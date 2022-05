Nejdražší Tesla je podle majitelky už třetího vozu takový šmejd, že 35 let nepoznala horší, měsíce čeká na opravu banality

Tesla dál ukazuje, jak nejlépe udělat z věrných zákazníků veřejné kritiky. Tato žena koupila u Tesly už třetí a dosud nejdražší auto. Místo toho nejlepšího ale dostala to nejhorší a ještě ke všemu ho firma už měsíce nedokáže spravit.

Patrně znáte vtipy typu: „Víte, kolik policajtů je třeba k našroubování žárovky?” V poslední době bychom je mohli jen lehce upravit a vyměnit strážce zákona za zaměstnance Tesly. Ukazuje se totiž, že americká automobilka má i s řešením naprostých banalit takové potíže, že se to zajídá i jejím věrným zákazníkům.

Nejnověji to potvrzuje Seun Han, která letos 8. ledna převzala Model X Plaid. Tedy vůbec nejdražší vůz značky, který v USA startuje na 144 490 USD (cca 3,36 milionu Kč, česká cena „se dořeší, jakmile se bude blížit dodání” - to praví web Tesly). To opravdu nejsou malé peníze, nepřekvapivě tak zákaznice očekávala i vysokou kvalitu. Té se ale nedočkala a v tomto případě je to pro Teslu obzvlášť nepříjemné

Pro Seun Han totiž nejde o první vůz automobilky, nýbrž již třetí - v roce 2016 si pořídila první Model X, o dva roky později sáhla po Modelu 3. Jak nicméně dodává, ani u jednoho nemusela řešit takové potíže jako u nově vyrobeného SUV, které je podle ní nejproblematičtějším autem, které za 35 let poznala.

Potíží je víc, majitelka hovoří o tom, že dřívější Tesly byly robustnější, s kvalitou to šlo z kopce a nemít normální volant či žádný volič řazení ji také vadí. Stěžejním problémem se nicméně ukázaly být sedáky vzadu, které zjevně byly velmi laxně připevněny. Na to Seun Han upozornila mobilní servis značky měsíc po převzetí vozu, tedy 8. února. Nicméně technici si jej převzali až 28. března. Majitelka se následně musela obrnit trpělivostí, její pohár nicméně přetekl 22. dubna, kdy se celou záležitost rozhodla publikovat na Twitteru. Ani po takřka měsíci se jí totiž elektrické SUV nevrátilo, prozatím jej tak mohla užívat jen po 70 procent času, kdy jej vlastnila.

Na základě přiloženého videozáznamu, který majitelka pořídila, je přitom evidentní, že vůz kvůli špatně uchyceným sedadlům nelze rozumně používat. Tedy pro více než pětici cestujících, neboť zadní sedáky drží pouze na čtyřech kabelech. Stačí tedy prudší zabrzdění či projetí zatáčky ve vyšším tempu a pasažérům vzadu hrozí rozličné nepříjemnosti. Nezdá se, že by takovou věc bylo složité vyřešit, sedák se zdá být jen nedbale upevněný. Tesla ale přesto s celou věcí neudělala za brzy dva měsíce vůbec nic.

Zas a znovu se tak potvrdilo to, co je pomalu už jen veřejným tajemstvím. Tedy že Tesla nezvládá navyšování výroby a na oltář kvantity pokládá stále více kvality. Navíc servisní síť značky je omezená a vzhledem k nulové konkurenci (Tesla si vše prodává a servisuje sama) neexistuje snaha jednoho servisu dělat věci lépe než servisy jiné - všechny patří Tesle. K tomu je třeba přihodit ještě nedostatek náhradních dílů a rázem máte pohromadě dost vodítek dopídit se podstaty příčin této kauzy.

Nedá se tedy příliš předpokládat, že by Suen Han ještě kdy po dalším voze Tesly sáhla, nadšeně opravdu nezní. A případ naznačuje i jeden z důvodů, pro který může Elon Musk toužit po Twitteru. Pokud jej totiž bude vlastnit, dá se předpokládat, že podobné příspěvky spíše zapadnou, případně budou jejich autoři ze sociální sítě „vyhoštěni“. Koneckonců, pro Teslu jde o hlavní komunikační kanál a jistou náhradu zrušeného PR oddělení. Není tedy důvod, proč by se zde o značce mělo mluvit „zbytečně” negativně.

I would not be surprised if @tesla keep the hand sanitizer under the seat when they "fix" the seats pic.twitter.com/gyWQZ2z9iT