Nejlevnější Dacia s 220koňovým motorem se hned tak nevidí, může být vaše za pořád lidovou cenu včera | Petr Prokopec

/ Foto: Dacia

Rumunská auta proslula hlavně díky poměru ceny a užitné hodnoty, s výkonem se nikdy moc daleko nepouštěly. Co ale nevzniklo ve fabrice, může vzniknout jinde, 220koňový stroj je na vůz značky Dacia extrém.

Se sedanem Logan začala Dacia v roce 2004 psát svou novodobou veleúspěšnou historii. Rumunská automobilka jen za prvních šest měsíců prodala přes 20 tisíc exemplářů, s příchodem dalších karosářských verzí pak v roce 2009 poprvé pozdvihla laťku nad 100 tisíc registrací. Tento prodejní vrchol pak sice Logan již nepřekonal, i tak však nadále každoročně vábí řadu zájemců o „moderní, spolehlivé a dostupné“ auto, jak tento model popsal bývalý francouzský prezident Jacques Chirac.

V jeho hodnocení pochopitelně chybí slůvko „sportovní“, k dechberoucím výkonům měl totiž Logan vždy daleko. Vrcholem byla u první generace atmosférická jedna-šestka, od té druhé zákazníci mohou sáhnout i po litrovém turbu se 100 koňmi. Ani v jednom případě nejde o jednotky, které by ohromovaly zajišťovanou dynamikou. Dacia se vždy zaměřovala na nízké provozní náklady, o sprintech na stovku byť jen pod 10 sekund mohli majitelé nejlevnějšího modelu značky dosud jen snít.

Nyní se ovšem nabídla šance, jak vše změnit. K mání je totiž Logan, který disponuje dvoulitrem s 220 koňmi. Ty navíc páruje s pouhými 1 050 kilogramy hmotnosti, při sešlápnutí plynového pedálu až na podlahu tak lze počítat se zaražením do sedačky. Působivou dynamiku si nicméně musíte užívat mimo veřejné komunikace, žlutě lakovaný sedan s černými grafickými polepy byl totiž v roce 2020 přestavěn na závodní speciál.

S rumunským originálem má nabízený kousek společné pouze karoserii, světlomety a některé drobné části, vše ostatní muselo být zakázkově upraveno či převzato z jiných vozů. Karoserie je laminátová a ve srovnání se sériovou byla řádně rozšířena vpředu i vzadu, aby se do podběhů lépe vešla 17palcová bíle lakovaná kola se širším rozchodem i obutím. K dispozici jsou přitom hned dvě sady s pneu od Michelinu a Avonu.

Pod kapotu pak zamířil čtyřválec F4R od Renaultu, který byl ještě dále poladěn. Zmíněný výkon 220 koní pak dostala na povel šestistupňová sekvence Sadev, která stejně jako u série zaměstnává přední nápravu. O zkrocení veškeré síly se přitom starají přední brzdy Ksport a zadní AP Racing, úpravám se však nevyhnul ani podvozek. Počítat tak mimo jiné lze s tlumiči Intrax stavitelnými ve třech úrovních.

Prodávajícím je profesionální závodník Ion Cosmin, který upravený Logan nabízí za 35 tisíc Eur (cca 867 tisíc Kč). To je vysoká cena na Dacii, ale ne závodní Dacii, podobný speciál za talkovou cenu je pořád lidovou nabídkou. A majitel je ochoten nabídnout i slevu. Kromě toho k samotnému vozu přihazuje veškeré formy na zakázkovou karoserii, to pro případ, že byste narazili. Mimo to si od něj můžete koupit i přívěs vhodný přímo pro tento speciál, a to za 2 800 Eur (asi 69 tisíc Kč).

Lze už jen dodat, že interiér byl zbaven veškerých zbytečností. Místo nich lze počítat s plnohodnotnou ochrannou klecí, dvěma závodními sedačkami OMP, volantem Momo či třeba s automatickým hasicím systémem. Vůz je tedy plně připraven pro závody, což je v případě Dacie Logan něco, s čím nepočítala ani rumunská automobilka, ani někdejší francouzský prezident.

Takto vypadá předchozí Logan, jak si ho šlo koupit od prodejců Dacie, víc jak 100 koní nenabízel. Auto na fotkách níže jich má 220. A je k mání. Ilustrační foto: Dacia

Zdroj: Cosmin Ion@Facebook

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.