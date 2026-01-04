Nehezký a neúspěšný Opel někdo zachoval dodnes nejetý, je to levná cesta k prakticky novému autu
Petr MilerV moderní historii aut bychom našli i méně úspěšné modely, tento ale zdaleka nesplnil očekávání a vedl ke konci jedné německé legendy. Koupit jej ojetý lze pořád snadno, ale takhle málo ojetý? A za takovou cenu? To se vážně nevídá.
před 6 hodinami | Petr Miler
Je někdy až fascinující vidět, jak moc a jak rychle některá slavná auta zašla na úbytě. Příkladem budiž Opel Vectra, který ještě v 90. letech minulého století prodejně atakoval hranici půl milionu prodaných aut ročně jen v Evropě. Tolik aut v posledních letech na starém kontinentu neprodává celý Opel všech modelů dohromady. A samotná Vectra? Ta se v prodejních statistikách neobjevuje od roku 2010.
Důvodem je pochopitelně to, že skončila, náhodou se to ale nestalo. Jejím katem se po dvou úspěšných generacích zvaných A a B stala ta třetí, jejíž interní označení jistě hravě uhádnete. Nebylo to vyloženě špatné auto, v nabídce modelů střední třídy si přibližně udržovalo pozici svých předchůdců, jeho vzhled byl ale tak nudný, že po spatření Vectry C usínali i řidiči okolních aut. Design vozu byl skutečně mimořádně nenápaditý a neatraktivní jako u řady dalších Opelů té doby. A úspěšný nehezký model snad ještě nikdy nevznikl.
Přidejme si k tomu fakt, že celá střední třída začala ztrácet své postavení na trhu, a tak v ní přežili jen ti lepší. Mezi takové Vectra nepatřila, celkem výrazný facelift už ji také nezachránil, a tak se prodejně propadla až pod 100 tisíc dodaných vozů za rok, pak skončila úplně. Automobilka ještě zkusila vzkřísit své šance na úspěch v tomto segmentu novější Insignií, ani ta ale nebyla nijak ohromující a změna jména v tomto případě ke zvýšení zájmu též nevedla. Dnes už jde též o ukončený model, který nedostal už žádného nástupce.
Dnes se ale chceme vrátit na „začátek konce”, do roku 2003, kdy Vectra C teprve zjišťovala, že ji nikdo nechce. Tehdy vznikl vůz na fotkách níže, docela slušně vybavená verze Comfort s poněkud jednoduchým motorem 1,8 (sic a víc nic, jde o základní 8ventilovou verzi) o 122 koních. Je to pořád stejně nehezké auto s nikterak ohromující technikou, co ale svého času nemuselo táhnout k prodejcům davy, to může dnes lákat v bazarech. V době, kdy jsme už poněkolikáté přišli na to, že modernější technika není vždy výhra, se jednoduchý benzin s hmotnostní 1,3 tuny a nádrží na 61 litrů paliva nemusí jevit nijak nepřijatelně. A vzhled musíte ojetině odpustit vždy, natož pak této.
Jde totiž prakticky o úplně nové auto. Ačkoli je na světě 22 let, v rukou jediného majitele, nepřekvapivě důchodce, najelo pouhých 1 488 km. A nemá smysl o tom pochybovat, podívejte se na fotky. Nejenže je netknuté zvenčí a zevnitř, to by nemuselo být ani po 24 981 km. Ani to není nic, na auta ale nevidíme nic, co by nezářilo novotou. Je to zkrátka možnost vrátit se do roku 2003, v dobrém i zlém, a uzmout nejzachovalejší obyčejnou Vectru C, kterou jde dnes koupit.
Přijde navíc jen na 9 990 Eur, tedy asi 240 tisíc Kč. Ani to není nic, ale v době, kdy i Dacia Sandero stojí přes 300 tisíc a Škoda Fabia přes 400 tisíc v základu, je to prostě málo. Však jde o prakticky nový vůz střední třídy se slušnou výbavou a nakonec ani jeho motor není papírově nezajímavý - stovka za 11,2 sekund a maximálka 205 km/h neohromí, ale zklamou? Navíc se svou nádrží snadno ujede kolem 800 km na jedno natankování klidnou jízdou, sám jsem to kdysi poznal v praxi. Plus se svojí jednoduchou technikou skoro nemá čím zradit. Tohle všechno za 240 tisíc? Nemusí to být špatný kauf, nejen pro příznivce starších Opelů.
Tohle auto si neužilo prakticky nic, má najeto pod 25 tisíc km za 22 a je k mání za rozumné peníze. Svého času to nebyl hit, právě naopak, dnes ale za cenu nižší než za nejlevnější Dacii může mít své kouzlo. Foto: Autohaus Max Mannheim, publikováno se souhlasem
Zdroj: Autohaus Max Mannheim@Autoscout24.de
