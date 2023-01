Nejetá Škoda Octavia Combi po důchodci s top motorem i výbavou může být vaše levněji než Fabia 1,0 včera | Petr Miler

Tohle je nenápadný poklad autobazarů, jaký se v prodeji vidí jen jednou za čas. Naprosto nevyužité auto po 1. majiteli hledá někoho, kdo více ocení téměř nulový nájezd místo menšího časového stáří.

Pokud dnes zatoužíte po nové Škodě Octavia Combi, musíte si připravit nejméně 659 900 Kč. Skutečně tak vysoko už se vyšplhala základní cena nevybavené verze Active, třebaže se můžete utěšovat tím, že místo mizerného motoru 1,0 TSI o třech válcích dostanete alespoň solidní čtyřválcovou jedna-pětku. I tak je to dost vysoká suma, navíc za v praxi téměř neprodávanou specifikaci - v úplném základu nekupuje Octavii prakticky nikdo.

Jakmile si vymyslíte cokoli navíc, jste snadno o desítky procent jinde. Už pořád obyčejná Octavia Combi 2,0 TDI s automatem DSG a druhou nejhorší výbavou Ambition přijde na 819 900 Kč. A to pořád není nic extra, jen první zajímavá, široce přijatelná volba. Navíc je otázka, kdy se takového vozu dočkáte - praktiky Škody na tomto poli jsou v poslední době hodně zvláštní.

Auto na fotkách níže stojí skoro o 500 tisíc míň, i když nabízí ještě víc - jak motoricky, tak výbavově. Od nového vozu jej přitom dělí jen jeden starší majitel, který s ním najel pouhých 19 tisíc km. A není v tom žádný fígl, stav auta je vzhledem k nájezdu a pravidelnému servisu od pohledu prakticky perfektní. A technicky je podle prodávajícího 1A. Háček je jen v tom, že jde 14 let starý vůz z dob, kdy se Octavie vyráběla ve své druhé generaci.

To je ale asi tak vše, co jí lze vyčíst. A nezajímavou nabídku to z tohoto vozu rozhodně nedělá. Problémem není ani specifikace, která má daleko k obvykle „oholeným” vozům německé provenience - první majitel si vybral dražší karoserii Combi, nacpal do ní tehdy nejlepší motor (mimo verze RS) 1,8 TSI i s automatem DSG a vše spojil s tehdy vrcholnou výbavou Elegance, navíc zvolil čalounění v kombinaci kůže a látky a obložení (falešným) dřevem. Nebude to po gustu každému, lacině to ale nepůsobí.

Výsledkem není žádný český Rolls-Royce, věci od vyhřívaných sedadel, přes tempomat a parkovací asistent až po kola z lehkých slitin nebo navigaci tu ale jsou. Krom časového stáří a neaktuální generace tu zkrátka není žádný kompromis, je to pořádně nejeté auto ve velmi pěkné verzi za peníze, za které zdaleka nekoupíte ani nejzákladnější Fabii 1,0 - i ta dnes stojí nejméně 370 tisíc.

Motor 1,8 TSI je velmi solidní pohon se 160 koňmi výkonu. Černá metalíza neurazí a zdá se být netknutá, podobně laděný interiér je pořád jako nový, nevidíme žádné podstatné opotřebení. I zavazadelník se zdá být netknutý - prý se nenadřel, na což rozhodně vypadá. Je to prostě zcela nevyužité auto, lépe to nelze nazvat, což je samo o sobě nabídka, která se moc nevídá. 19 tisíc najetých km je na Octavii II nic.

Jak jsme navíc už naznačili, prodávající nechce za tento vůz žádné nesmyslné peníze - 14 000 Eur znamená velmi přijatelných 333 tisíc korun. Někomu to může přijít na Octavii II dost, ale všechno je relativní a při současných cenových relacích na trhu s novými i ojetými auty je kilometrově zánovní 160koňový kombík české provenience dobrou nabídkou. Však si zkuste naspecifikovat podobnou Octavii IV Combi 2,0 TSI jako nové auto - začnete na 1,1 milionu Kč, dnes už podobný benzinový motor dostanete jen do provedení RS. Jistě, koupě ojetiny nikdy není bez kompromisů, kdo chce ale zavzpomínat na časy, kdy Škoda vládla trhu v kategorii výkon/cena, tady má možnost. Tohle auto znamená za 333 tisíc korun spoustu muziky.

Toto je mimořádně zachovalá, i po 14 letech existence sotva pořádně jetá Škoda Octavia II Combi 1,8 TSI s výbavou Elegance a automatem DSG. Je v ní pořád spousta života, přesto stojí jen 333 tisíc Kč. Foto: Autocenter Lux, publikováno se souhlasem

