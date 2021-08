Nejlevnější vrcholné Bentley v Evropě se prodává za cenu Octavie 1,0, funguje prý dobře před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Autobedrijf Huisman De Graaf, publikováno se souhlasem

Tohle je jeden z absolutních vrcholů evoluce luxusu i techniky, který kdy svět poznal a donedávna nebylo možné myslet na něj bez milionů v kapse. Teď na něj stačí i 600 tisíc korun.

Je něco kouzelně přitažlivého na nejlevnějších autech svého druhu, která se objeví v nabídce. Všichni víme, že není rozumné si takovou věc koupit, že nikdo není dost bohatý, aby si mohl pořizovat levné věci, ale přesto to člověka přitahuje. Rozum velí: „Přidej pár desítek procent ceny a dostaneš mnohem lepší auto!” Jenže tak je to pokaždé - Za 350 tisíc dostanete ojetou Octavii III, za 450 zánovní Scalu, za 550 zánovní Octavii IV, za 650 zánovní Superb, za 750 BMW 3, za 1 milion M3, za 1,5 milionu M5, za 2 sotva jeté BMW 7... Nekončí to nikde, nakonec zjistíte, že nejlepší koupí je dvouleté Bentley Bentayga, které ztratilo polovinu původní hodnoty, akorát pořád stojí 5 milionů.

Nejlevnější auto je svého druhu vždy aspoň nejlevnější a nakonec i to může být Bentley, ovšem za mnohem skromnější cenu. Náš zrak tentokrát ulpěl na první generaci novodobého Continentalu GT, přelomového to stroje, který vznikl po převzetí automobilky koncernem Volkswagen. Představoval pro britskou značku obrovský krok vpřed, posun mezi absolutní smetánku luxusu a pokročilých technologií. Z toho, co VW vetknul tomuto vozu, žila po mnoho let spousta dalších vozů koncernu, od Audi A8 po Volkswagen Phaeton. A tak i řadu let po svém zrodu (ve výrobě vydržel s jednou větší modernizací neskutečných 15 roků) působil překvapivě konkurenceschopně.

Byl to i prodejně velmi úspěšný vůz, který přijala za svůj řada velkých, hlavně sportovních celebrit - ve světě špičkového fotbalu patřilo svého času k dobrému tónu jezdit „Conti GT”, samozřejmě ve verzi W12. Právě tohle auto, s mohutným šestilitrovým biturbem, které na všechna kola posílá dodnes konkurenceschopných 560 koní, si nyní můžete koupit za až neuvěřitelně nízkou cenu.

Navzdory označení vozu jej málokdo používal na dlouhé cestování, a tak jsou i kusy s nájezdem okolo 200 tisíc km raritou. Tento má na tachometru přijatelných 175 204 km, přesto je s cenou 23 950 euro, tedy asi 611 tisíc Kč, jasně nejlevnější v Evropě. Prodávající to ví, a tak jasně říká: „Tohle je nejlevnější auto v Evropě, a tak nečekejte nový vůz.” Přesto dělá lepší dojem, než pozice v nabídce naznačuje.

Zvenčí je fit, uvnitř nepůsobí poničeně, třebaže pár neduhů se najde. Ani funkčně prý nejde o pojízdný problém první kategorie - vidíme tedy už nefungující displej na přístrojové desce, po technické stránce ale prý na autě funguje všechno, jak se patří a jezdí údajně tak, jak byste od Conti GT čekali. Kde je háček? Jo, to nevíme, někde být může, ale také nemusí - stáří 16 let a zmíněná kilometráž opravňuje k tomu, aby šlo o relativně levnou nabídku a některá nejlevnější být musí. Ostatně, prodat takové drahé auto po takové době bude vždy komplikované a cena může překonat zábrany nalomených zájemců.

Netušíme, zda jde s takovým autem udělat nějaké štěstí, ale láká k tomu to zkusit. Za jeho cenu dnes nedostanete víc než Octavii 1,0 TSI v lepší výbavě, tedy auto - mimo jiné - s šestinovým motorem co do objemu a čtvrtinovým co do počtu válců. Možná to bude totální finanční provar, ale možná také ne, riziko je velké. Platí pořád totéž - kdo nehraje, nevyhraje, třeba si také s tímto autem rok dobře zajezdíte a prodáte ho pořád za víc než rok starou Octavii...

Tohle je nejlevnější Bentley Continental GT W12 v evropském prodeji. Za cenu 611 tisíc nevypadá zle, podle prodávající i dobře jezdí, třebaže nové auto vážně nemáme očekávat. Foto: Autobedrijf Huisman De Graaf, publikováno se souhlasem

