Nejetá vlajková loď Škody s nejlepším motorem za cenu nové Fabie 1,0 je dnes skoro nabídka snů

Narazit na takové auto v prodeji, tím spíš po jediném majiteli, je krajně neobvyklé. A pokud patříte mezi ty, kteří u ojetiny větší váhu přikládají najetým kilometrům než časovému stáří, může to pro vás být skutečně nabídka snů.

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Nejetá vlajková loď Škody s nejlepším motorem za cenu nové Fabie 1,0 je dnes skoro nabídka snů

7.6.2026 | Petr Miler

Nejetá vlajková loď Škody s nejlepším motorem za cenu nové Fabie 1,0 je dnes skoro nabídka snů

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Foto: A.M., publikováno se souhlasem

Narazit na takové auto v prodeji, tím spíš po jediném majiteli, je krajně neobvyklé. A pokud patříte mezi ty, kteří u ojetiny větší váhu přikládají najetým kilometrům než časovému stáří, může to pro vás být skutečně nabídka snů.

Když přišla na trh předchozí generace Superbu, která se do té současné přetransformovala něčím, co není od věci nazvat velkým faceliftem, dva metry do výšky jsme neskákali. Technicky to byl a je v podstatě pořádně protáhlý Golf, který přišel i o poslední šestiválcový motor. Od pohledu tak působil jako levné řešení velkého auta, kterým ve své podstatě je, od prvního pořádného testu ale bylo jasné, že funguje.

Zejména vrcholná verze 2,0 TSI 4x4 je opravdu zajímavý vůz. S nadsázkou řečeno je to takový Golf R s pořádným kufrem a místem pro celou rodinu - neztrácí zase tak moc proti mrštnosti a lehkosti ostrých kompaktů, a přitom přidává notnou dávku prostoru a komfortu. Ano, je to kompromis, určitě si ho nevyberete místo hot hatche, ale je prostě faktem, že spojuje dost protichůdné vlastnosti do jednoho velmi dobře sladěného celku.

Máme s tímto autem spoustu zkušeností, někteří členové redakce jej i po nějaký čas vlastnili, a nečiní nám problém ho doporučit prakticky komukoli. Problém? Cena. Dvě slova v posledních letech se Škodou spojovaná častěji, než by bylo zdrávo, se týkají i vlajkové Škody - dnes už jen 265koňovou verzi 2,0 TSI 4x4 jako novou pod 1,35 milionu nekoupíte a vrcholný Laurin a Klement stále s prostorem pro spoustu příplatků stojí nejméně 1,415 milionu Kč. Ojetiny samozřejmě pošlou ceny dolů, ale buď jsou pořád drahé, nebo jsou moc ojeté. Ale co kdybychom vám řekli, že se dá koupit stále zánovní vrcholný Superb 2,0 TSI 4x4 se slušnou výbavou za cenu blížící se úplně základní nové Fabii?

Není to vtip, přesně takový vůz nabízí německý prodávající po 1. majiteli. A není to žádná levárna - vůz má sice najeto pouhých 39 tisíc km, na Superb prakticky nic, vznikl ale už v roce 2016. Je to tedy 10 let staré auto, které ale od pohledu ze své faktické novoty mnoho nepozbylo. Designově už to není žádná hitparáda, čas nezastavíte, ale to nový Superb také není, byť - ruku na srdce - s odstupem času vypadá přijatelněji než v době své premiéry.

Jinak je tu všechno správně - je to stále verze 2,0 TSI, stále s pohonem 4x4, stále s 280 koňmi, které - jak jsme si už řekli - nové provedení nenabídne nikdy. Není to Laurin a Klement, bohužel, ale jde o hezky specifikované auto v béžové metalíze se světlým interiérem a slušnou výbavou. Jeho jediný majitel s ním ale prostě nejezdil a časové stáří stačí na pokles ceny na pár desítek procent ceny nového ekvivalentu.

Je to něco velmi nevídaného a jak sami můžete spatřit z přiložených fotek, vůz je dodnes zánovní, údajně nehavarovaný a s kompletní servisní historií. Cena 18 950 Eur znamená asi 458 tisíc Kč, takže opravdu méně než Fabie 1,0 TSI s 95 koňmi, která ve výbavě Top Selection přijde na 469 900 Kč bez jediného příplatku. V dnešní době skoro nabídka snů, tedy alespoň podle nás. Třeba to vy uvidíte jinak, ale pokud ne, auto stojí v německém Mülheimu.


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Tohle je opravdu Superb 2,0 TSI 4x4 za 458 tisíc Kč, i když nikdy pořádně nejezdil. Jeho cenu poslalo dolů jen časové stáří, které některým věcem také neprospěje, ale tady se nezdá, že by napáchalo mnoho škod. Foto: A.M., publikováno se souhlasem

Zdroj: Skoda Superb 2.0 TSI DSG 4x4 Erste Hand Navi Xenon@Mobile.de

Petr Miler

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