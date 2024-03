Nejlevnější Tesly v Evropě už stojí jen jako obyčejná Fabia, klidně i vybavené vozy s 4x4 a 350 koňmi včera | Petr Miler

/ Foto: Autobedrijf Gebr Raaijmakers, publikováno se souhlasem

Extrémní propad cen nejznámějších elektromobilů světa se může zdát být jen americkou záležitostí, není to ale tak úplně pravda. I nejlevnější Tesly v Evropě stojí hodně málo a může jít klidně o 4 roky staré vozy v pěkných specifikacích.

Co kdybychom vám řekli, že za cenu obyčejné nové Škody Fabia, tedy malého auta s motorem 1,0 a leda ne úplně nuznou výbavou Top Selection třeba s příplatkovým lakem, můžete mít čtyři roky starý vůz s rudým koženým interiérem, hromadou výbavy, 350 koňmi, pohonem 4x4 a nijak extrémním nájezdem? Jak byste na to zareagovali? „Per to do mě, ať je po mně?” To bychom si tak nějak představovali, neboť podobnou koupi běžně není možné učinit. Ale co kdybychom dodali, že jde o elektromobil?

Většina z vás by se v tu chvíli zřejmě otočila na podpatku, protože přesně to dělá většina lidí i ve skutečném světě. A to dokonce i v případě, že oním elektromobilem je obecně vyhledávaná Tesla a nabízen je takto v zemi, kde na něj můžete i v této podobě dostat další dotaci. Tohle jsem se dozvěděl od prodejce ojetin v nizozemském Steenbergenu, když jsem s ním mluvil o autě, které můžete vidět na fotkách níže.

Vyskočí na vás jako jedna z nejlevnějších Tesel nabízených v Evropě, když se nabídkou těchto aut začnete prodírat na inzertních portálech. Úplně nejlevnější jsou tedy Modely S vyrobené okolo roku 2015 s vyššími nájezdy, ty pořídíte i pod 350 tisíc korun, to jsou ale jednak stará a jednak „odjetá” auta čekající na to, až jejich baterie dá poslední ránu. Tohle je ale Model 3 z konce roku 2019, tedy model 2020 starý 4 roky a pár měsíců, navíc to vůbec není základní verze.

Už asi uhádnete, že jde o 350koňové provedení s pohonem 4x4 a větší baterií (75 kWh), navíc slušnou výbavou včetně rudého koženého interiéru. Přesto je v prodeji za 16 440 Eur, tedy asi 410 tisíc Kč bez DPH. A to zdaleka není úplně nejlevnější Model 3 v prodeji, těmi jsou základní varianty (60 kWh, 238 koní, zadní pohon), které seženete za ceny výrazně pod 400 tisíc Kč. I tak je to cenová dekadence par excellence, srovnatelné Audi S4 s podobným výkonem, stářím, nájezdem a nakonec i původní cenou je dnes o dobrých 300 tisíc dražší, to je skoro dvojnásobek.

Pochopitelně se bavíme o víc jetých autech, ale ne zase tak moc, nejlevnější Tesly Model 3 prodeji mají (podobně jako S4) najeto obvykle okolo 150 až 200 tisíc km, tento konkrétní kousek zvládl 226 tisíc km. I na takový v Nizozemsku dostanete dotaci 2 000 Eur, tedy asi 51 tisíc Kč, která cenu pošle někam k úrovni sumy potřebné na úplně základní Fabii. A nizozemskou optikou vlastně i o dost níž, neboť Fabia tam začíná na 23 490 eurech, což je 595 tisíc Kč. Přesto je těžké tahle auta prodat.

Tim Raaijmakers, který tento konkrétní vůz nabízí v dealerství provozovaném s jeho bratrem, jich má na place hned několik. Říká, že kupce si najdou, horké zboží to ale není, což nakonec nejlépe dokumentuje cena. Pokud by Tim nasadil citelně ambicióznější cenovku, neprodá nic - trh je podle něj nyní zaplaven podobnými Modely 3 koupenými před 4 roky firmami kvůli všemožným umělým výhodám, které jsou s nimi spojené, na trhu ojetin ale není možné tolik vozů rozumně uplatnit. Ani přes nové (dotace) i původní, dále přetrvávající výhody (nízká silniční daň apod.).

Tato auta přitom nevypadají vůbec špatně, na svůj nájezd rozhodně ne. Jsou to ale elektromobily a jejich baterie mají obvykle po záruce kvůli nájezdu, popř. se takovému momentu blíží. Uvážíme-li, že se skutečně bavíme o 350koňovém, v podstatě prémiovém autě s 4x4 a slušnou výbavou starém 4 roky v Nizozemsku, kde jsou spalovací vozy uměle drahé jako čert a s elektromobily se pojí další a další výhody, jak si někdo může myslet, že se ojetá elektrická auta budou jakkoli dobře prodávat ve větší míře v Česku?

Na druhou stranu, pokud byste si chtěli zahrát vabank s nějakými 400 tisícikorunami, je to slušná možnost, jak mít něco extra. Pro elektromobily nehořím, ale Model 3 Long Range AWD je vedle Fabie 1,0 poklad. Jen je otázkou, kdy ho zase budete muset zakopat...

Ceny nejlevnějších Tesel v Evropě padly tak nízko, že za cenu kolem 400 tisíc Kč koupíte i takto slušně specifikovaný Model 3 se čtyřmi roky na krku. Ani v Nizozemsku se pro něj ale lidé neženou, také proto je tak levný. Foto: Autobedrijf Gebr. Raaijmakers, publikováno se souhlasem

Zdroj: Autobedrijf Gebr. Raaijmakers BV@Mobile.de

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.