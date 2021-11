Nejlevnější moderní Maybachy stojí překvapivě málo, jde přitom pořád o epesní jachty na kolech před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Sportgarage Nürnberg, publikováno se souhlasem

Už když se řekne slovo Maybach, člověk si pomyslí cosi o absolutní smetánce mezi auty, na kterou bez milionů v kapse nemůžete ani pomyslet. Jenže ona už to není tak úplně pravda.

Nemluvíme nyní o tom, co se pod značkou Maybach prodává v posledních letech, to jsou v podstatě jen zvláštní výbavové verze „běžných” Mercedesů, ale o modelech Maybach 57 a 62, kterými se koncern Daimler pokusil tuto značku vzkřísit zkraje milénia. Nemířil nízko, šel přímo po Rolls-Roycu a v lecčems nabízel i více než Britové, přesto neuspěl. Jak tato epizoda v roce 2011 skončila, ostatně dobře víme.

Přesto tehdejší Maybachy chováme v úctě. Nebyly možná nejkrásnější, ale byly sakra výjimečné, komfortní, luxusní a také trvanlivé. Jsou lidé, kteří si je nemohou vynachválit, však jeden z majitelů se s 62S nechal vozit přes 1 milion km. Jde také o velmi vzácná auta, vzniklo jich za skoro 10 let jen něco přes 3 tisíce kusů, takže když nějaký náhodou potkáte, nutně na něj budete hledět v úžasu tušíc, že před sebou stále máte něco, co stále stojí spoustu milionů a má předpoklad na ceně spíše jen stoupat. Jenže není tomu tak.

Ze zvědavosti jsme se podívali, kam dnes ceny ojetých Maybachů klesly a byli jsme překvapeni. I když jde o auto, které je nabízeno v Evropě jen v asi stovce kusů a nejvíce ojetý exemplář v prodeji má na tachometru necelých 200 tisíc km - na takový vůz při správné údržbě skoro nic -, přesto si lze už za ceny okolo 70 tisíci Eur docela vybírat. To pochopitelně není málo peněz, je to pořád asi 1,75 milionu korun, ale za Maybach 57 nebo 62? Výjimečný stroj, který vznikl v tak malém množství exemplářů, už nikdy nebude obyčejný a jednou možná půjde i o ceněný sběratelský artikl?

Můžete namítnout, že jde o 10 a více let staré vozy s ne úplně nízkými nájezdy, navíc velké limuzíny nikdy dobře ceny nedržely. Jenže ani tak není zmíněných 1,75 milionu Kč mnoho a pro srovnání můžeme vzít zavděk přímým konkurentem, Rolls-Roycem Phantom. Také v jeho případě lze sáhnout po exemplářích z poloviny předminulé dekády, také v jeho případě lze narazit na kusy s kilometrovým proběhem mezi 100 a 200 tisíci km, navíc se jich vyrobilo násobně více. Přesto nelze pomýšlet na zachovalý kus za méně než 2,6 milionu Kč.

Takže je Maybach dobrá koupě? Možná, posuďte sami. Na fotkách níže vidíte menší (bavíme se pořád o skoro šestimetrovém autě, takže malé vážně není...) model 57 z roku 2005, který je dnes tím nejlevnějším v evropském prodeji. Má najeto 102 tisíc km, což není nic, ale na autě znát rozhodně nejsou a ani pro jeho dvakrát přeplňovaný motor 5,5 V12 s výkonem až 405 kW (551 koní) to těžko mohl být velký zápřah, třebaže se musel vypořádávat s více jak 2,7 tuny „živé váhy”. A že mu to šlo, stovka za 5,4 sekundy u takového kolosu dynamicky nezklame ani dnes, o maximálce v rychlostech začínajících dvojkou tady rozhodne jen nastavení omezovače.

Prodávající hovoří o bezvadném technickém stavu, stoprocentní garanci najetých km a znovu stoprocentní jistotě, že jde o nebourané auto. Původní cena vozu v údajně maximální výbavě atakovala hranici 500 000 Eur, dnešním kurzem 12,6 milionu Kč. Dnes je nabízen za 48 900 Eur, tedy 1,23 milionu Kč. Slušná ztráta hodnoty, za 102 tisíc km - někdo zaplatil přes 11 milionů korun, tj. skoro 110 Kč na km jen za amortizaci. A pak že jsou pražské taxíky drahé...

Luxus na palubě pochopitelně nezná slovo kompromis, hlavně pro ty vzadu. Je tu všechno od dřeva a kůže až po ledničku, televizi či špičkové audio. A podívejte se na ty budíky ve stropě, které jiné auto vám tohle dá? I když mu bude 20, 30 nebo 50 let, bude to něco. A teď se to prodává za cenu, za kterou nekoupíte ani nejoholenější nové pětkové BMW. Tento konkrétní vůz byl navíc prodán jako nový v Německu, kde celou dobu jezdil a dnes je k dispozici v Norimberku. Bude chtít hodně odvahy po takovém autě sáhnout, ale jen si to zkuste říci: Před domem na mě čeká Maybach...

Ojeté moderní Maybachy jsou dnes nabízeny levněji, než by člověka napadlo. I ve stavu, který vypadá velmi dobře, s jasnou historií a nijak extrémním nájezdem. Tento je za 1,23 milionu korun tím vůbec nejlevnějším nebouraným a plně pojízdným v Evropě. Foto: Sportgarage Nürnberg, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

Petr Miler

