Nejdražší Škoda v současném prodeji je Fabia za 2,6 milionu, je to ďábelský stroj

Škodovka dávno nedělá jen levná auta, řádově miliony korun jsou ale i na její dnešní poměry hodně peněz, na Fabii obzvlášť. Tato má ale daleko k čemukoli běžnému.

Jakkoliv tomu možná mnozí nebudou věřit, jedním z nejúspěšnějších závodních vozů posledních let je Škoda Fabia R5. Mladoboleslavský hatchback má na kontě více než 700 vyhraných rallye po celém světě, a tak není překvapivé, že automobilka prodala přes 250 exemplářů. Všechny do jednoho přitom byly osazené přeplňovaným 1,6litrovým motorem, jak to vyžadují pravidla dané kategorie. A to platilo jak pro původní variantu z roku 2015, tak i pro modernizované provedení Evo, které se ukázalo předloni.

Nyní si ovšem můžeme představit Škodu Fabia R5 Proto Rallye EVO IX, která zachází ještě o krok dál než tovární speciál. Do vínku dostala dvoulitrový motor, se kterým při užití restriktorů produkuje 300 koní. Pokud ovšem dáte pohonné jednotce volný průchod, můžete počítat dokonce se 411 koňmi. A kdyby i to vám bylo málo, prodávající může klidně výkon ještě navýšit. Samozřejmě za poplatek, který bude třeba připočíst k ceně, jenž činí nemalých 99 999 Eur (cca 2,61 milionu korun) - je to bezpečně nejdražší Škoda v současném prodeji, na kterou se nechytá ani plně vybavené Enyaq.

Za tuto sumu k vám dorazí modifikovaná Fabia, která se přestavby dočkala mezi roky 2018 a 2019. Jen veškeré komponenty měly dle prodávajícího stát 110 tisíc Eur (2,9 milionu Kč), a to do této částky není započítána práce. Jelikož přitom šlo o zásadní překopání vozu, dočkal se 22. června 2019 i nové homologace. Od té doby navíc ujel pouze 100 kilometrů, v podstatě si tedy kupujete zcela nový soutěžák, na kterém jeho dosavadní majitel jen prodělal.

Fabia si ke zvýšenému výkonu dopomáhá hlavně pohonnou jednotkou z Mitsubishi EVO IX, přičemž veškeré koně přenáší šestistupňová sekvenční převodovka za pomoci diferenciálu Cusco a řídicí elektroniky Motec. Nechybí nový karbonový box sání či vyztužené hřídele, stejně jako závodní palivová nádrž. Dále lze počítat s hliníkovou ochranou podvozku, předními brzdami AP Racing či zadními Brembo, zatímco dovnitř se nastěhovala sedadla OMP HTE-R 400.

Podstatnou informací je platné schválení FIA, díky níž máte jistotu, že i přes veškeré modifikace můžete nastoupit do závodů, byť pochopitelně jen do adekvátních tříd. Je to jistě drahý špás, kdo ale nakonec říká, že s autem musíte závodit - koupit si ho pro radost třeba na okruhy zní též jako dobrý nápad, současný majitel zdůrazňuje i možnost nastavení pro asfaltové využití.

