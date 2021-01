Nejlevnější Bentley Continental GT v prodeji nikdo nechce, ošálí jen neznalé před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Bentley

Vypadat vůz uvnitř takto a stát tolik, kolik stojí, to by byla paráda. Jenže ona je to dost nepovedená replika, kterou se někdo už šestým rokem marně pokouší prodat.

Auto na první sadě fotek níže není Bentley Continental v reklamních barvách šampionátu GT3. Je to Toyota Supra, která se za velký britské GT vydává. Oklame ale snad jen člověka, který Bentley Continental snad nikdy neviděl. Zejména při pohledu ze strany je zcela jasné, že vnitřnosti tohoto vozu nevznikly v Anglii, ale v Japonsku.

Technika není špatná - přeplňovaný řadový třílitr posílá svých 330 koní na zadní kola, třebaže bohužel v tomto případě přes automatickou převodovku o čtyřech kvaltech. Oproti Continentalu GT tu však je jen poloviční počet válců, poháněných náprav, litrů objemu a když přimhouříme oči, tak také koní. A také interiér je víceméně původní, což možná není špatně na Toyotu, ale luxus značky Bentley tu vážně nehledejte.

Navíc je třeba říci, že auto se nezdá být v bůhvíjakém technickém stavu, minimálně to není žádný opečovávaný miláček z majitelovy garáže. Karoserie je čistá, ale pohled do motorového prostoru, pod auto či na některé další detaily odhalí špínu a počínající korozi. Interiér je pak znovu špinavý a opotřebovaný za hranici toho, co by bylo možné při nájezdu 127 tisíc km považovat za obvyklé.

Možná už jste o tomto autě slyšeli, neprodává se totiž poprvé. Pamatujeme jeho prodej už v půli roku 2015, tedy skoro před 6 léty, kdy jej majitel nabízel za 16 950 euro, tehdy 455 tisíc Kč, v lepším stavu a s menším nájezdem. Dodnes se neprodalo, pořád jej prodává ten samý Nizozemec a pořád se mu to nedaří.

A troufneme si tvrdit, že ani nepodaří, neboť zvýšení ceny na 19 950 euro, tedy asi 522 tisíc Kč, spolu s vyšším nájezdem a očividně horším stavem stěží pomůže. Auto z roku 1993, třebaže se tváří jako novější, takovou cenu opravdu nemá, kór ne s volantem na pravé straně, i když je to vlastně nejlevnější Bentley Continental GT v prodeji...

Tento stroj byl původně Toyotou Supra a je to na něm vidět, stejně jako mizerný stav. S cenami okolo půl milionu Kč se jej už 6 let nedaří prodat a ani se tomu nedivíme. Foto: Autocentrum Charloisse Poort, publikováno se souhlasem



Takto vypadá skutečně Bentley Conti GT z počátku milénia. Pikantní je, že nejlevnější kusy skutečného Bentley už nejsou zase o tolik dražší. Foto: Bentley

Zdroj: Autoscout24

Petr Miler