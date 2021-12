Nejdražší dům světa s garáží pro 50 aut nikdo nechce, v nucené správě jde do aukce za poloviční cenu před 4 hodinami | Petr Miler

Unikátní, neopakovatelná a vpravdě bláznivá stavba měla uhranout některého ze světových multimiliardářů, ale nestalo se. Po letech marného čekání na zájemce s původní cenou přes 11 miliard dolarů bude vydražena za sumu blízkou závazkům na něm váznoucím.

Říká si The One a jeho jméno celkem přesně vystihuje, čím je. Je to jedinečný dům v Bel-Air nedaleko Los Angeles, který nepochybně nikdo nepotřebuje, realitní developer a filmový producent Nile Niami byl ale přesvědčen, že jej někdo prostě bude chtít. Důvodů k tomu si to myslet měl hned několik, soudě podle posledního vývoje se ale krutě spletl.

Největší a nejdražší rodinný dům planety je mimořádný už tím, že další plně srovnatelný nemůže vzniknout. Ne proto, že by po této zkušenosti jiní developeři váhali do takové stavby nastrkat peníze, ale proto, že po získání povolení na jeho stavbu losangeleské úřady novými předpisy omezily velikost soukromých sídel a The One je svými rozměry dalece přesahuje.

Moderní stavba z pera architekta Paula McCleana totiž stojí na ploše neskutečných 9 290 metrů čtverečných a najdete v ní opravdu vše, na co si vzpomenete. Pro představu o monstrozitě jednotlivých částí nejlépe poslouží informace o kapacitě až pro 900 (devět set, skutečně) hostů jen v nočních klubech, které jsou její součástí, nás ale pochopitelně nejvíce zaujala tzv. automobilová galerie. V domě je díky ní možné „ubytovat” až 50 vozů. Pro lidi je pak připraveno 20 ložnic a 25 koupelen, z nichž část je v oddělené budově pro personál starající se o vše od bazénů přes kuchyni až třeba po kadeřnický salón.

Absurdní? Ano, někdo by musel být extrémně bohatý nejen na to, aby si takovou nemovitost koupil - původně požadovaných 500 milionů dolarů (dnes 11,2 miliardy Kč) není pro multimiliardáře zase tolik -, ale hlavně na to, aby ji udržoval při životě. To ani velmi majetní lidé nemají rádi, neboť to je ryzí provozní výdaj, který se vám už nikdy nevrátí a nijak se nezrcadlí v hodnotě věci. Dům samotný můžete zase jednou prodat.

V tomto kontextu není překvapivé, že o The One neměl dlouho nikdo zájem. Naposledy letos jej Nile Niami a jeho stejnojmenná firma zlevnil na 350 milionů dolarů (7,9 miliardy Kč), ani to ale fronty před jeho kanceláří nezpůsobilo. A protože už tehdy se vědělo, že na nemovitosti vázne úvěr na více než 100 milionů dolarů, reálně hrozilo, že věřitelé dále přestanou věřit, že Niami někdy ještě tuhle „barabiznu” prodá. Pohár trpělivosti přetekl na podzim.

Nemovitost tak pod tlakem nesplácených závazků spadla do nucené správy - celkový dluh na ní váznoucí činí 165 milionů dolarů (3,57 miliardy Kč), ke kterým je třeba přičíst další 1 milion USD na neuhrazených provozních nákladech. Dohromady tučných skoro 3,6 miliardy korun dostala za úkol získat firma Ted Lanes of Lanes Management, která byla soudem jmenována jako nucený správce. A vzhledem k tomu, že jedinou hodnotou celého projektu je projekt sám, nezbude jí než prodat The One tak, aby bylo uspokojeno maximum věřitelů.

Podle informací LA Times se The One ocitne v dražbě v lednu 2022 se startovací cenou 250 milionů dolarů, tedy asi 5,6 miliardy Kč. To je polovina původní sumy, přesto je otázkou, jestli se na celém světě najde někdo, kdo bude chtít The One říkat domov a platit nejspíše desítky milionů za rok za elementární správu objektu.

