivnější náhrada Passatu, a tak dostal i tu nejlepší techniku, kterou dostat mohl. Ani to ale k většímu úspěchu nestačilo a na trhu ojetých aut je to znát ve prospěch všech, kterým je Arteon sympatický. V Česku takových lidí není málo.

Od roku 2017 vyrábí Volkswagen stylový liftback, který měl navázat na podobně střižený Passat CC a v případě úspěchu snad i nahradit příbuzný Passat. Tohle auto se povedlo, jenže bez image modly střední třídy si kupce hledá obtížně, někde i zcela marně. Cenu tak moc nedrží, čemuž nepomohl ani v mezičase odhalený facelift, zrovna v Česku se ovšem jedná o relativně dost populární vůz. A tato kombinace dává prostor udělat opravdu zajímavý obchod.

Arteon dnes ve špičkovém provedení (tedy krom verze R, která stejně o moc víc nenabízí) s motorem 2,0 TSI o výkonu 280 koní, pohonem 4x4, automatem DSG a (pro toto provedení základní) výbavou Elegance startuje na - podržte si pivo - 1 486 900 Kč. Přidejte pár libůstek do výbavy navíc a cena překročí hranici 1,7 milionu Kč jako nic. Pořád jen jednotky let staré vozy v podobných specifikacích ale dnes snadno přijdou na třetinu této sumy, což dává prostor k zajímavému srovnání.

Nový Golf v úplně základní verzi Life 1,0 TSI dnes začíná na 632 900 Kč, to není vtip. Člověk nepotřebuje kalkulačku, aby se dopočítal toho, že vedle sebe stojí auta za skoro stejné peníze, ovšem nenabízející zdaleka srovnatelnou hodnotu. Rozdíl v prestiži, prostoru, komfortu a jízdní dynamice je nekonečný. Arteon 2,0 TSI 4x4 ze září 2017 na fotkách níže stojí v Německu, kde tento model také moc nefrčí, 24 990 Eur, tedy asi 593 tisíc Kč. A je pořád možné u něj odečíst DPH, pakliže bude kupec jejím plátcem.

Rozdíl v technice obou aut je opravdu nekonečný. Arteon pracuje s turbomotorem o výkonu 206 kW (280 koní) a točivém momentu 350 Nm z benzínového dvoulitru, který z něj dělá opravdu rychlé a pořád ještě relativně úsporné auto, kdežto základní Golf v daném cenovém srovnání poskytne z polovičního objemu a tří válců jen 110 kulhavých koní (81 kulhavých kW) na přední nápravě. Ojetina má navíc ještě pohon 4x4 a ve vysoké specifikaci nabízí kvanta komfortních prvků navíc včetně ventilovaných sedadel.

Arteon má najeto 121 tisíc kilometrů, což není nic, na takový model to ale není ani nic významného, jezdit bude ještě stovky tisíc kilometrů bez větších zaváhání. Na voze navíc nejsou znát jakkoli podstatnější známky opotřebení, a to ani uvnitř. A kdyby se vám přesto nepozdával, není těžké najít auta za cenu pořád menší než základní Golf 2,0 TDI (699 900 Kč) s polovičním nájezdem a stále platnou tovární zárukou.

Za pěkné peníze tak Arteon nabízí muziku, kterou nový Golf nezahraje, i kdyby se přetrhl. Nechtěný VW je navíc i poněkud propracovanější alternativou ke Škodě Superb ve stejné specifikaci, oproti níž u nás též ztrácí na ceně rychleji. Protože to nejenže není Passat, není to ani Škoda. Čas udělat dobrý obchod díky ignoraci podceňovaného Arteonu na trhu ojetin? Záleží na vás, my bychom si nechali říct.

Vrcholný VW Arteon 2,0 TSI 4Motion padá na ceně hodně rychle, jistě i kvůli svému neúspěchu na trhu nových vozů. Toto špičkové provedení může být s nikoli nemístně vysokým nájezdem a ve zjevně velmi slušném stavu váš za méně než nový základní Golf. Foto: Autohaus B und S Qualitaet, publikováno se souhlasem

