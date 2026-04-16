Nejlevnější Porsche 911 997 na prodej v EU vypadá sakra dobře, za cenu lepší Octavie to může být terno

včera | Petr Miler
Tohle je devětsetjedenácka velmi žádané generace, žádná 996. Běžně v jakkoli hezkém stavu stavu stojí víc, než je naprostá většina lidí bez okolků akceptovat, tahle ne. Má to své logické důvody, ve výsledku ale působí pořád jako dost muziky za peníze.
Třeba patříte mezi těch pár výjimek, většina z nás ale žije nudné životy v rámci společenských konvencí. Vystudovat, najít si dobrou práci, sblížit se s odpovědnou ženou, založit rodinu, vytvořit jí zázemí. A pak už jen rutina - práce, složenky, sem tam nějaká dovolená, jednou za pár let nové auto v rámci racionálních možností, udržet si práci, vychovat děti, zemřít. Prostě odkroutit si své přesně podle síťového grafu - chvála průměrnosti, chce se říci s filmovým Salierim.
Nechci to nijak zesměšňovat, podobně žijeme v podstatě všichni a vlastně na tom není nic špatného. Ale snad každého z nás občas napadne, jaké by to asi bylo z tohoto kruhu vystoupit a udělat nějakou „blbost”. Ne nutně opustit rodinný život, to je z mého pohledu přes čáru, ale aspoň v dílčích ohledech prokázat to, o čem kdysi zpíval Pavel Dobeš: „Jen balvany a lidé mají odvahu urvat se od skály a padat dolů po svahu.”
Konzervativně smýšlející manželky to patrně neocení, přesto bych docela rád viděl tvář některé z nich poté, co s peněz poskládanými z úspor, půjček a darů členů rodiny vyrazíte obnovit rodinný vozový park tradiční novou Octavií Combi 2,0 TDI a přijedete s autem na fotkách níže. Ač se to na první pohled nemusí zdát, je to skutečně cenový ekvivalent zmíněné škodovky v lepší výbavě, má to ale pochopitelně své důvody. A ten hlavní lze definovat jedním slovem - riziko.
Vůz na fotkách níže je opravdové, nebourané a plně pojízdné Porsche 911 generace 997. Zvenčí vypadá skoro dokonale a ani interiér nepůsobí vůbec špatně, je i docela slušně vybavený a prodávající neví o technickém problému v jakémkoli ohledu. Přesto je to dnes s cenou 39 950 Eur nejlevnější Porsche 911 této generace s levostranným řízením v prodeji v EU. Bavíme se tedy o autě za 970 tisíc Kč, Octavia Combi 2,0 TDI se 150 koňmi a výbavou Executive Selection dnes stojí víc.
V čem je háček? Auto najelo přes 238 tisíc km, což je na 911 opravdu hodně, ale viděli jsme i násobně více jeté devětsetjedenáctky a pořád jezdily. Jak už navíc padlo - a jak tvrdí i sám prodávající - autu byste takové kilometry nehádali ani omylem, pohybovalo se převážně na delších trasách a majitelé jej udržovali fit po všech stránkách. A byli to puntíčkáři, podívejte se třeba na ovladače ventilace a přilehlé „knoflíky”. Kdo má s 997 zkušenosti, ví, že se brzy sedřou, tady vypadají pořád jako nové.
Vůz má navíc naprosto jasnou historii, všichni majitelé i jejich způsob využití a „servisní píle” jsou jasně zmapované. Jako nové bylo tohle „Péčko” prodáno v Německu, kde mělo dva majitele, poslední dekádu a půl pak sídlí v Nizozemsku, kde jej též postupně sedlali dva lidé. Všichni jej pak používali jako pracovní auto a starali se o něj... No zjevně jako o oko v hlavě, dělá lepší dojem než spousta 997 s čtvrtinovými nájezdy.
Jak už padlo, kilometráž i servisní historie jsou zdokumentované perfektně. A servisní historie auta je opravdu pestrá, jak též naznačí fotky - jen poslední rok do něj napadalo 11 tisíc Eur na různých opravách a vylepšeních. Na autě dnes i proto nevidíme jediný vážnější vizuální či formální problém a člověk, který ho prodává, říká, že také o žádném neví. Jsou tu „jen” ony vysoké kilometry spojené se základní verzí Carrera s automatem, což není zrovna verze ceněná petrolheady. Ale jinak? Jako vůz na denní ježdění taková specifikace prochází bez potíží a menší frajer než s manuální Carrerou S o pětinovém nájezdu za dvojnásobnou cenu nebudete, nikdo to od pohledu nepozná.
Auto by navíc vážně mohlo být v pořádku, však do poslední chvíle intenzivně jezdilo, což je obvykle slušná záruka připravenosti v tom pokračovat. Pochopitelně neříkáme, že to je automaticky dobrá koupě, ale láká. Však si představte, jak doma říkáte: „Miláčku, promiň, ale místo Octavie teď budeme jezdit tímhle...” No, asi by vás hnala vařečkou, ale děti by skoro jistě přepnuly do „party módu”. Dozadu se vejdou slušně a kufr vepředu pojme i rozumný nákup, to mohu z ježdění různými 911 v minulosti potvrdit. Přiznám se, já asi tu odvahu nemám, co vy?
Je to hodně jetá 911 997, ale na auto za 970 tisíc Kč vypadá zatraceně dobře. A i když je jeho nájezd vysoký, aspoň není důvod pochybovat o jeho historii. Samozřejmě to i tak může být fiasko, lepší nabídku za tyhle peníze si ale asi nedokážeme představit. Foto: RubzAutomotive, publikováno se souhlasem
Zdroj: RubzAutomotive.nl@Autoscout24.de
Bleskovky
- Cena nejnovějšího Rolls-Roycu je tak šílená, že i pokus prodat jen 100 aut nejváženějším klientům může skončit fiaskem
před 9 minutami
- Slavná mrtvá automobilka chce zpátky mezi živé, s motorem V8 a sexy designem není bez šance
včera
- Nizozemsko povolilo „Plně autonomní řízení” Tesly fakticky v celé Evropě. První zkušenosti ukazují, že to nebyl dobrý nápad
15.4.2026
Nové na MotoForum.cz
- MotoGP Amerika 2026: postřehy z paddocku v Austinu 10:00
- Ducati Tour 2026: zarezervujte si svoji jízdu 09:30
- Bulegovi se otevřely dveře do MotoGP včera 11:00
- Na čele šampionátu je Masia, 15. Vostatek, König zatím nebodoval 15.4.2026
- Stále 100% úspěšnost: Nicolo Bulega 15.4.2026
Nejnovější články
- Cena nejnovějšího Rolls-Roycu je tak šílená, že i pokus prodat jen 100 aut nejváženějším klientům může skončit fiaskem
před 10 minutami
- Autor „přelomových” nových elektrických Fordů skončil. Firmu opustil ještě dřív, než se do prodeje dostal jediný z nich
před 2 hodinami
- Nissan v krizi šetří, kde se dá. Zařízne hned 11 současných modelů, slibuje ale aspoň jeden zajímavý návrat
před 3 hodinami
- Mercedes ukázal interiér nové třídy C a je to katastrofa o jednom nekonečném displeji a milionu hvězd
před 5 hodinami
- Prodeje VW se propadají tak moc, že už to ani Škoda nezachrání. A jinak není kde a od koho brát
před 6 hodinami
Tiskové zprávy
- Liftago Limousine je nově dostupné přímo v aplikaci
tisková zpráva
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva