Nejluxusnější VW je jako ojetina stále lepší nabídkou, za málo nabízí i víc než moderna před 4 hodinami | Petr Prokopec

Někdejší pýcha Volkswagenu se postupem času stala spíše černou ovcí v nabídce značky, samotné auto ale zůstávalo stále zajímavé. Kusy z konce výroby jsou dnes k mání za zlomek původních cen i ve velmi dobrých stavech a specifikacích.

Loni zesnulý Ferdinand Piëch se jako někdejší šéf koncernu VW zasloužil o spoustu věcí, které firmu v pozitivním smyslu slova definují dodnes. Ne vše se mu ale podařilo. Hlavně díky němu přišla na světlo světa i limuzína Phaeton, vůbec nejluxunější Volkswagen historie, která měla „lidový vůz“ posunout do nových výšin. Piëch se jako vnuk Ferdinanda Porscheho a uznávaný technik spokojil pouze s tím nejlepším a před vývojáře postavil mnoho obtížně řešitelných úkolů. Vůz například musel zvládnout celodenní jízdu rychlostí 300 km/h při venkovní teplotě 50 stupňů Celsia, zatímco klimatizace uvnitř musela držet nastavenou dvaadvacítku - s takovou péčí moderní auta vyráběna nejsou, rozpočty to nedovolují a lidé jako Piëch automobilky dávno neřídí.

Velký důraz byl kladen rovněž na motorový prostor, již v případě základní varianty bylo možné počítat s 3,2litrovým šestiválcem a 241 koňmi. Tento agregát byl jako jediný spojen s pohonem předních kol, ve zbytku směřoval výkon pohonných jednotek do všech čtyř rohů. A od roku 2007, kdy byla tři-dvojka nahrazena šestiválcem 3,6litrovým, mohli zákazníci volit jen a pouze systém 4Motion. V rámci vrcholu nabídky jej přitom mohl doplnit benzinový šestilitrový dvanáctiválec nebo pětilitrový desetiválec TDI.

Jakkoliv nicméně Piëch počítal s tím, že továrna v Drážďanech bude zpočátku produkovat 20 tisíc kusů ročně a následně produkci rozšíří dokonce na 35 tisíc vozů, reálně se úspěch nedostavil. Do srpna 2006, tedy během čtyř let, totiž bylo vyrobeno pouze 25 tisíc exemplářů. A celkově jich pak za celou patnáctiletou historii vozu bylo smontováno 84 253 aut. Vlastně tak nepřekvapí, že ke konci životního cyklu začal Phaeton mizet z jednotlivých trhů, stejně jako byl postupně k mání s menším počtem motorů.

Od roku 2014 tak byla především v Evropě k dispozici pomalu jen jedna jediná jednotka, a sice třílitrový šestiválcový turbodiesel, který obě nápravy zásoboval 245 koňmi. Právě tahle auta, s relativně plebejskou technikou, ovšem špičkovou výbavou a pouze šesti léty na hrbu dnes představují na trhu ojetin mimořádně zajímavé nabídky. Jsou zbaveny všech typických neduhů, nevystavují vás riziku servisování složité techniky, jakou byl třeba motor V10 TDI a přitom nabízí spoustu luxusu, prostoru i kvality. A ceny jsou opravdu nízko, Phaeton patří mezi krále ztráty hodnoty bez ohledu na datum zrodu.

Důkazem budiž kus na fotkách níže, který byl poprvé zaregistrován v lednu 2015 a je momentálně na prodej. Za pět let najela tato limuzína 135 784 kilometrů, což není úplně málo, na podobné auto to ale není ani mnoho. Jak jsme zmínili již v úvodu, Piëch byl při jejím vývoji doslova posedlý dokonalostí, a tak ani u takto ojetého kusu není v interiéru vidět žádné podstatné opotřebení, navíc je působivě vybaven. O váš komfort se totiž starají masážní strojky integrované do kůží čalouněných sedadel, jimž společnost dělají dřevěné dekory z eukalyptu a rozměrná obrazovka multimédií. Stáří tak vlastně odhaluje jen větší počet tlačítek.

K dokonalosti byla v té době již vyladěna šestistupňová automatická převodovka, stejně jako bylo možné počítat s řadou systémů, které ve své době byly velmi neobvyklé. Není tak podivné, že jako nový stál Phaeton V6 TDI více než 90 tisíc Eur (přes 2,4 milionu Kč) v základu a ceny vybavených variant se podívaly i daleko za hranici 3 milionů Kč. Nyní je ale černý exemplář vyobrazený na fotkách k mání za 14 988 Eur (cca 400 tisíc Kč) a pořídit jej lze tedy levněji než třeba nový VW Golf s tříválcem a minimální výbavou.

Volkswagen Phaeton kdysi představoval vrchol nabídky německé značky. Zapůsobit pak ostatně dokáže i dnes, jakkoliv za necelých šest let klesla jeho cena asi na sedminu

Zdroj: Mobile.de

Petr Prokopec