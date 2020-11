Nejluxusnější Audi s W12 s 564 tisíci km se nevidí, ztratilo díky tomu 95 procent ceny včera | Petr Miler

/ Foto: Jiří Kaloč, Autoforum.cz

Je to sice auto jako stvořené pro zdolávání dlouhých štrek, jenže skoro nikdo jej k tomu nepoužívá tak dlouho, zvláště pak ne s dvanáctiválcovým motorem. Tohle Audi A8 je velkou výjimkou.

Když se světu představují velké a luxusní limuzíny, obvykle hovoříme o ideálu na dlouhé cesty. Jsou to vozy mimořádně komfortní a velmi rychlé, z nichž i po mnoha stech ujetých kilometrech vystoupíte svěží, jako byste vlastně ani nikam nejeli. Mezi takové už po dekády patří i několik generací Audi A8, přesto je skoro nemožné narazit na extrémně ojeté exempláře.

Když už někdo musí jezdit statisíce km po několik let s jedním a tím samým autem, je to obvykle člověk na nižší pracovní pozici, ke které se vážou auta střední či nanejvýš vyšší střední třídy. Není tak neobvyklé narazit na Volkswageny Passat, Mercedesy E či Audi A6 se skoro milionovými nájezdy, ale A8? To je opravdu rarita. V současné inzerci existuje jen pár A8, které by měly najeto alespoň 400 tisíc km a jde vždy o naftové verze. Až na jednu výjimku.

Ta se objevila v prodeji v Litvě a prohlédnout si ji můžete na zdrojovém odkazu. Je to téměř maximálně vybavená A8 L 6,0 W12 z roku 2006, tedy model generace D3, který si za 14 let na silnicích užil své. Na tachometru má 564 tisíc km, což znamená ne zase tak ukrutný nájezd okolo 33 tisíc km ročně, v případě A8 je ale i to rarita. Vůz totiž po celou dobu vlastnil jeden a ten samý člověk, který jej zkrátka normálně používal. I to je zvláštní, většinou kupci takových aut mění své vozy po pár letech a ti další už s nimi tak moc nejezdí.

Co je pikantní, první majitel dal za auto v přepočtu více jak 4 miliony Kč. Reflektuje to zvolená královská verze s prodlouženým rozvorem, špičkovou výbavou a nejlepším motorem. Jeho noblesních 450 koní jistě neudělá ostudu ani dnes - podle našeho dobového testu akceleruje z 0 na 200 km/h za 17,4 sekundy a do 30 sekund je na omezovači na 250 km/h - něco takového je i dnes v tak luxusním balení extrém. Nyní je to samé auto k dispozici za 8 790 Eur, tedy asi 231 tisíc Kč - o 95 procent levněji než jej když jeho první majitel koupil. Pokles hodnoty si tedy vyjedl skutečně až do dna.

Je samozřejmě otázkou, jak výhodná nabídka je to nyní, neboť auto je to zřetelně opotřebované, jak by také ne. Nicméně levnější cesta k něčemu podobnému neexistuje a prodávající říká, že po technické stránce je auto v naprostém pořádku, čemuž lze věřit, pakliže auto mělo po celou dobu jednoho majitele, který s ním absolvoval veškeré servisní úkony. Přesto bychom si nedělali velké iluze o tom, že oprava prvního většího technického problému nebude stát víc než celé auto...

Takto jsme stejné Audi A8 D3 6,0 W12 testovali v druhé polovině minulé dekády. I to stálo přes 4 miliony Kč, dnes se stejné auto dá koupit za 231 tisíc. Ovšem s nevídaným nájezdem blízkým 600 tisícům km, je to rarita v jakékoli, natož pak této specifikaci. Foto: Jiří Kaloč, Autoforum.cz

Zdroj: Mobile.de

Petr Miler