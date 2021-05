Nejlepší tým Formule 1 už několik dnů nedokáže sundat kolo z jednoho ze svých aut před 5 hodinami | Petr Prokopec

V prostředí nejnáročnějších automobilových závodů světa zjevně není snadné nic a když se nedaří, tak se nedaří. Přesně to v posledních dnech na vlastní kůži okouší zdánlivě neporazitelná stáj.

O víkendu se po dvouleté pauze způsobené koronavirem opět jela Velká cena Monaka. Ta rozhodně nebyla nudná, neboť už od čtvrtečních tréninků se pořád něco dělo. S tratí v malém knížectví na břehu Středozemního moře měl nemalé potíže Mick Schumacher. Následně se vítěz kvalifikace Charles Leclerc rozmlátil jen krátce poté, co zajel rekordní čas a do závodu kvůli technické poruše ze získané první pozice vůbec neodstartoval. A aby toho nebylo málo, Max Verstappen díky svému vítězství přebral vedení v šampionátu, takže sérii od roku 2018 poprvé vede někdo jiný než pilot Mercedesu.

Právě třícípá hvězda odjíždí z Monaka jako totální poražený, což je pozice, se kterou byl tento tým za posledních sedm let spojován pouze výjimečně. Lewis Hamilton totiž v kvalifikaci zajel až sedmý nejlepší čas, což je jeho nejhorší výkon od německé velké ceny opět v roce 2018. Na stejné příčce pak i dojel, načež se mohl těšit z pouhých šesti bodů. Respektive ze sedmi, neboť před koncem závodu zajel pro nové pneumatiky a střihl si nejrychlejší kolo, načež se jeho konto rozrostlo o další bodík.

Je přitom třeba říci, že ona finální zastávka byla docela riskantní s ohledem na to, co se odehrálo v případě Valtteriho Bottase. Fin totiž sice v kvalifikaci dojel třetí, načež po odstoupení Leclerca startoval jako druhý, ovšem po 29 kolech zamířil k mechanikům, u kterých i skončil. Týmu se totiž nepovedlo uvolnit matici pravého předního kola. To přitom na první pohled působí jako docela banální problém, ovšem Mercedesu působí nemalé potíže i nadále - kolo s pneumatikou totiž dodnes nesundal.

Jak se tedy zdá, Mercedes nejspíše trhne rekord v délce zastávky, neboť ta fakticky ještě neskončila. Zatímco tedy jeho soupeři byli odbaveni po zhruba 23 sekundách, v případě Bottase můžeme počítat s několika dny. Mechanik, který měl kolo na starosti, totiž silou vzduchové pistole doslova ohobloval matici. To ostatně bylo patrné již ze záběrů, kdy od přední části vozu odletovaly rozžhavené úlomky kovu. Tým tak její zbytek bude moci odstranit až v továrně v britském Brackley.

Tým přitom onoho mechanika ani v nejmenším neviní, dle šéfa stáje Toto Wolffa jde o jednoho z vůbec nejlepších. Mercedes se místo toho hodlá zaměřit na samotné uchycení kola, aby zamezil opakování problému. „Musíme zrevidovat design, musíme zrevidovat i materiál matice kola, protože mechanik, který ji má na starosti, to musí být schopen udělat způsobem, aby ji celou neohobloval,“ uvedl Wolff s tím, že „nikdy nejde o chybu jednotlivce, ale o selhání mnoha faktorů.“

To ve výsledku dokládá i technický šéf stáje James Allison, který uvedl, že „s ohledem na sílu pistole můžete skončit bez zarážek. Jednoduše totiž matku ohoblujete natolik, že není, zač ji chytit, a právě to se nám dnes stalo.“ Tým tak nyní musí v Brackley zbytek kola doslova odřezat a ani to nebude snadné, F1 nezřídka používá doslova kosmické materiály schopné odolat kde čemu. Slabé místo se ale, jak vidno, vždy najde.

Pro Mercedes skončil závod v Monaku katastrofálně. Zejména díky zaseklému pravému přednímu kolu Valtteriho Bottase totiž stáj přišla o vedení v Poháru konstruktérů, zatímco Lewis Hamilton po dojetí na sedmé příčce musel přepustit vedení mezi jezdci Maxi Verstappenovi. Něco takového nepoznal už tři roky. Foto: Mercedes AMG Petronas F1 Team

