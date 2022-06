Nejlevnější moderní auto schopné v luxusu uhánět až 300 km/h stojí dnes ojeté neuvěřitelně málo před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Sportwagenzentrum OWL, publikováno se souhlasem

Kdybychom se bavili o nějakém dekády starém vraku, který má náhodou také výkon, dalo by se to chápat. Ale tohle není ten případ. Může jít i o jednotky let starý vůz s pár desítkami tisíc km, přesto jej můžete mít za ceny obyčejných nových Octavií.

Není to tak dávno, kdy jsme vzpomínali na skoro zapomenutého lovce německých supersedanů, kterého lze dnes v bazarech pořídit za docela mrzké peníze i ve stavu 1A. Šlo o Jaguar S-Type R, jehož specifické kvality si nenecháme vymluvit, nemáme ale problém pochopit, že každý nezatouží po snadno 20 let starém voze s designem barokního kostela na kolech. Britská značka se ale snah jít po krku autům jako BMW M5 nebo Mercedes E63 AMG tímto modelem nevzdala a znovu proti nim vytáhla teprve v minulé dekádě.

S ohledem na to, že dnes na svou historii oficiálně „zapomíná”, to může znít neuvěřitelně, ale ještě po roce 2010 Jaguar stvořil modely XFR a XFR-S, o kterých se nemluví zdaleka tak často jako o jejich německých socích. Nešlo přitom o horší auta, ani omylem - co se dynamiky týče, dokážou tyto historické vrcholy nabídky britské značky snadno držet krok s německou konkurencí. A maximální rychlostí je klidně předčít. Jaguar byl totiž svého času velkorysejší v případě nastavování omezovače rychlosti a kde se Němci drželi obligátních 250 km/h, dovolovali Britové jeho nastavení nejen na 250, ale i na 280 a dokonce až 300 km/h. Přičemž stovku XFR zvládá za 4,9 sekundy, XFR-S za 4,6 s.

Tahle auta můžete mít i dnes a pohled na ně docela chytá srdce. Pod kapotou mají motor 5,0 V8 s kompresorem, který dává až 550 koní (u XFR 510 koní) výkonu a 680 Nm (XFR 625 Nm) točivého momentu. Taková monstra už v současných rychlých sedanech nenajdete obecně, natož pak u Jaguaru. Ten s podobnými auty skončil a jak jsme již naznačili, veškeré současné spalovací motory chce nahradit čistě elektrickými agregáty za každou cenu už za pár let.

Tak či onak ostrá iks-efka nikdy neplatila za velké prodejní hity a když si vystačíte s verzí XFR (R-S je vzácnější, a tedy je i dražší), můžete pomýšlet na skutečně mimořádnou hodnotu za peníze. Vůz na fotkách níže je k mání u prodejce v Německu, který nabízí auto modelového roku 2012 s pouhými 52 551 km na tachometru. Je to sice původně americká verze, ale to nevadí, XFR se vyráběl pro celý svět se stejnými technickými specifikacemi. A vizuálně byl dán do souladu s evropskými provedeními, takže nemá třeba nevzhledné žluté blinkry. I proto vypadá velmi dobře, s faceliftovaným designem i relativně moderně a uvnitř velmi zachovale.

Tohle je původně auto za miliony, přesto dnes přijde na 29 499 euro, tedy asi 729 tisíc Kč. Nebudeme říkat, že jsou to drobné, ale ruku na srdce, za takové peníze dnes nekoupíte ani Octavii RS (začíná na - podržte se - 924 900 Kč v základu), ve srovnání s ní je Jaguar XFR něco jako raketa vedle tříkolky. U škodovky za takové peníze koupíte možná Octavii 1,5 TSI v průměrné výbavě, ani ta ale nebude mít kožené sportovní sedačky, audio Bowers&Wilkins nebo vyhřívaná a ventilovaná sedadla. Je to nejen rychlé, ale i luxusní auto. A to je třeba dodat, že tohle není zdaleka nejlevnější XFR, vybírat můžete už od nějakých 450 tisíc za auta stará jen 8 let. Při stavu dnešního trhu s ojetinami skutečně skoro neuvěřitelné.

Za ostré XFR-S je třeba připlatit asi 400 tisíc, pár set tisíc navíc to bude chtít i na méně obvyklé kombíky, ale to jsou pořád sympatické peníze. Levnější cesty k tak výkonnému, rychlému a přitom pořád normálně použitelnému autu budete hledat jen stěží. Jinou otázkou je, jak na tom vůz bude se spolehlivostí, kterou Jaguary zrovna neprosluly, ale víte, jak to je - kdo nehraje, nevyhraje...

Jaguar XFR dokáže i dnes zapůsobit svou technikou, výkonem a dynamikou, přesto v takto dobrém a málo jetém stavu nepřijde na víc než obyčejná Škoda Octavia. Na dnešním trhu jsou takové nabídky raritami. Foto: Sportwagenzentrum OWL, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.