Nejlevnější Porsche Macan na prodej v Evropě nestojí víc než tříválcová Škoda Scala. A není to zdaleka „holátko”
včera | Petr Miler
Kdo chce řidičsky nejlepší SUV, které kdy vzniklo a dosud se nedočkalo skutečného nástupce, už zdaleka nepotřebuje ani 1 milion korun. Nepotřebuje dokonce ani půl milionu korun, jen se musí smířit s tím, že se jeho nový hnědý mazel už trochu projel.
Je to pořád SUV s řadou svých vrozených neduhů, přesto trpíme k Porsche Macan první generace jistou úctou. K tomu druhému ani ne, to je nesmysl a oprávněný propadák, první provedení ale bylo hit. A to i proto, že se snažilo kráčet ve stopách tradic Porsche, které jsou sice s karoserií SUV z podstaty neslučitelné, v tomto případě to ale Němci dotáhli tak daleko, jak to jen šlo.
Opravdu nenajdete jiné SUV, do kterého sednete a budete se coby řidič cítit jako doma. Větší výšku a těžiště ignorovat nelze, vyšší hmotnost také ignorovat nelze, na poměry současných esúvéček je to ale všechno ještě snesitelné - Macan je spíš takový vysoký hatchback a jako řidičsky nejvytříbenější GTS ještě s originálním motorem Porsche váží pod 1,9 tuny, přičemž na všechna kola posílá 360 koní z motoru V6 biturbo přes sedmistupňovou dvouspojku PDK. Tahle auta (a ještě víc provedení Turbo, které je ale zaměřené spíš na výkony v přímce) jedou dost přes 250 km/h a v režimu Sport Plus věrně simulují ovládání modelu 911. Na SUV je to legračně dobré svezení.
Přidejte si k tomu opravdu vysoce kvalitní, luxusně pojatý interiér (aspoň s patřičnými příplatky) a širokou škálu technických vychytávek (od vzduchového podvozku po matricové LED) a máte před sebou velmi snesitelné SUV, které sem tam i řidičsky těší. A zároveň je komfortní, luxusní, bezpečné... Není divu, že Porsche s tímto modelem trefilo desítku a udělalo z něj svou dojnou krávu a opakovaně nejprodávanější model ze všech. O to víc se člověk musí divit, co provedlo s nástupcem, ale to dnes raději necháme být.
Výše zmíněné se odrazilo nejen na vysokých prodejích, ale i vysokém zájmu o tento model na trhu ojetin. Ačkoli je dnes Macan I už 11 let staré auto, skutečně přišlo v roce 2014, donedávna se jakkoli slušné kusy nedaly koupit výrazněji pod 1 milion Kč. Muselo jim „něco být”, musely to být hodně „oholené” základní čtyřválce, aby to bylo jinak. Vůz tedy majitele těšil i tím, že na poměry luxusních a výkonných SUV velmi pomalu (a od určitého stáří při omezeném nájezdu skoro vůbec) ztrácel hodnotu, za což vděčil i vysoké spolehlivosti a trvanlivosti. Spolu s vysokými provozními náklady na (alespoň oficiální) servis zůstával pro normální lidi nesplnitelným snem i po mnoha letech po prodeji prvních nových kusů, teď před sebou ale poprvé máme exemplář, který označíme za opravdu levný.
Auto na fotkách okolo je aktuálně dokonce tím nejlevnějším v Evropě - levnější jsou buď bourané nebo porouchané. Tento prý jezdí jako zamlada, což bylo v roce 2014, jde tedy o jeden z prvních vyrobených kusů. Tehdy mimochodem přišel majitele na 87 400 Eur - i dnešní optikou docela drahý špás (2,15 milionu Kč), v roce 2014 to ale byly fakticky o dost větší peníze. Není to tedy žádné „holátko”, jde o Macan S, tedy dokonce šestiválec, ovšem ne benzinový - jde o Macan S Diesel.
Vizáž vozu je svérázná a jako zamlada to s ní už není - původní přední světla dost zestárla (zadní ani ne), hnědý lak je hnědý lak a malá kola na Champs-Élysées také nezazáří. Auto ale má 259 koní, utáhne 2,4 tuny a výbavová specifikace je velmi slušná - nechybí spousta prvků od elektrických vyhřívaných sedadel až po navigaci, za které se u Porsche platí spousta peněz. Tak proč je tedy tohle auto tak levné?
Uhádli jste, projelo se. Na tachometru má skoro 369 tisíc kilometrů, což je na jednu stranu ohromné číslo, na tu druhou důkaz toho, že Macan I - a diesel obzvlášť - opravdu vydrží. Zvenku je velmi zachovalý, uvnitř dost „vyleštěný”, není ale vyloženě v dezolátním stavu a prodávající říká, že jde o velmi zachovalý stroj po všech stránkách.
Kdo má touhu i odvahu, může po něm sáhnout, u nizozemského dealera přijde na 19 995 Eur, tedy asi 490 tisíc Kč. Za to u Škody nekoupíte ani pořádně vybavenou tříválcovou Scalu, to bude možná lepší být chvíli za borce v tomhle hnědákovi... Však si to představte, za 490 tisíc jezdíte v Porsche se spoustou vlastností Porsche, a přitom kombinovanou spotřebou 6,1 litru nafty na 100 km. Tak kdo si troufne?
A mimochodem, ani takový kus dosavadního majitele nutně nezruinoval, za 11 let ztratil na ceně 67 405 Eur. To je 1,65 milionu, 150 tisíc za rok a 12 500 Kč za měsíc, to je na Porsche málo. A na 369 tisíc km dokonce jen 4,50 Kč/km. Kouzelné auto i pro takové využití, zjevně...
Neříkáme, že to je dobrá koupě, kdo ale lační po Porsche Macan I, levněji než tady nekoupí... Navíc nedostane žádnou „bídu”, jen nájezd auta je dalece, dalece nenulový. Foto: Groene Boom Autos, publikováno se souhlasem
