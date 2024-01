Negativní ohlasy publikují na internetu hlavně majitelé elektromobilů, ukázala studie, je jich násobně víc před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Rozdíl mezi mírou negativity majitelů spalovacích a elektrických je tak ohromný, že nemůže být náhodný. Co tato diference znamená, je otázkou, nás vede k domněnce o negativním vnímání světa jako celku ze strany těchto lidí, tedy alespoň nezanedbatelné části z nich.

Popravdě řečeno si skoro denně kladu otázku, kdo vůbec jsou oni zatvrzelí zastánci elektrických aut. Z jejich aktivity na internetu se může zdát, že je jich hotová armáda, z prodejních čísel nových aut je ale patrné, že jde o naprosto okrajovou skupinu lidí, což ještě více platí v momentě, kdy se podíváme na zastoupení v rámci celkové flotily aut. Podle posledních čísel Centra dopravního výzkumu jezdí v Česku asi 20 tisíc elektromobilů, což z víc jak 6,5 milionu aut v provozu (a to se bavíme jen o osobácích, i s náklaďáky budeme blíž 9 milionům vozů) představuje asi 3 promile aut. Jde tedy o naprosto zanedbatelné množství automobilů, v registru pořád najdeme násobně víc starých Lad než elektrických vozů všech značek.

Zarážející je, jak často bývají tito lidé agresivní. Jsme naprosto otevřeni jakýmkoli pohledům na věc, sami máme svůj a respektujeme jakýkoli jiný. Diskuze s těmito lidmi ale prakticky není možná, neboť zatímco náš postoj k věci se nese ve stylu: „Nám to či ono nevyhovuje, ale kupte si, co chcete,” jejich pohled má blíže čemusi jako: „Je to skvělé a ty si to koupíš taky!” Opravdu netuším, proč takto uvažují, kde se to v nich vůbec bere, a to jsem člověk, který pamatuje vyhrocené debaty benzin vs. diesel nebo „online bitvy” s bojůvkami „alfistů” nebo „hondistů” v dobách, kdy jich ještě existovalo víc než pár. Ani v jejich případě nešlo mluvit o takové nevraživosti a negativitě, na dnešní poměry to byly konstruktivní diskuze.

Opravdu nevím, kdo tito lidé jsou, a to znám majitelů elektromobilů docela dost, zejména pak z mé druhé domoviny v Nizozemsku. Obvykle jde ale o ty, kteří si koupili elektrické auto ze zvědavosti, do „party” k jiným vozům, znám je z jiných sfér života (nemají tedy větší zájem o auta obecně a prostě je mají třeba z daňových důvodů, aniž by nějak zvlášť řešili, zda vůz jezdí na elektřinu, naftu nebo třeba na chlupy z obláčkového pardála), popř. dostali elektromobil jako služební auto. Se všemi takovými se dá „normálně” mluvit, ke svým autům jsou kritičtí jako ke kterýmkoli jiným, to ale pořád nejsou „električtí evangelisté”, kteří slovně bijí všechny, kteří s nimi nesouzní.

Jak se nyní ukazuje, problém je možná v jejich vnímání světa jako celku. Ze studie firmy Widewail čerstvě vyplynulo, že majitelé elektromobilů obecně publikují na internetu zásadně větší počet negativních ohlasů, pokud jde o kontakt s dealery nebo servisy aut. Firma analyzovala víc než 800 000 recenzí na Googlu u automobilových firem všeho druhu a zaměřila se na podíl jednohvězdičkových, tedy nejhorších ohlasů. A výsledky jsou pozoruhodné.

Napříč odvětvím je takových recenzí 7 procent, majitelé elektromobilů ale u těch samých firem zanechali dvakrát tolik (14 procent) negativních ohlasů. A klienti značek jako Tesla nebo Rivian, které se zabývají jen elektrickými auty, zanechali hodnocení s jednou hvězdičkou ve 25 procentech případů! Bavíme se tedy skoro o čtyřnásobně vyšším podílu negativních odezev, to nemůže být náhoda.

V případě Tesly a Rivianu ještě můžeme připustit, že problém je (také) v jednání samotných firem, které nemají tradiční dealery, se zákazníky jednají přímo a často to skřípe. Až hororové příběhy klientů Tesel jsme publikovali nesčetněkrát. Ale u jiných značek? Nedá se předpokládat, že by se to samé dealerství chovalo jinak k majiteli VW Golf a majiteli modelu ID.3. Nebo jinak k majiteli BMW řady 4 a i4, to přece nikdo soudný nedělá. Přesto je v takovém měřítku (skoro milion recenzí je opravdu hodně) vnímání nutně obdobné reality úplně jiné.

Jak praví Matt Murray, generální ředitel Widewailu: „Vzhledem k silné značce Tesly, vysoké viralitě a známkám od důvěryhodných spotřebitelských médií bylo překvapivé vidět, že jejich recenze na Googlu odhalily tak vysoké procento nespokojených zákazníků. Mnohem překvapivější ale bylo, že i kupující elektromobilů od tradičních prodejců zanechávají podstatně víc negativních recenzí,” uvádí.

Můžeme se ptát, co to znamená, s ohledem na naše „online zkušenosti” se lze ale důvodně domnívat, že kupci elektromobilů jsou z nějakého důvodu negativističtější lidé, kteří dávají své naladění najevo i tímto způsobem. Závěry z uvedených faktů si ale pochopitelně můžete učinit i své vlastní, my na rozdíl od jiných své názory nikomu nevnucujeme, jen je nabízíme ke zvážení...

Proč „elektromobilisté” smýšlí tak negativně, je otázkou, zjevně to ale nedělají jen ve vztahu k článkům, které jim nejsou po chuti. Míra jejich negativních recenzí směrem k prodejnám a opravnám aut je zcela mimo obvyklá měřítka. Foto: Škoda Auto

Zdroje: Widewail, CDV, Autoforum

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.