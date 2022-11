Nehezký a neúspěšný Opel někdo zachoval dodnes nejetý, je levnou cestou k úplně novému autu včera | Petr Miler

/ Foto: VanAuto, publikováno se souhlasem

Nedá se říci, že by to svého času byl úplný propadák, žil ale spíše z tradice svých předchůdců a výrazně napomohl ke konci jedné německé legendy. Možnost si jej dnes koupit není nijak raritní, ale mít jej s pouhými 1 400 km za cenu, za kterou už mez novými vozy nekoupíte nic?

Je někdy až fascinující vidět, jak moc a jak rychle některá slavná auta zašla na úbytě. Příkladem budiž Opel Vectra, který ještě v 90. letech minulého století prodejně atakoval hranici půl milionu prodaných aut ročně jen v Evropě. V posledních dvou letech tolik aut na starém kontinentu neprodal celý Opel všech modelů. A Vectra? Ta se v prodejních statistikách neobjevuje od roku 2010.

Důvodem je pochopitelně to, že skončila, náhodou se to ale nestalo. Jejím katem se po dvou úspěšných generacích zvaných A a B stala ta třetí, jejíž interní označení jistě hravě uhádnete. Nebylo to vyloženě špatné auto, v nabídce modelů střední třídy si přibližně udržovalo pozici svých předchůdců, jeho vzhled byl ale tak nudný, že po spatření Vectry C usínali i řidiči okolních aut. Design vozu byl skutečně mimořádně nenápaditý a neatraktivní jako u řady dalších Opelů té doby. A úspěšný nehezký model snad ještě nikdy nevznikl.

Přidejme si k tomu fakt, že celá střední třída začala ztrácet své postavení na trhu, a tak v ní přežili jen ti lepší. Mezi takové Vectra nepatřila, celkem výrazný facelift už ji také nezachránil, a tak se prodejně propadla až pod 100 tisíc dodaných vozů za rok, pak skončila úplně. Automobilka ještě zkusila vzkřísit své šance na úspěch v tomto segmentu novější Insignií, ani ta ale nebyla nijak ohromující a změna jména v tomto případě ke zvýšení zájmu též nevedla. Dnes už jde o zcela končící model, který přímého nástupce nedostane už vůbec.

Dnes se ale chceme vrátit na „začátek konce”, do roku 2003, kdy Vectra C teprve zjišťovala, že ji nikdo nechce. Tehdy vznikl vůz na fotkách níže, docela slušně vybavená verze Comfort s poněkud prehistorickým motorem 2,0 DTI o 100 koních. Je to pořád stejně nehezké auto s nikterak ohromující technikou, co ale svého času nemuselo táhnout k prodejcům davy, to může dnes lákat v bazarech. V době, kdy jsme už poněkolikáté přišli na to, že modernější technika není vždy výhra, se jednoduchý diesel s nádrží na 61 litrů nafty nemusí jevit nijak nepřijatelně. A vzhled musíte ojetině odpustit vždy, natož pak této.

Jde totiž prakticky o úplně nové auto. Ačkoli je na světě 19 let, v rukou jediného majitele najelo pouhých 1 488 km. A nemá smysl o tom pochybovat, podívejte se na fotky. Nejenže je netknuté zvenčí a zevnitř, to by nemuselo být ani po 31 488 km, novotou září i spodní partie nedotčené ani špínou, natož pak rzí - je na nich pořád vidět svěří ochranný nástřik. Je to zkrátka možnost vrátit se do roku 2003, v dobrém i zlém, a uzmout možná nejzachovalejší obyčejnou Vectru C, kterou ještě někdy půjde koupit.

Přijde navíc na 9 990 Eur, tedy asi 243 tisíc Kč. Není to nic, ale v době, kdy i Dacia Sandero stojí od 290 tisíc a Škoda Fabia od 350 tisíc, je to prostě málo. Však jde o prakticky nový vůz střední třídy se slušnou výbavou a nakonec ani jeho motor není papírově nezajímavý - stovka za 13 sekund a maximálka 192 km/h neohromí, ale jezdit dokáže za 4,5 litru nafty na 100 km mimo město. Tohle všechno za 243 tisíc? Nemusí to být špatný kauf, pro příznivce starších Opelů rozhodně ne.

Tohle auto si neužilo doslova nic, má najeto 1 488 km a je k mání za rozumné peníze. Svého času to nebyl hit, právě naopak, dnes ale za cenu nižší než za nejlevnější Dacii může mít své kouzlo. Foto: VanAuto, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.