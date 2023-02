Nejbohatší Ukrajinec si letos převezme jednu z největších luxusních jachet světa, má styl válečné lodi

Je to pikantní věc, neboť v době, kdy je jeho rodná země - a zdroj jeho bohatství - ve válce, bude jistě spousta lidí koukat na takový rozmarný krok skrz prsty. Ale nakonec k němu přes jisté pochybnosti skutečně dojde a styl jachty jen přilije olej do ohně.

Za poslední rok se majetek nejbohatšího Ukrajince Rinata Achmetova zmenšil o dvě třetiny. Stojí za tím pochopitelně válka v jeho rodné zemi, která zasáhla na 70 firem, které tento miliardář vlastní. Třeba továrna Azovstalu v Mariupolu, kde se vedly líté boje, byla srovnána se zemí. A dalším jeho aktivitám komplikovaly fungování zásahy státu. Jistě i proto Achmetov a jím ovládaný konglomerát SCM loni zaplatil jednu miliardu dolarů (cca 22 miliard korun) na daních v předstihu, aby měla vláda měla více peněz na obranu.

Aktivity Achmetova na tomto poli tím neskončily, ostatně v prosinci loňského roku jej Washington Post zmínil jako nejštědřejšího soukromého dárce, jenž se na Ukrajině angažuje. Tím dal minimálně zčásti zapomenout na svou minulost, která není až tak obdivuhodná. Mluví se o tom, že to byl právě Achmetov, kdo v roce 1997 tehdejšího ukrajinského prezidenta Leonida Kučmu přesvědčil, aby z Viktora Janukovyče udělal gubernátora Doněcké oblasti. A protože za ním Achmetov měl stát i nadále, začal postupně v politice růst stále výše, až se nakonec v roce 2010 ocitl úplně nejvýše. Majetek nejbohatšího Ukrajince se přitom ihned poté několikanásobně zvýšil.

Je tedy opravdu sporné, jak Achmetov ke svému bohatství přišel. Dle spekulací nicméně měl s Janukovyčem tvořit nerozlučnou dvojici od počátku 90. let, přičemž jeden měl na starosti politiku a druhý byznys. V posledních měsících se na to snažil dát zapomenout, je ovšem otázkou, jak bude veřejnost reagovat na jeho další krok. I přes značné ztráty a dary mu nakonec zůstalo dost na to, aby si letos převzal novou hračku, kterou si objednal v roce 2018, kdy žádné velké problémy řešit nemusel.

Jedná se o novou jachtu, jejíž stavbu aktuálně v přístavu v Brémách dokončuje společnost Lurssen, která kvůli velikosti lodi musela realizovat transport po částech. Project Luminance totiž měří 145 metrů na délku, díky čemuž se stane oficiálně 15. největší jachtou na světě a 7. největší, jakou kdy společnost Lurssen postavila. Jde také o její již třicátou spolupráci s designérem Espenem Oino, který měl na starosti exteriér.

Project Luminance přitom svým (za nastalé situace jistě znovu kontroverzním) válečným stylem připomíná jachtu Dilbar, kterou si v roce 2016 pořídil kontroverzní ruský podnikatel Ališer Usmanov. Ta je o pět metrů delší, přičemž její hodnota se odhaduje na zhruba 22 miliard dolarů. V souvislosti s tím je pak zmiňována i jachta Scheherezade skoňovaná v souvislosti s prezidentem Putinem, která je pro změnu 145metrová a vyšla na 15,3 mld. Kč. Achmetovo plavidlo se tedy bude pohybovat někde mezi tím.

Úhrada celé ceny rozhodně neproběhla předem, provoz podobného plavidla navíc vyjde na miliardy korun ročně. Právě proto se v první půlce loňského roku mluvilo o tom, že Achmetov od projektu odstoupil ještě před jeho dokončením a Lurssen bude muset jachtu prodat někomu jinému. Nakonec se to ale nestalo a jachtu si letos převezme.

The 145-metre Lürssen superyacht Luminance has been spotted in Aumund, Germany as she prepares for her launch. https://t.co/UvgIBoIF8T pic.twitter.com/uqskQfeAvO