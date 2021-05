Nejlepší Tesla Model 3 na německé dálnici připomněla, jak daleko má k autům s benziny a diesely před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Tesla

Problémem elektromobilů není to, že jsou jiné, jejich problémem je, že jsou v některých ohledech nesrovnatelně horší než auta, jejichž vlastnosti dnes považujeme za naprosto normální. Tesla Model 3 na Autobahnu to připomíná.

Pokrok za normálních okolností znamená, ze vezmeme to nejlepší, co jsme dosud stvořili a uděláme z toho něco ještě lepšího. A díky tomu kráčíme s minimálními ústupky stále vpřed. Příklad? Třeba takové mobilní telefony. Ještě pamatuji „analogové cihly” z 90. let, u kterých jste vlastně byli rádi, že vám půlku svršků táhnou ke kolenům, protože když jste je vytáhli a nažhavili anténu, polovina Václaváku na vás s údivem hleděla, co jste to za frajera. Tohle tehdy nikdo neměl, já měl půjčený takový mobil od mého otce, aby si mě po Praze našel, protože mu na něj stejně nikdo nevolal - dotyčný by za to musel platit extra sazbu.

Pak přišla nejen digitalizace a miniaturizace, ale také rychlý rozmach funkčnosti. O pár let později už mohl kde kdo mít docela malé a telefony jako Nokie pětkové a šestkové řady i s „hadem”, o pár let později přišel mobilní internet, kdy jste po bajtech přes GPRS tahali na displej speciálně upravené internetové stránky a kde jsme dnes, ví každý. Na mobilu můžete streamovat televizi pomocí neomezeného připojení za pár stovek, které je tak rychlé, že by před 20 léty mohlo obsluhovat webový server. A takovou věc má či může mít skoro každý.

Pokrok, ohromný.

Svět aut procházel po dekády podobným vývojem, třebaže ne tak překotným. I když si odmyslíme, co jsme tu měli za auta kvůli komunistům, je pokrok od 80. a 90. let ohromující, nebo aspoň dosud byl. Kdo si v roce 2013 koupil Škodu Octavia RS za 619 900 Kč (to není vtip), dostal vůz, který by dynamikou, komfortem, prostorem i výbavou rozmázl naprostou většinu aut jakkoli prestižních výrobců z časů o několik dekád zpátky. Tak to prostě je. Dnes se ale píše rok 2021 a musíme se ptát, kam míříme nyní.

Volná soutěž nápadů chytrých techniků by nás posouvala dál stejným směrem, ta už ale bohužel u vesla není. Co může a nemůže do prodeje a v jaké podobě stále více diktují regulace institucí, jako je Evropská unie. A ty se momentálně vzhlédly v tom, že všechna auta budou elektrická. Proč, vlastně nevíme. Vyrobit je není moc ekologické, provozovat je také není tak ekologické a pokud se to jednou přece stane, je to po zvládnutí takových kilometrů, které s většinou z nich ani nepůjde ujet.

Přesto je zintenzivňován tlak na to, aby se jednou prodávaly jen ony. Kdybychom dostali jiné totéž, není důvod se hněvat, skutečně není až tak podstatné, co auto pohání. Problém je v tom, že je nám nuceno něco v mnoha ohledech horší a za co si máme ještě ke všemu připlatit. Pokud je toto pokrok, pak jedině ten diktovaný úřední mocí.

Stačí si připomenout klasický kvartet praktických neduhů elektromobilů - omezený dojezd, dlouhá doba dobíjení, vysoká cena a omezená životnost -, abychom viděli, jak daleko od sebe jsou světy konvenčních a elektrických aut jsou. Nejsou si ani trochu blízké, jsou si nekonečně vzdálené - dojezd elektromobilů je tak malý a doba dobíjení tak dlouhá, že při cestě přes celou Evropu pravděpodobně ani s nejlepším elektromobilem v nabídce nevyrovnáte jízdní výkon Dacie Sandero, protože ta může jet prakticky pořád, třebaže pomaleji. A to ani nemluvíme o tom, že konvenční auto to pravděpodobně bude zvládat úplně stejně za 20, možná i 30 let s malými servisními náklady, zatímco s elektromobilem budete za nějakých 8 roků postaveni před rozhodnutí, zda jej nechat sešrotovat, nebo si z něj udělat zahradní domek. Jako auto bude bezcenné.

Potíž je ale v tom, že elektromobil ani některé své přednosti, jako je třeba vysoká dynamika, nenabízí dlouho. Když má skoro jakékoli konvenční auto jet dle technických parametrů 210 km/h a zrychluje na stovku třeba za 8 sekund, zvládne to tak prakticky kdykoli a neomezeně dlouho. Jistě, budou tu rozdíly dané nadmořskou výškou, atmosférickými podmínkami apod., ale jsou celkem zanedbatelné. Můžete se rozjet na Autobahnu na 210 km/h a jet takto rychle tak dlouho, dokud vám nedojde benzin. A pak za pár minut znovu.

Elektrickou realitu připomíná recenze Tesly Model 3 níže z německého Autobahnu. Postaral se o ní člověk stojící za kanálem AutoTopNL na Youtube a byť přiznává, že vůz za poslední roky udělal pokrok zejména ve smyslu kvality, evidentně se na něj pořád hodí označení „zapalovač na jedno použití”, který v souvislosti s Teslami použil dříve.

Než zkusí dynamiku na Autobahnu, pozbude asi 1/3 kapacitu baterií a už v tu chvíli říká, že auto je pocitově o poznání pomalejší než když bylo nabité. Pořád ale na německé dálnici dosáhne rychlosti 259 km/h, tedy udávané maximálky. Takto jede nanejvýš pár desítek sekund, pak zvolní a když se znovu zkusí rozjet na maximum, auto už nejede více jak 233 km/h. Pak řekne, že raději zvolní úplně, neboť z dojezdu mu taková jízda bere příliš mnoho.

Kdyby vůz dokázal alespoň pár desítek kilometrů, které by se svými akumulátory rychlostí přes 250 km/h pravděpodobně zvládl, pak doplnil energii u Superchargeru třeba z 45 minut a jelo se takto dál, lze to pořád ještě snést. Auto ale tak, jak je avizováno v technických parametrech, jede doslova chvíli, pak postupně „vadne” a nakonec stejně daleko nedojede. To je skutečně jiný svět a lepší opravdu není.

Pokud od auta očekáváte cokoli specifického, třeba - ale ne nutně jen - schopnost zvládat rychlou jízdu po Autobahnu, nemůže vás tato alternativa nikdy uspokojit, je to jiná realita, v níž si za nesrovnatelně horší vlastnosti musíte připlatit a ještě se předem smířit s tím, že takové auto vám bůhvíjak dlouho nevydrží. Toto není pokrok, to je antipokrok. Je podle nás nejvyšší čas vrátit veslo technického vývoje do rukou lidí, kteří věci opravdu rozumí, což politici a úřednici rozhodně nejsou.

Elektromobily mohou být budoucností, ale jen tehdy, kdy se zvládnou prosadit vedle jiných řešení jako lepší alternativa, alespoň pro většinu lidí a ve většině ohledů. Tou dnes v žádném případě není ani vrcholná Tesla Model 3 Performance se základní cenou 1,7 milionu Kč. Tak jak by jí mohlo být cokoli obyčejnějšího?

Tesla Model 3 na německé dálnici je „one trick pony”, ani svou jinak zajímavou dynamiku nedokáže servírovat jakkoli dlouho. Ilustrační foto: Tesla

Zdroj: AutoTopNL@Youtube

Petr Miler