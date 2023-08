Nejetý VW Passat kombi TDI za 257 tisíc není vtip ani omyl, jen musíte přijmout, že nevznikl včera včera | Petr Miler

/ Foto: H. Margot, publikováno se souhlasem

Ono to zní jako vtip, ale je to realita, jde dokonce o vůz po prvním majiteli, který nemá žádnou podstatnou vadu z hlediska svého stavu ani historie. Jen je to holt typ B6, ale za takové peníze?

Možná si vzpomenete na VW Passat B8, který jsme vám ukazovali před pár lety. Byl v tu chvíli jen dva roky starý a přesto ujel 544 573 km - neděláme si legraci, pořád se na něj můžete podívat. Byl to extrém svého druhu a ukazuje, co také může auto za tak krátký čas najet. Mezi nabízenými Passaty navíc nejde o žádnou raritu, aut jezdících přes 200 tisíc km za rok už jsme viděli několik.

Abychom měli mozaiku úplnou, ukážeme vám i to, co auto téhož typu může naopak za mnohem delší čas „nenajet”. VW Passat, na který se díváte nyní, je 14 let starý. A za celou tu dobu najel tolik kilometrů, co zprvu zmíněný exemplář asi za měsíc a půl, i když je to opět kombík s dieselovým motorem stvořený pro daleké přesuny. Tomu se říká pořádný kontrast...

Jde tedy logicky o morálně starší kousek, ale ne zase tak moc. Jedná se Passat generace B6, protože verze B7 byla ale jen faceliftem bé-šestky a typ B8 se vyrábí dodnes (nová B9 se pořád jen dere na světlo), jsme fakticky o jednu generaci pozadu. Jde tedy pořád o vůz dobře připravený zdolávat dlouhé tratě, to umí každý Passat, zvlášť jako kombík s motorem TDI. Proč se tento vůz nedočkal intenzivnějšího využití, nevíme, první a jediný majitel se ale dušuje, že s ním skutečně jezdil jen kolem 2 000 km ročně.

Není to žádná špičková specifikace, úsporné provedení 1,9 TDI BlueMotion ale v době všeobecné drahoty nezklame. Je to vůz jezdící za 4 až 5 litrů nafty, i když nechcete. A výbavu má slušnou, najdou se tu i elektrická vyhřívaná sedadla či navigace. Na jezdění každý den z Frankfurtu do Berlína (nebo brzy z Aše do Ostravy?) je to skoro ideální vůz, a tak se jen divíme, že jej k ničemu takovému majitel nepoužíval. Jím najeté kilometry ho na ztrátě hodnoty vyšly šeredně draho.

Jak už jsme zmínili, auto přesto nějak jezdilo, pouhých 26 563 km na tachometru za 14 let je ale na Passat TDI skoro výsměch. Dostávalo se mu pravidelné péče, takže technicky má být ve stavu 1A, vizuálně by mu prospěla řádná očista. Leckdo by i tak mohl čekat, že takový vůz bude drahý, protože dnes je skoro každé ojeté auto drahé a u tohoto k tomu alespoň existuje pádný důvod. Jenže ono zase tak moc nestojí.

Majitel za něj žádá 10 600 euro, tedy asi 257 tisíc Kč. Není to nic, ale co se dnes prodává za takové peníze za ojetiny? Tady máte Passat TDI s potenciálem ujet asi milion kilometrů za drobné, protože i kdyby přišel o 100 procent zbylé hodnoty, bavíme se o desítkách haléřů na kilometr. Pro efektivní přesuny bychom si nechali říci, však za stejné peníze zdaleka nekoupíte ani základní Fabii s tříčtvrtinovým motorem 1,0 a minimální výbavou. Co s ní najezdíte? Jak? A kolik vás to bude stát? Jako vždy ale posuďte sami, váš vkus může být jiný. Nakonec Passat B6 nikdy nebyl žádný fešák, což může leckoho odradit.

Tento 14 let starý Passat toho najel tak málo, že je dodnes nejetý. Na trhu ojetin je to rarita, přesto stojí docela málo, i když jde o dieselový kombík se slušnou výbavou. Foto: H. Margot, publikováno se souhlasem

Zdroj: Volkswagen Passat Variant 1.9 TDI BlueMotion, Navi, AKH@Mobile.de

Petr Miler

