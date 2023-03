Nejlevnější moderní auto schopné převézt rodinu v až 300 km/h dnes koupíte levněji než Superb TDI před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: CHG Autohaus Balingen, publikováno se souhlasem

Jde jen o jednotky let starý vůz, přesto ztratil většinu své někdejší hodnoty. Na to, co umí, je tak dnes vlastně až absurdně levný. Můžete mít sedan i kombík, které jsou nejen rychlé jako čert, ale také patřičně luxusní.

Není to tak zase dávno, co jsme vzpomínali na zapomenutého drtiče německých supersedanů, který dnes lze v bazarech pořídit za docela mrzké peníze i ve stavu 1A. Šlo o Jaguar S-Type R, jehož specifické kvality si nenecháme vymluvit, nemáme ale problém pochopit, že každý nezatouží po snadno 20 let starém voze s designem barokního kostela na kolech. Britská značka se ale snah jít po krku autům jako BMW M5 nebo Mercedes E63 AMG tímto modelem nevzdala a znovu proti nim vytáhla teprve v minulé dekádě.

S ohledem na to, že dnes na svou historii oficiálně „zapomíná”, to může znít neuvěřitelně, ale ještě po roce 2010 Jaguar stvořil modely XFR a XFR-S, o kterých se nemluví zdaleka tak často jako o jejich německých socích. Nešlo přitom o horší auta, ani omylem - co se dynamiky týče, dokážou tyto historické vrcholy nabídky britské značky snadno držet krok s německou konkurencí. A maximální rychlostí je klidně předčít. Jaguar byl totiž svého času velkorysejší v případě nastavování omezovače rychlosti a kde se Němci drželi obligátních 250 km/h, dovolovali Britové jeho nastavení nejen na 250, ale i na 280 a dokonce až 300 km/h. Přičemž stovku XFR zvládá za 4,9 sekundy, XFR-S za 4,6 s.

Tahle auta můžete mít i dnes a pohled na ně docela chytá srdce. Pod kapotou mají motor 5,0 V8 s kompresorem, který dává až 550 koní (u XFR 510 koní) výkonu a 680 Nm (XFR 625 Nm) točivého momentu. Taková monstra už v současných rychlých sedanech nenajdete obecně, natož pak u Jaguaru. Ten s podobnými auty skončil a jak jsme již naznačili, veškeré současné spalovací motory chce nahradit čistě elektrickými agregáty za každou cenu už za pár let.

Tak či onak ostrá iks-efka nikdy neplatila za velké prodejní hity a i když zatoužíte po dražším a vzácnějším XFR-S, můžete pomýšlet na skutečně mimořádnou hodnotu za peníze. Vůz na fotkách níže je k mání u prodejce v Německu, který nabízí sedan z 2014 s přijatelnými 119 tisíci km na tachometru. Není to zánovní auto, je vidět, že jezdilo, od dokonalého vzhledu ho ale dělí jen přeleštění karoserie. A technicky je prý bezvadné.

Tohle je původně auto za 3 až 4 miliony jako nic, přesto dnes přijde na 40 000 euro bez německé DPH, tedy na asi 946 tisíc Kč, s ní na 1,12 milionu Kč. Nebudeme říkat, že jsou to drobné, ale ruku na srdce, za takové peníze dnes nekoupíte ani Superb TDI v lepší výbavě, ve srovnání s ním je Jaguar XFR něco jako raketa vedle tříkolky. Tady máte nejen techniku z říše snů, ale třeba i kožené sportovní sedačky, audio Meridian nebo vyhřívaná a ventilovaná sedadla. Je to nejen rychlé, ale i luxusní auto. A to je třeba dodat, že sáhnout můžete i po kombíku, jeden se 75 tisíci km na tachometru je teď na prodej jen o 2 300 Eur dráž (viz druhý zdrojový odkaz). Při stavu dnešního trhu s ojetinami skutečně je to pozoruhodná nabídka stále jen 9 let starého auta.

Levnější cesty k tak výkonnému, rychlému a přitom pořád normálně použitelnému autu budete hledat jen stěží. Jinou otázkou je, jak na tom vůz bude se spolehlivostí, kterou Jaguary zrovna neprosluly, ale víte, jak to je - kdo nehraje, nevyhraje...

Jaguar XFR-S dokáže i dnes zapůsobit svou technikou, výkonem a dynamikou, přesto v takto dobrém a málo jetém stavu nepřijde na víc než obyčejná Škoda Superb TDI. Na dnešním trhu jsou takové nabídky raritami. Foto: CHG Autohaus Balingen, publikováno se souhlasem

Zdroje: Mobile.de poprvé a podruhé

Petr Miler

