Nejdražší verzi nechtěného Porsche 911 koupil slavný komik, dal za ni 26 milionů Kč

Že nic jako nechtěné Porsche 911 neexistuje? Mýlíte se, generace 996 zůstává na okraji zájmu a jako jedinou ji můžete bez potíží mít ojetou za pár set tisíc korun. Tento kousek ale stál 26 milionů a jméno jeho kupce snad ani nepřekvapí.

Od založení automobilky Porsche uplynulo letos v dubnu už dvaadevadesát let. S prvním produkčním vozem se nicméně značka vytasila až po druhé světové válce, konkrétně v roce 1948. Ve stejné době německá automobilka expandovala také do Spojených států, zpočátku nicméně dokázala oslovit pouze nadšence. I proto byl její rozjezd neskutečně pomalý, během prvních dvou let totiž zvládla vyrobit jen 50 aut včetně prototypů. Zlom přišel v roce 1951, kdy Porsche dosáhlo vítězství ve své třídě v závodě 24 hodin Le Mans.

Automobilka se nicméně rozhodla upozornit na jiný podnik, 8. června 1948 totiž vůbec první 356 se silniční homologací opanovalo svou třídu při závodě v Innsbrucku. A protože od daného počinu uteklo 75 let, Porsche uspořádalo aukci, do které zamířilo 75 unikátních aut. Mezi nimi přitom nechyběly modely jako 904 Carrera GTS z roku 1964 či 911 SC „Safari“ Rally z roku 1980. Pozornost celého světa se nicméně točila okolo Porsche 911 Classic Club Coupe, které má v kolonce zrodu zapsaná hned dvě data, a sice roky 1998 a 2022.

Tento unikát se totiž stal vůbec nejdražším kouskem jinak nechtěné generace 996, kterou jedinou můžete mít jako ojetou za statisíce korun - cokoli staršího i novějšího je podstatně dražší. Za tento konkrétní vůz ale nový majitel zaplatil neskutečných 1,2 milionu dolarů (cca 25,85 milionů korun). Když nyní vyšlo najevo, o koho se jedná, neměla by nás ani taková suma zaskočit. Vůz si totiž převzal komediant Jerry Seinfeld, který je vyhlášeným sběratelem vozů z Zuffenhausenu. Zda si jej pak ponechá a na jak dlouho, je otázkou. Nepředpokládáme ovšem, že by s autem nějak více jezdil.

Porsche se totiž skutečně snažilo, aby tento kousek byl naprosto jedinečný. I když tedy automobilka přišla s prototypem, který ladila ve větrném tunelu a na silnicích, po skončení vývoje byl daný vůz rozmontován. Seinfeld tak vlastní vůz, který v době, kdy byla generace 996 oficiálně v prodeji, nikdy nevznikl. Ovlivněn byl totiž limitovanými edicemi Sport Classic, které přišly až posléze. Ta první z roku 2009 navíc nikdy nebyla určena pro americký trh. I to byl důvod, aby vznikla jistá náhrada.

„Typ 996 je poněkud nespravedlivě zastíněn jinými generacemi 911. Právě proto jsme byli šťastni, že jej můžeme použít jako základ přestavby, se kterou ukážeme světu, čeho jsme schopni,“ uvedl k výjimečnému vozu Alexander Fabig, šéf divize, která se stará o realizaci individuálních přání zákazníků a renovaci klasických aut. Jeho kolega Vu Nguyen pak objevil vhodný dárcovský vůz na parkovišti jednoho dealertsví v Columbii. Černá Carrera byla v poměrně špatném stavu.

Právě to ovšem značce vyhovovalo, došlo totiž na opravdu zásadní přestavbu. Původní kupé bylo zcela rozmontováno, vyčištěno a následně osazeno novými panely karoserie, jež byly inspirovány zmíněnou edicí Sport Classic, a to včetně šedého laku. I díky němu vůz dostal interní přezdívku Project Grey. Porsche nicméně nezůstalo pouze u exteriéru, modernizací prošel rovněž interiér, který aktuálně zdobí kožená imitace původní látky Pepita s černo-bílým vzorem.

Na úpravy došlo také v motorovém prostoru. Původní 3,4litrový šestiválec nahradila 3,8litrová atmosférická jednotka z někdejšího GT3. Na zadní kola tak míří 381 koní, o jejichž zkrocení se starají brzdy z téže okruhové verze. Ta zároveň byla rovněž dárcem mnoha komponentů zavěšení. Seinfeldovi tak můžeme pouze závidět. A jsme jen zvědavi, s čím Porsche přijde v roce 2031, kdy bude slavit kulaté sté jubileum.

Zakázkové kupé 911 Classic Club Coupe bylo dokončeno již loni, a to jako demonstrace schopností zakázkové divize značky. Letos pak zamířilo do aukce, která byla součástí oslav 75letého jubilea, jenž uplynulo od homologace prvního silničního 356. Foto: Porsche

