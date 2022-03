Daleko nejlevnější Škoda Superb III Combi TDI v prodeji stojí pakatel, je ale totálně na kaši před 5 hodinami | Petr Miler

Superb třetí generace s karoserií kombi, který nemá na krku ani 5 let stáří, to musí být ještě perspektivní, a tedy i patřičně drahá ojetina, ne? Ne nutně, tento kousek je tak extrémně ojetý a zhuntovaný, že už po tak krátké době stojí pakatel.

Když chcete prostorné, praktické, relativně kvalitní a přitom na pořízení i provoz nepříliš drahé rodinné auto, je v České republice kombík od škodovky skoro samozřejmou volbou. Nejčastěji jde o Octavii Combi TDI, která je tak velká, že obslouží naprosto většinu rodinných potřeb, pokud ale přece jen chcete víc, je tu ještě Superb Combi TDI. Jde v zásadě o to samé v bledě modré, však v případě současné, třetí generace jde dokonce o auto stojící na stejné platformě. Jen ještě o něco prostornější, praktičtější a pohodlnější.

Ani jeho provoz vás nejspíše nezruinuje, tuplem pak s motorem TDI, je ale třeba říci, že taková auta jsou na trhu docela vyhledávaná, a tak ne zrovna levná, ani jako ojetiny. Nakonec jde o vůz prodávaný teprve od roku 2015, a tedy stále aktuální generaci. Výjimky ale existují a pokud dojdete na samou hranici toho, co je aktuálně možné koupit, narazíte na auto na fotkách níže.

Jde o Superb Combi 2,0 TDI z června 2017, tedy pouhé 4 roky a 9 měsíců staré auto, které se prodává za pouhých 7 999 euro, čili jen za 196 tisíc Kč, navíc je možné u něj odečíst DPH a mít jej za méně než 165 tisíc. To je na Superb třetí generace v „ideální” verzi skoro absurdní cena a nutně vede k domněnkám o bouraném či porouchaném voze, nic takového ale v tomto případě neplatí. Auto je nebourané, pojízdné, problematické ale být může, neboť se zdá být dvěma slov na odpis. Najelo totiž masivních 459 tisíc kilometrů.

To je pozoruhodná porce za tak krátkou dobu. Jezdit skoro 100 tisíc km za rok více jak čtyři léta v kuse je docela výkon, už zbarvení vozu ostatně potvrdí, že jde o bývalý taxík. Na nabízeném autě je to v řadě ohledů znát, je opravdu zdevastované od hlavy až k patě. Zejména sedadlo řidiče působí dojmem, že brzy splyne s podlahou, je v něm dokonce i několik děr. Nějak poničené je ale prakticky vše - karoserie, zavazadlový prostor, motorový prostor... Vše působí hodně „jetě. ”Motor 2,0 TDI se 150 koňmi, manuál a výbava Active nepřekvapí, je to zkrátka tahoun-holobyt, to by i člověk od taxíku čekal.

Rozhodně neříkáme, že je nabídka tohoto auta nějaké terno, jakkoli cena 165 tisíc Kč bez DPH je opravdu velmi nízká. Každopádně jde o zajímavou a nevídanou nabídku. A kdyby nic jiného, ukázku toho, kolik lze také nalítat se Superbem kilometrů bez velkých ohledů a stále jej udržet aspoň ve stavu provozuschopného auta.

Škoda Superb III Combi 2,0 TDI je zajímavé rodinné auto. Lze jej dnes koupit letech koupit už 165 tisíc Kč bez DPH, akorát po ježdění asi 100 tisíc km za rok téměř pět let v řadě. Foto: ZE Autohandel, publikováno se souhlasem

