Nejluxusnější Audi s 855 tisíci km v prodeji se nevidí, ztratilo díky tomu 91 procent ceny

Je to sice auto jako stvořené pro zdolávání dlouhých štrek, jenže skoro nikdo jej k tomu nepoužívá tak dlouho, aby najelo víc než pár set tisíc km. Tohle Audi A8 je očividně velkou výjimkou.

Když se světu představují velké a luxusní limuzíny, obzvláště pak se silnými naftovými motory, obvykle hovoříme o ideálu na dlouhé cesty. Jsou to vozy mimořádně komfortní, velmi rychlé a přitom relativně úsporné. Mezi takové rozhodně patří i několik generací Audi A8 s osmiválcovými TDI, přesto je skoro nemožné narazit na velmi ojetý exemplář.

Pokud už někdo musí jezdit statisíce km po několik let s jedním a tím samým autem, je to obvykle člověk na nižší pracovní pozici, ke které se vážou auta střední či nanejvýš vyšší střední třídy. Není tak neobvyklé narazit na Volkswageny Passat, Meredesy E či Audi A6 se skoro milionovými nájezdy, ale A8? To je opravdu rarita.

Přesto i takové vozy existují a jeden z nich nyní máme před sebou. Je to opravdu bohatě vybavená A8 z roku 2011, tedy model předchozí generace D4, který se za 9 let na světě skoro nezastavil. Na tachometru má neskutečných 855 315, což znamená, že od pravidelného ježdění pověstných 100 tisíc km za rok byl vzdálen jen velmi nepatrně. Jinými slovy, je na 85,53 % cesty k 1 milionu km, za tyto kilometry se ale ještě více vzdálil své původní ceně.

První majitel za auto dal bezmála 180 tisíc Eur, tedy asi 4,8 milionu Kč. Reflektuje to nejen zmíněná špičková výbava čítající i takové libůstky, jako noční vidění, ale i jeden z nejlepších motorů, diesel 4,2 V8 TDI pod kapotou. Jeho 258 kW neboli 350 koní a 800 Nm si snadno poradí i s tak velkým strojem. Stovka za 5,5 sekundy a maximální rychlost omezená na 250 km/h jsou nejlépe vypovídající údaje. Nyní je to samé auto k dispozici za 16 499 Eur, tedy asi 439 tisíc Kč a o 91 procent levněji než když si jej někdo před 9 léty koupil.

Je samozřejmě otázkou, jak výhodná nabídka je to nyní, protože 439 tisíc korun je pořád dost peněz a na autě s 855 tisíci km se může rozpadnout kdykoli cokoli. Nicméně levnější cesta k takto „nabušené” A8 D4 neexistuje a když už nic jiného, budete mít doma naprostou raritu. Pro představu - druhá nejvíce ojetá A8 D4 v Evropě má na tachometru 335 tisíc km, je to pochopitelně verze 3,0 TDI blízká základní specifikaci a přesto stojí o 225 tisíc Kč více.

