Nejlevnější Porsche 911 997 na prodej v Evropě vypadá zatraceně dobře, za cenu tuctové Octavie to může být výhra

/ Foto: Jan, publikováno se souhlasem

Tak kdo si to „lajzne” a cestou z domova k dealerovi Škody to otočí jinam a místo nové Octavie přiveze manželce tuhle krásnou 911? Může to být výhra, ale také totální fiasko.

Třeba patříte mezi těch pár výjimek, většina z nás ale žije nudné životy v rámci společenských konvencí. Vystudovat, najít si dobrou práci, sblížit se s odpovědnou ženou, založit rodinu, vytvořit jí zázemí. A pak už jen rutina - práce, složenky, sem tam nějaká dovolená, jednou za pár let nové auto v rámci racionálních možností, udržet si práci, vychovat děti, zemřít. Prostě odkroutit si své přesně podle síťového grafu - chvála průměrnosti, chce se říci s filmovým Salierim.

Nechci to nijak zesměšňovat, podobně žijeme v podstatě všichni a vlastně na tom není nic špatného. Ale snad každého z nás občas napadne, jaké by to asi bylo z tohoto kruhu vystoupit a udělat nějakou „blbost”. Ne nutně opustit rodinný život, to je z mého pohledu přes čáru, ale aspoň v dílčích ohledech prokázat to, o čem kdysi zpíval Pavel Dobeš: „Jen balvany a lidé mají odvahu urvat se od skály a padat dolů po svahu.”

Konzervativně smýšlející manželky to patrně neocení, přesto bych docela rád viděl tvář některé z nich poté, co s peněz poskládanými z úspor, půjček a darů členů rodiny vyrazíte obnovit rodinný vozový park tradiční novou Octavií Combi 2,0 TDI a přijedete s autem na fotkách níže. Ač se to na první pohled nemusí zdát, je to skutečně cenový ekvivalent zmíněné škodovky, má to ale pochopitelně své důvody, tedy vlastně jeden důvod - riziko.

Vůz na fotkách níže je opravdové, nebourané a plně pojízdné Porsche 911 generace 997, v moc pěkné specifikaci v atraktivní modré barvě a koly z verze Carrera S. Ani interiér auta nevypadá vůbec špatně, je i docela slušně vybavený a prodávající neví o technickém problému v jakémkoli ohledu. Přesto je to s cenou rovných 30 000 Eur jasně nejlevnější Porsche 911 této generace s levostranným řízením. Bavíme se tedy o autě jen za 758 tisíc Kč, Octavia Combi 2,0 TDI se 150 koňmi dnes stojí v úplném základu dokonce o 61 tisíc víc.

V čem je háček? Auto najelo 286 tisíc km, což je na 911 opravdu hodně, ale viděli jsme i násobně více jeté devětsetjedenáctky a pořád jezdily. Jak už navíc padlo - a jak tvrdí i sám prodávající - autu byste takové kilometry nehádali, pohybovalo se převážně na delších trasách. Vůz byl navíc prodán v Nizozemsku, kde jezdí celý svůj život, takže je perfektně zdokumentovaná jeho kilometráž i servisní historie. Na autě opravdu nevidíme formální problém a člověk, který ho prodává, říká, že také o žádném neví. Jsou tu „jen” ony vysoké kilometry spojené se základní verzí Carrera s automatem PDK, což není ceněná verze. Ale jinak? Auto by mohlo být v pořádku, však se podívejte, jak moc do poslední chvíle jezdilo.

Neříkáme, že to je terno, ale láká to. Však si představte, jak doma říkáte: „Miláčku, promiň, ale místo Octavie teď budeme jezdit tímhle...” No, asi by vás hnala vařečkou, ale děti by skoro jistě přepnuly do „party módu”. Dozadu se vejdou slušně a kufr vepředu pojme i slušný nákup, to mohu z ježdění různými 911 v minulosti potvrdit. Přiznám se, já asi tu odvahu nemám, ale co vy?

Je to hodně jetá 911 997, ale na auto za 758 tisíc Kč vypadá zatraceně dobře. A i když je její nájezd vysoký, aspoň není důvod pochybovat o její historii. Přesto to může být fiasko, lepší nabídku za tyhle peníze si ale nedokážeme představit. Foto: Jan, publikováno se souhlasem

Zdroj: Porsche 911 2005 (997) Heel netjes voor bwjr/km stand@Marktplaats

