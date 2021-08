Nejlevnější praktické auto Evropy se 400 koňmi se pořád dá koupit, dokonce ještě levněji před 3 hodinami | Petr Miler

Spousta lidí ani nebude tušit, že něco takového vzniklo a prodávalo se to v Evropě, ovšem jen ke své škodě. Je to skutečně velmi výkonné, luxusní a technicky solidní auto od respektované automobilky, přesto nestojí mnoho.

Včera jsme vám představili nový Nissan Z a ve spoustě lidí probudili touhu i závist současně. Dobře vypadající sportovní kupé se 406 koňmi výkonu z motoru 3,0 V6 biturbo, s manuální převodovkou a pohonem zadních kol za pouhých 870 tisíc, po tom rozhodně lze toužit. Ovšem my jej můžeme leda závidět lidem žijících v jiných koutech světa - regulace Evropské unie už smysluplnou existenci takového auta na evropských trzích nepřipouští.

Pokud byste ale přece jen chtěli podobně silný stroj za podobné peníze a pořád trvali na tom, že musí jít o moderní vůz, cesta existuje. A to dokonce i pokud si řeknete, že kupé stejně nevyužijete a měl by to být praktický vůz pro celou rodinu. Ještě před pár léty se totiž v Evropě prodávalo auto značky Infiniti, prémiové divize Nissanu, které mělo velmi podobný, ne-li úplně ten samý motor jako nové Z.

Ve své době platilo s cenou od 1,4 milionu Kč za nejlevnější čtyřsetkoňové nové auto v Evropě, které lze označit za praktické. Dnes se dá stále koupit jako zánovní a protože je vždy alespoň trochu ojeté, stojí ještě o mnoho méně. Značka Infiniti to u nás sice zabalila v roce 2016, jinde v Evropě ale působila ještě roky, takže lze myslet i na vozy z roku 2019.

V hávu Q50 s nenápadným označením 3.0t Sport tedy dostanete sportovně laděný sedan s pohonem zadních kol a sedmistupňovým automatem. Jeho motor generuje až 406 koní a 475 Nm, takže nejde o žádné ořezávátko ani při hmotnosti 1 775 kg. Na stovku akceleruje za 5 sekund a bez omezovače umí jet až 295 km/h. Přitom je to komfortní a prostorné auto se spoustou luxusních vymožeností, které umožní nejen sportovní jízdu, ale také pohodlné cestování, odvoz dětí do školky či cestování po velkých nákupech.

Výhodnou nabídkou bylo toto Infiniti už jako nové auto, teď si můžete vybrat z pár přežívajících ojetin v Evropě za ceny od asi 500 tisíc Kč. V takovém případě je třeba akceptovat 3-4 roky staré kusy s nájezdem ve vyšších desítkách tisíc km, což nevypadá jako velká oběť. Pokud pak dáte na stůl kolem 750 tisíc Kč, můžete mít dva roky starý vůz s nájezdem do 20 tisíc km. Kdo vám dnes něco takového nabídne? Když v roce 1995 přišlo na trh Porsche 911 Turbo generace 993, tedy tedy tehdejší výkonový vrchol ikonického kupé, mělo pod zadní kapotou 408 koní. To jen pro zasazení věcí do kontextu...

Infiniti Q50 s třílitrovým šestiválcem a 406 koňmi je dnes na trhu ojetin rarita, smysl o něm uvažovat ale má - jde pořád o nejlevnější moderní a praktické auto s takovým potenciálem. Ilustrační foto: Infiniti

