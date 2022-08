Nejlevnější velký kombík Evropy si v testu namazal na chleba drahý VW, běžné hodnocení na něj nestačilo před 6 hodinami | Petr Prokopec

Taková srovnání by měla z podstaty vždy mělo ovládnout auto renomovanější značky. A Volkswagenu se to tu vlastně i podařilo. Rozdíl v ceně je ale tak obrovský, že absolutně nekoresponduje s rozdílem v kvalitách, Němci proto museli své obvyklé hodnocení poupravit.

Když jsem před deseti lety vybíral rodinné auto, bral jsem v potaz především nižší vzrůst mé drahé polovičky. Nakonec tak kvůli nízké nákladové hraně a tedy snadnějšímu nakládání a vykládání kočárku padla volba na Kiu Cee'd SW. Aktuálně se u mě nicméně priority přece jen poněkud změnily, zejména proto, že obě ratolesti sebou chtějí na výlety brát i své kamarády. Pětimístný kombík je tak rázem nedostačující, i když do zavazadelníku zvládne pobrat spoustu věcí.

Pokud řešíte stejný problém, i vám přijde vhod srovnávací test, ke kterému přistoupili kolegové z německého Auto Bildu. Ti totiž vedle sebe postavili Dacii Jogger a Volkswagen Caddy Life, tedy nejlevnější, až sedmimístný velký kombík Evropy, a osobní provedení malé dodávky schopné pobrat též sedm cestujících. Oba vozy lze totiž pořídit s takřka stejně výkonným benzinovým motorem, šestistupňovým manuálem a především s až sedmi sedadly.

Nicméně zatímco za ten rumunský dáte ve verzi Tce 110 dnes 491 500 Kč, Caddy Life 1,5 TSI s třemi řadami sedadel stojí nejméně 717 143 Kč. Cenový rozdíl je v Německu ještě o něco větší, testovaná Dacia totiž vyšla na 20 600 Eur (cca 507 350 Kč), zatímco na Volkswagen si již klientela musí připravit 31 821 Eur (783 750 Kč). Jde o jinak skutečné srovnatelná auta, jakkoli ve vnitřním prostoru má lehce navrch německý vůz, přestože je o chlup kratší (4 500 mm versus 4 547 mm).

Volkswagen je nicméně rovněž širší a vyšší, přičemž automobilka dokáže s daným prostorem lépe pracovat. Cítit to budou zejména cestující vzadu, jakkoliv Jogger dokáže rovněž pohostit i 1,8 metru vysoké dospělé, a to dokonce rovněž ve třetí řadě. Stojí za tím hlavně ve srovnání s minulostí lepší tvarování zadní části sedadel. Pokud je pak sklopíte, máte k dispozici až 1 807 litrů. Caddy však díky vyjímatelnému systému kontruje neskutečnými 2 556 litry.

Silnou stránkou německého vozu je rovněž kvalita, u toho rumunského jsou přeci jen daleko více zastoupeny tvrdé a tedy levnější plasty. Jogger nicméně i přes menší výkonový deficit válí po stránce jízdní dynamiky, na stovce je totiž o chlup dříve (11,8 sekundy vs. 12,1 sekundy). Také je úspornější, a to zejména při úsporné jízdě (5,2 vs 6,1 l/100 km). Za vším stojí hlavně jeho o téměř tři stovky kilogramů nižší hmotnost.

I v případě motorového prostoru se nicméně kvalita obou vozů liší, neboť o rumunské pohonné jednotce víte ihned po nastartování. Mimo jiné proto, že jde o tříválec přenášející více vibrací. Při vzpomínce na cenu a zejména levnější provoz se s tím nicméně dokážete snadno smířit. Čím se dostáváme k tomu nejpodstatnějšímu, a sice k verdiktu. Na první pohled se totiž zdá, že Jogger s 494 body z 800 možných nebyl pro Caddy a jeho 530bodový zisk těžkým soupeřem, Němci se ale na tento výsledek podívali i jinak.

Jak jsme zmínili, mezi oběma vozy je značný cenový rozdíl. Jakmile tedy Němci sumy požadované prodejci podělili dosaženým hodnocením, dostali se u Dacie k ceně 41,70 Eur za bod, u VW k 60,04 Eur za bod. To je obrovský, skoro 50% rozdíl, který pohledem českých cen nevyznívá podstatně jinak. Pokud chcete víc bez ohledu na cenu, není co řešit, VW je lepší auto. Ale pokud hledáte nejlepší poměr výkonu a ceny, maže si Daca svého německého soupeře na chleba.

Jogger za rozumné peníze nabíí opravdu mnoho, není proto divu, že se na něj stojí fronty. Foto: Dacia



Caddy je ve srovnání s rumunským soupeřem lepší, je kvalitnější i sofistikovanější. Ovšem Němci si za to nechávají pořádně zaplatit. Foto: Volkswagen

Zdroj: Auto Bild

Petr Prokopec

