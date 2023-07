Nejetá legenda jménem VW Golf IV 1,9 TDI už se v prodeji nevidí, levně s ní dojezdíte asi až do smrti před 7 hodinami | Petr Miler

Pokud vám nevoní moderna a chcete levně jezdit dostupným autem s vyhlídkou si jej ponechat klidně několik dekád, stěží v prodeji najdete něco více prověřeného časem. Dieselový Golf IV s minimálním nájezdem je dnes v prodeji totální raritou.

Čtvrtá generace Volkswagenu Golf platí za jednu z nejpovedenějších iteraci německé automobilové ikony. Vznikla v době, kdy otěže celého německého koncernu svíral v rukou Ferdinand Piëch, který jako technik hlavou i srdcem věděl, že auta značky z dlouhodobého hlediska prodá nejlépe jakási solidnost, na technice, kvalitě a dlouhověkosti postavená image kombinovaná se sice nevtíravým, ale nikoli nelíbivým designem. Tohle všechno čtyřkový Golf splnil snad lépe než kterýkoli jiný.

Svého času to byl prostě Golf, dnes víme, že to byla jedna z největších legend koncernu VW, kterou čas prověřil coby velmi trvanlivý vůz, zejména pak v dieselových verzích. S Golfem IV TDI můžete najet klidně milion kilometrů s původní technikou s obvyklou údržbou. A jezdit dál. Teď si k tomu přidejte, že jde o velmi univerzální vůz, který dokáže posloužit skoro čemukoli, a je velmi, velmi úsporný. Co ještě chybí? Snad jedině přijatelná cena a stav, ve kterém autu k milionu najetých kilometrů chybí... skoro milion najetých kilometrů. Přesně takový vůz máme před sebou.

Je to Golf IV ve specifikaci, která svého času mohla sloužit jako sedativum. Je to naprosto nenápadný, stříbrně lakovaný, skromně vybavený kousek s motorem 1,9 TDI v jeho stokoňové verzi s manuální převodovkou. Nikdy to nebylo nejvíce žádoucí provedení, to ani zdaleka, ale s nájezdem pouhých 41 tisíc km za 21 let provozu je to ale současnou optikou hotový poklad. Podobné vozy jsou na trhu naprostou raritou a tento je od pohledu naprosto netknutý.

Podle prodávajícího byl téměř pořád jen garážovaný, přes minimální roční nájezdy vždy pravidelně servisovaný, majitele měl krom prodávajícího jen jednoho a motor 1,9 TDI plnící normu jen Euro 4 leckomu učaruje už proto, že za 4 litry na sto dokáže jezdit ve skutečném světě, aniž byste se o cokoli snažili. A s hmotností jen 1 205 kg ani nejede tak špatně, jak se z výkonu 100 koní může zdát.

To je dnes prostě zajímavá kombinace vlastností, kterou dnes můžete mít za 9 900 Eur, tedy asi 237 tisíc Kč. Na Golf IV je to dost, ale v době, kdy nová Fabie stojí nejméně 370 tisíc Kč, legendární je leda kulhavým projevem svého tříválce a od tohoto vozu ji dělí jen 41 tisíc najetých km, nám to přijde skoro jako zajímavá alternativa. Golf IV 1,9 TDI může být snadno posledním autem, které do smrti budete používat. A nemusí vám být 70 let, není důvod, aby tohle auto s minimální údržbou nejezdilo ještě dekády.

